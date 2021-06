Αυτή την Κυριακή το μπεστ σέλερ του Jonathan Kellerman «Εμμονή» είναι στο ΘΕΜΑ

Μη χάσετε αυτή την Κυριακή μαζί με το Πρώτο ΘΕΜΑ το εξαιρετικό μυθιστόρημα «Η Εμμονή» του Jonathan Kellerman

Ο Jonathan Kellerman είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πιο δημοφιλείς σύγχρονους Αμερικανούς συγγραφείς. Πολυγραφότατος και με αστείρευτη έμπνευση, ο Kellerman έχει κατακτήσει επανειλημμένως την επίζηλη κορυφή στον κατάλογο Μπεστ Σέλερ των New York Times. Με την «Εμμονή», ο Jonathan Kellerman επιδεικνύει τον πλούτο των συγγραφικών του χαρισμάτων, προσφέροντας ένα συγκλονιστικό μυθιστόρημα, ένα σύγχρονο κλασικό έργο στην κατηγορία του ψυχολογικού θρίλερ.Η κεντρική ηρωίδα είναι η Τάνια Μπίγκελοου, μια νεαρή γυναίκα με ιστορικό παθολογικών ψυχαναγκασμών, δηλαδή με ένα πλέγμα εμμονών, οι οποίες δυσκόλεψαν αλλά και καθόρισαν τη ζωή της. Στα 19 της χρόνια η Τάνια έχει απαλλαγεί πλέον από τους ψυχαναγκασμούς της, κυρίως χάρη στην ψυχοθεραπεία με τον Δρ. Άλεξ Ντέλαγουερ. Τη βοήθεια του οποίου αναζητά και πάλι, όταν η θεία και θετή της μητέρα, λίγο πριν πεθάνει, εξομολογείται ένα έγκλημα. Η Τάνια συνταράσσεται και ο Δρ. Ντέλαγουερ αναγκάζεται να εμπλακεί στη διαλεύκανση του μυστηρίου, ωθούμενος από το καθήκον του να φροντίσει μια πρώην ασθενή του. Ο γιατρός θα συνεργαστεί με έναν αστυνομικό, τον Μάιλο Στέρτζις και όλοι μαζί θα αρχίσουν να ξετυλίγουν το κουβάρι μιας σκοτεινής, επικίνδυνης, ενίοτε τρομακτικής, αλλά ακαταμάχητα συναρπαστικής ιστορίας.O Jonathan kellerman, ο διακεκριμένος Αμερικανός συγγραφέας ψυχολογικών θρίλερ του οποίου τα έργα γίνονται, σταθερά, μπεστ σέλερ σε όλο τον κόσμο, άφησε μια επιτυχημένη καριέρα κλινικού παιδοψυχολόγου για να ασχοληθεί αποκλειστικά με τη συγγραφή. Έχει περισσότερα από σαράντα μυθιστορήματα νουάρ στο ενεργητικό του -συμπεριλαμβανομένων των βιβλίων της σειράς με πρωταγωνιστή τον ψυχολόγο-ντετέκτιβ Άλεξ Ντέλαγουερ- που μεταφράστηκαν σε είκοσι τέσσερις γλώσσες. Έχει γράψει επίσης δεκάδες δοκίμια, διηγήματα και επιστημονικά άρθρα, τρία βιβλία ψυχολογίας και δύο παιδικά βιβλία. Έχει τιμηθεί για το έργο του με τα λογοτεχνικά βραβεία Σάμιουελ Γκόλντουιν, Έντγκαρ και Άντονι, The American Psychological Association Lifetime Achievement Award και είναι αναγνωρισμένος ως μαιτρ του είδους, ενώ ανήκει στους πλέον ευπώλητους συγγραφείς των New York Times.