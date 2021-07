Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη: Κάθε άνθρωπος στον πλανήτη έχει τη δύναμη να μεταμορφώσει τον κόσμο με το αποτύπωμά του

Η Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη απονέμει στον Sello Hatang το Βραβείο Ιδρύματος Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη

Με μια εμβληματική εκδήλωση, φόρο τιμής στο έργο και την παρακαταθήκη του Nelson Mandela, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο την Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021, το «» τίμησε τη Διεθνή Ημέρα Nelson Mandela (18 Ιουλίου).Με πρωτοβουλία της βραβευμένης με το Βραβείο Nelson Mandela 2020-2025 από τον ΟΗΕ κυρίαςκαι παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου του «Ιδρύματος Nelson Mandela» κυρίου Sello Hatang, επικεφαλής Διεθνών Οργανισμών και σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες από ολόκληρο τον κόσμο συμμετείχαν στην εκδήλωση με θέμα «», αποτίωντας φόρο τιμής στον αγωνιστή- σύμβολο για τα ανθρώπινα δικαιώματα.Στο πλαίσιο της εκδήλωσης και σε ένδειξη αναγνώρισης του σπουδαίου έργου του «Ιδρύματος Nelson Mandela» στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως, η κυρία Βαρδινογιάννη απένειμε το «Τιμητικό Βραβείο του Ιδρύματος Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη 2021» στο «Ίδρυμα Nelson Mandela».Στην εισαγωγική της ομιλία η κυρία Βαρδινογιάννη μίλησε για την παρακαταθήκη του σπουδαίου αγωνιστή και τόνισε πως ακολουθώντας τα διδάγματα του Mandela η νέα γενιά μπορεί να αλλάξει τον κόσμο: «Είμαστε όλοι εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για την Ελευθερία. Για την Κοινωνική Δικαιοσύνη. Για την Δημοκρατία και την Ισότητα ανάμεσα στους ανθρώπους. Για την Ειρήνη και τη Συμφιλίωση των λαών. Για την Διαφορετικότητα των πολιτισμών. Για την αδικία και την φτώχεια.Αλλά και για να στείλουμε σε όλους τους νέους το μήνυμα πως αξίζει και πρέπει να έχουν όνειρα και να αγωνίζονται γι’ αυτά. Γιατί κάθε άνθρωπος στον πλανήτη έχει τη δύναμη να μεταμορφώσει τον κόσμο με το αποτύπωμά του. Σ’ αυτές τις αξίες και σ’ αυτά τα οράματα αφιέρωσε και θυσίασε τη ζωή του ο Νέλσον Μαντέλα. Αυτή είναι η παρακαταθήκη του στις επόμενες γενεές. Αυτά τα μηνύματα πρεσβεύει και η Διεθνής Ημέρα Nelson Mandela που γιορτάζεται στις 18 Ιουλίου και είναι η αφορμή της αποψινής, αφιερωματικής εκδήλωσής μας. "Δεν ήμουν μεσσίας, αλλά ένας απλός άνθρωπος, ο οποίος έγινε ηγέτης λόγω ασυνήθιστων και ειδικών συνθηκών" είχε πει ο ίδιος ο Νέλσον Μαντέλα. Αποδείχθηκε όμως πως ήταν πολλά παραπάνω. Ήταν η αλλαγή. Ήταν η ελπίδα. Όχι μόνο για τη Νότιο Αφρική και τους συμπατριώτες του, αλλά για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Τόσο που στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο σύγχρονος κόσμος θα μπορούσε να χωρίζεται σε πριν και μετά τον Μαντέλα εποχή».Η κυρία Βαρδινογιάννη αναφέρθηκε επίσης στην έννοια «ubuntu» που στη γλώσσα τουσημαίνει «ανθρωπότητα», λέγοντας: «Ας κάνουμε την κάθε ημέρα, ημέρα Μαντέλα. UBUNTU! To πνεύμα του Νelson Mandela UBUNTU εμπεριέχει την παγκόσμια συναντίληψη και αποτελεί τρόπο σκέψης και ζωής με τις αρχές του σεβασμού, της αλληλεγγύης, της εμπιστοσύνης, της ανιδιοτέλειας και της συναδέλφωσης!».Στον βιντεοσκοπημένο της χαιρετισμό η Α.Ε. η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου τόνισε πως η παρακαταθήκη του Mandela θα πρέπει να αποτελέσει έμπνευση για τις νέες γενιές: «Η 18η Ιουλίου, επέτειος γενεθλίων του Νοτιοαφρικανού ηγέτη, περισσότερο ίσως από μία ημέρα μνήμης της κληρονομιάς που άφησε αποτελεί μία πρόσκληση προς τις νεότερες γενιές να προαγάγουν τις αρχές που υπερασπίστηκε ο ίδιος και να αναλάβουν ηγετικούς ρόλους στον αγώνα για την εμπέδωση της Δημοκρατίας και του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να αγωνιστούν για την αντιμετώπιση της κοινωνικής αδικίας και της συμφιλίωσης μεταξύ των λαών και την εξάλειψη των ανισοτήτων και των κάθε είδους διακρίσεων και μορφών καταπίεσης. Παράλληλα η ημέρα αυτή, οφείλουμε να δώσουμε στα νέα παιδιά τα εφόδια για την επιτυχή έκβαση του αγώνα μέσα από την παιδεία και τον εμπλουτισμό της γνώσης τους».Στην εκδήλωση συμμετείχαν με μηνύματά τους ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κύριοςκαι η Γενική Διευθύντρια της UNESCO κυρία Audrey Azoulay.Ο κύριος Guterres υπογράμμισε τον σπουδαίο ρόλο της παιδείας για ένα καλύτερο αύριο και χαιρέτισε το έργο του «Ιδρύματος Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη»: «Ο Nelson Mandela αφιέρωσε τη ζωή του στην καταπολέμηση της ανισότητας σε όλες τις μορφές της. Στην προσπάθεια αντιμετώπισης των ανισοτήτων που προκαλούνται και βαθαίνουν από την πανδημία, μπορούμε να αντλήσουμε έμπνευση από τον ανθρωπισμό του, την ατελείωτη αισιοδοξία του και την επιμονή του απέναντι σε τεράστιες προκλήσεις. Η καταπολέμηση της ανισότητας ξεκινά με τα παιδιά και την εκπαίδευση, που είναι ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία μας για τον τερματισμό της ανισότητας και των διακρίσεων. Χαιρετίζω την έμφαση που δίνει το "Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη" στην προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης τους, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης. Για να τιμήσουμε τον Nelson Mandela, ας γίνουμε όλοι μέρος της αναζήτησης ενός καλύτερου μέλλοντος για ειρήνη, αξιοπρέπεια, ευκαιρίες και ανθρώπινα δικαιώματα για όλους».Στον χαιρετισμό της η κυρία Azoulay μίλησε για τη σημασία της εκπαίδευσης για τη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος, ενώ αναφέρθηκε και στο σημαντικό έργο των Ιδρυμάτων «Nelson Mandela» και «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη»: «Τιμώντας τη Διεθνή Ημέρα Nelson Mandela, τιμάμε τη δια βίου αφοσίωση στις αξίες της ισότητας και της αξιοπρέπειας. Και θα ήθελα να συγχαρώ αρχικά το Ίδρυμα Mandela για το έργο που υλοποιεί για την προώθηση αυτής της τόσο ουσιαστικής δέσμευσης. Σε αυτές τις προσπάθειες, παίζεις πολύ σημαντικό ρόλο αγαπητή Μαριάννα, μέσα από το αξιοσημείωτο έργο του Ιδρύματός σου και μέσα από τον ρόλο σου ως Πρέσβης Καλής Θελήσεως της. Αυτή ακριβώς η δέσμευση αποτελεί δέσμευση και για ολόκληρη την οικογένεια της UNESCO. O Mandela γνώριζε καλά πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η εκπαίδευση για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Η κληρονομιά του είναι ακόμα ισχυρότερη φέτος, αφού η πανδημία COVID-19 κράτησε εννέα στους δέκα μαθητές εκτός τάξεων παγκοσμίως υπενθυμίζοντας ότι η εκπαίδευση είναι θεμελιώδες, αλλά εύθραυστο ανθρώπινο δικαίωμα».Η Πρώτη Κυρία της Κύπρου κυρία Άντρη Αναστασιάδη στο πλαίσιο της ομιλία της αναφέρθηκε αναλυτικά στο έργο της κυρίας Βαρδινογιάννη στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της παιδείας κάνοντας λόγο «υψηλή και ανιδιοτελή προσφορά», ενώ τόνισε τη σημασία της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μια εποχή όπως η σημερινή: «Σε μια εποχή που, δυστυχώς, επιβιώνουν ακόμη φαινόμενα όπως η ανισότητα, ο ρατσισμός, η μισαλλοδοξία, ο αγώνας του Mandela, ως πηγή έμπνευσης, καθίσταται πιο επίκαιρος από ποτέ. Ο καθολικός και απόλυτος σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια αποτελεί το πλέον ασφαλές θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί να βασιστεί η λειτουργία μιας ανθρωποκεντρικής κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό ισχυρή δέσμευση τόσο του Προέδρου, όσο και της Κυπριακής Πολιτείας, μέσα από τη συνεκτική πολιτική που υιοθετείται, είναι η προάσπιση, η διασφάλιση και η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του συνόλου των πολιτών στην χώρα μας».Ο Υπουργός Εξωτερικών κύριος, σε βιντεοσκοπημένο χαιρετισμό του, μίλησε για το πόσο ξεχωριστός ήταν ο Mandela για ολόκληρη την ανθρωπότητα, όχι μόνο ως ηγέτης, αλλά πάνω από όλα ως άνθρωπος: «Ο Mandela έλεγε ότι η Ελλάδα είναι η μητέρα της Δημοκρατίας και θα ήθελε η Νότιος Αφρική να γίνει μια από τις νεότερες κόρες της. Ο Νέλσον Μαντέλα υπήρξε ηγέτης της ανθρωπότητας. Πρωτοπόρος στη ζωή. Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι με το ψυχικό σθένος να ηγηθούν σε μία εξέγερση. Δεν υπάρχουν αρκετοί να καθοδηγήσουν τους λαούς τους προς την ειρήνη και τη συμφιλίωση. Κατά τούτο ο Ν. Μαντέλα υπήρξε Άξιος Ηγέτης του λαού του, αλλά κυρίως Άξιος Άνθρωπος».Ο Υπουργός Δικαιοσύνης κύριος Κωνσταντίνος Τσιάρας μίλησε για την παρακαταθήκη του Mandela για ολόκληρη την ανθρωπότητα: «Στην πολυτάραχη ζωή του, ο Ματίμπα αγωνίστηκε για την φυλή του και τα δικαιώματα της. Αλλά από τον αγώνα του κέρδισε την ενότητα του ολόκληρος ο Λαός του. Από την δράση του, από το παράδειγμά του βγήκε κερδισμένη, τελικά, ολόκληρη η Αφρικανική ήπειρος, η οποία τον κατέταξε δικαίως ανάμεσα στα παγκόσμια σύμβολα κατά των ανισοτήτων, του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας. Παγκόσμιο σύμβολο της ενότητας και της ανεκτικότητας. Παγκόσμιο σύμβολο της Ειρήνης, που τιμήθηκε με το Βραβείο Νόμπελ. Παγκόσμιο Σύμβολο της Ισονομίας, της Ισοπολιτείας και της Δημοκρατίας».Στη σημασία της εκπαίδευσης από την πιο τρυφερή ηλικία αναφέρθηκε η Υφυπουργός Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κυρία: «Αυτό πίστευε και διακήρυττε ο Νέλσον Μαντέλα: Αν κάποιος μαθαίνει να μισεί, τότε μαθαίνει και να αγαπά και η αγάπη ταιριάζει περισσότερο στην ανθρώπινη φύση από το αντίθετό της. Αυτό πρέπει να είναι σήμερα το όραμα μας και η υλοποίησή του περνάει μέσα από την εκπαίδευση και το ελληνικό σχολείο. Εμείς βάζουμε το λιθαράκι μας ξεκινώντας από την πιο τρυφερή τους ηλικία και μέσα από αναμορφωμένα παιδαγωγικά προγράμματα επιδιώκουμε τα παιδιά να μάθουν να βλέπουν τη διαφορετικότητα ως πλούτο και όχι ως απειλή».Η Α.Ε. η Πρέσβης της Ν. Αφρικής κυρία Beryl Rose Sisulu συγκίνησε τους παραβρισκόμενους μιλώντας για την μάχη της κόρης της με τον καρκίνο και υπογράμμισε την ανεκτίμητη προσφορά της κυρίας Βαρδινογιάννη η οποία αναγνωρίστηκε και διεθνώς από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών με το Βραβείο Nelson Mandela 2020: «Είμαι και εγώ μητέρα μιας κόρης η οποία δίνει την μάχη με τον καρκίνο τα τελευταία δέκα χρόνια και γνωρίζω καλά τον πόνο αλλά και το μεγάλο κόστος που έχει η αντιμετώπιση του καρκίνου. Είμαι πεπεισμένη πως αν η Μαριάννα δεν είχε κάνει αυτό το έργο, θα ήταν πολύ δύσκολο για τις οικογένειες με καρκίνο να σηκώσουν αυτό το βάρος. Τη συγχαίρω για το όραμά της για τη δημιουργία ενός κόσμου χωρίς σύνορα, ειδικά για την υγεία των παιδιών. Είμαι διπλωμάτης και ξέρω καλά πόσο δύσκολο είναι να κινητοποιηθούν οι κυβερνήσεις για να ενώσουν τις δυνάμεις τους. Αλλά η Μαριάννα έκανε και σε αυτό τον τομέα ένα σπουδαίο βήμα με το Πρόγραμμα Health Diplomacy by ELPIDA για την αντιμετώπιση των κοινωνικών ζητημάτων που δημιουργεί η πανδημία και τη δημιουργία ενός κόσμου χωρίς σύνορα για την υγεία. Είναι επομένως απολύτως κατανοητό πως η Μαριάννα έλαβε το Βραβείο Nelson Mandela από τον ΟΗΕ. Η Μαριάννα δεν είναι απλά μια φιλάνθρωπος και μια πραγματική αγωνίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την υγεία των παιδιών, κάνει πράξη όλα όσα λέει με λόγια».Ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαικής Ένωσης (2014-2019) και Μέλος του Συμβουλίου FIGHT IMPUNITY κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος τόνισε τη σημασία να κρατήσουμε ζωντανή την παρακαταθήκη του Mandela βάζοντας τέλος στη βία, την αδικία και τις διακρίσεις: «Οκτώ χρόνια μετά το θάνατό του, το όραμα του Προέδρου Μαντέλα καθίσταται και πάλι επίκαιρο. Για αυτό η διεθνής κοινότητα έχει χρέος να θέτει την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σταθερά, σε απόλυτη προτεραιότητα. Κοινός όλων μας στόχος, να βάλουμε τέλος στη βία, την αδικία και τις διακρίσεις κάθε είδους. Να μετατρέψουμε τις κοινωνίες μας σε κοινωνίες αρμονικής συνύπαρξης, ελευθερίας, δικαιοσύνης, ίσων ευκαιριών. Είναι χρέος μας απέναντι στην παγκόσμια δημοκρατία και ακριβώς αυτό ήταν το όραμα του Νέλσον Μαντέλα τόσο για την πατρίδα του όσο και για ολόκληρο τον κόσμο. Και αυτό πιστεύω, ότι είναι και το κεντρικό νόημα που, υπό μορφή μηνύματος, θέλουμε να εκπέμψουμε σήμερα, από την Αθήνα, την παγκόσμια κοιτίδα της Δημοκρατίας σε όλο τον κόσμο, μέσα από αυτή τη γεμάτη συμβολισμούς αλλά και ουσιαστικό περιεχόμενο εκδήλωση».Με μια συγκλονιστική ομιλία για την αξία της παιδείας η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, Πρύτανης, καθήλωσε το κοινό: «Η αρετή διδάσκεται. Αυτό κάνει δυνατή για όλους, χάρη στην παιδεία, την ικανότητα για την δημοκρατία. Γίνονται όλοι ίσοι στην ισονομία, στην ισοπολιτεία και στην ισηγορία, δηλαδή να μιλάνε με τον ίδιο τρόπο, τον ίδιο λόγο. Ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στον πολιτισμό και αυτό είναι κατόρθωμα μόνο της αρετής που διδάσκεται. Να καταλήξω: Αντίθετα από τον αξιωματούχο των Ναζί Μπάλτοχ φον Σίραχ που έλεγε πως όταν ακούει την λέξη «πολιτισμό» βγάζει το περίστροφό του, θα ήθελα να λέμε εμείς και στα παιδιά και όλοι να το κάνουμε πράξη όταν ακούμε την λέξη «περίστροφο», να βγάζουμε τον πολιτισμό μας. Αυτό είναι το δίδαγμα, αυτό μας δίδαξαν οι μεγάλοι σαν αυτόν που τιμούμε σήμερα, δηλαδή τον Mandela, και ίσως και όσους του μοιάζουν, δηλαδή την κυρία Βαρδινογιάννη και όσους είναι σήμερα μαζί της».Η Πρόεδρος του «Ιδρύματος Robert F. Kennedy Human Rights» κυρία Kerry Kennedy μίλησε για τη σημασία της μεταλαμπάδευσης στις νέες γενιές της σημασίας του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πράγμα που άλλωστε αποτελεί και στόχο του Προγράμματος «ΛΕΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ» του «Ιδρύματος Robert F. Kennedy Human Rights», που σε συνεργασία με το «Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη» διδάσκεται και στα ελληνικά σχολεία: «Δεν φτάνει μόνο να μορφώσουμε τις νέες γενιές, αλλά να τους εμποτίσουμε με τις αξίες και τα ιδανικά της αξιοπρέπειας και της συμπόνιας, της γνώσης των δικαιωμάτων. Για αυτό σε συνεργασία με το «Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη» εφαρμόζουμε το Πρόγραμμα «ΛΕΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ» σε σχολεία ολόκληρης της Ελλάδας, διδάσκοντας στους μαθητές την ιστορία και τις έννοιες γύρω από τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ζητώντας τους στη συνέχεια να τις εφαρμόσουν στα κοινωνικά ζητήματα που της χώρας τους: στην προστασία των προσφύγων, την πρόσβαση στην παιδεία, στα δικαιώματα των γυναικών…».Αμέσως μετά ακολούθησε η τελετή βράβευσης του «Ιδρύματος Nelson Mandela» με το «Τιμητικό Βραβείο του Ιδρύματος Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη 2021» από την κυρία Βαρδινογιάννη. Το Βραβείο παρέλαβε συγκινημένος ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ιδρύματος κύριος Sello Hatang ο οποίος, αφού ευχαρίστησε την κυρία Βαρδινογιάννη, μίλησε αναλυτικά για το έργο και τη ζωή του Mandela, την μεγάλη αλλαγή που έφερε στην Αφρική, τα διδάγματά του και πως μπορεί αυτά να οδηγήσουν την ανθρωπότητα σε ένα καλύτερο μέλλον, ενώ έκανε ξεχωριστή αναφορά και στη βράβευση της κυρίας Βαρδινογιάννη με το Βραβείο Nelson Mandela 2020 από τον: «Όπως γνωρίζετε, ο Νέλσον Μαντέλα έκλεισε το μακρύ δρόμο για την ελευθερία, λέγοντας πως «φτάσαμε στην κορυφή του βουνού», όπως έφτασε και η Μαριάννα με το Βραβείο της αυτό. Στη συνέχεια είπε: «Όταν όμως κοιτάξεις κάτω διαπιστώνεις πως υπάρχουν πολλά περισσότερα ρέματα και ποτάμια να διασχίσεις και περισσότερα βουνά να σκαρφαλώσεις». Για αυτό ελπίζουμε να συνεχίσετε να σκαρφαλώνετε μαζί μας. Επιτρέψτε μου όμως να κλείσω με μια ελπιδοφόρα αναφορά. Δεν είμαι αισιόδοξος, γιατί δεν είμαι σίγουρος πως τα πράγματα έχουν πάντα καλή κατάληξη. Δεν είμαι όμως ούτε απαισιόδοξος, γιατί δεν πιστεύω πως όλα έχουν άσχημη κατάληξη. Έχω όμως πάντοτε την ελπίδα στην καρδιά μου. Η ελπίδα είναι η πεποίθηση πως η ζωή και η εργασία έχουν νόημα. Είτε την έχεις μέσα σου, είτε όχι, ασχέτως με το τι μπορεί να συμβαίνει γύρω σου. Η ζωή χωρίς ελπίδα είναι κενή και χωρίς νόημα. Δεν μπορώ να σκεφτώ πώς μπορεί κάποιος να αγωνίζεται για κάτι, όταν δεν έχει την ελπίδα μέσα του. Ευχαριστώ τον Θεό που μου έκανε αυτό το δώρο της ελπίδας. Το δώρο αυτό είναι τόσο σπουδαίο όσο η ίδια η ζωή. Η ανθρωπότητα υποφέρει ακόμα από αδικία, φτώχια, ανισότητα. Είναι στο χέρι μας να φτιάξουμε έναν καλύτερο κόσμο. Η κυρία Βαρδινογιάννη συνεχίζει να μας δείχνει τον δρόμο».Στη συνέχεια, οι μαθητές Νεφέλη Μπουλούκου, Παύλος Παπαγεωργίου, Σοφία Σιμόνι και Αριάδνη Τσιγγελίδη από το Καλλιτεχνικό Λύκειο Γέρακα ανέγνωσαν αποσπάσματα από τις επιστολές του Μandela μέσα από την φυλακή προς τους οικείους του. Υπό τον συντονισμό της καθηγήτριας Έρσης Γιαννοπούλου, οι τέσσερις μαθητές συγκίνησαν τους παραβρισκόμενους.Η εκδήλωση έκλεισε μουσικά με καλλιτέχνες από την Ν. Αφρική: τον βραβευμένο με Emmy συνθέτη του Hollywood Mark Chait να παρουσιάζει σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση το κομμάτι που έγραψε και αφιέρωσε στον Nelson Mandela με τίτλο «Forever Going Home», σε στίχους του βραβευμένου με Grammy Charlie Midnight, καθώς και την ερμηνεία του τραγουδιού «Paradise – African Dream» από την Patricia Abrahams, την οποία συνόδευσε με πιάνο ο Μάκης Μέρλος.Συντονιστής της εκδήλωσης, στην οποία τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα, ήταν ο δημοσιογράφος κύριος Παύλος Τσίμας.Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Παναγιώτης Πικραμμένος, ο Εκπρόσωπος του Μακαριώτατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμου Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ωρεών Φιλόθεος Θεοχάρης, η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Όλγα Γεροβασίλη, η εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ Ευαγγελία Λιακούλη, ο Υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας, η Υφυπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου, η Υφυπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων Μαρία Συρεγγέλα, ο ΑΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο ΑΓΕΣ Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης, ο ΑΓΕΑ Αντιπτέραρχος Γεώργιος Μπλιούμης, ο ΑΓΕΝ Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης, ο Πρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου Ιωάννης Σαρμάς και ο Πρόεδρος Συμβουλίου Επικρατείας Δημήτριος Σκαλτσούνης.