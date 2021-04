Lockdown: Μια ανάσα πριν το άνοιγμα του λιανεμπορίου – Πώς θα λειτουργήσει τη Δευτέρα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ένα 24ωρο απομένει για την μερική επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας καθώς από Δευτέρα ανοίγει το λιανεμπόριο με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις για πελάτες και καταστηματάρχες. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό ανοίγουν τα εμπορικά κέντρα σε περιοχές που δεν είναι στο «βαθύ κόκκινο».Την ίδια ώρα και σήμερα θα είναι ελεύθερες οι διαδημοτικές μετακινήσεις κάτι που όπως φάνηκε χθες, με την βοήθεια του καλού καιρού εκμεταλλεύτηκαν οι πολίτες οι οποίοι βρέθηκαν σε παραλιακά μέτωπα και πάρκα.Από τη Δευτέρα, οι καταναλωτές σε όλη τη χώρα εκτός απόγια να προβούν σε αγορές από καταστήματα λιανεμπορίου, οφείλουν να στείλουν SMS με το ονοματεπώνυμό τους μόνοπροκειμένου να μπορέσουν να μεταβούν οπουδήποτε απαιτείται εντός νομού.Το SMS θα έχει διάρκεια τριών ωρών και μπορεί να αποσταλεί μόνο μία φορά ημερησίως. Παράλληλα με το 13032 ισχύουν και το click away και το click in shop, κάτι που σημαίνει πως οι πολίτες θα πρέπει να φέρουν μαζί τουςόπως για παράδειγμα SMS ή e-mail online παραγγελίας ή πληρωμής.Αντίστοιχα οι καταστηματάρχες οφείλουν να υποδέχονται εντός του μαγαζιού μόνομε μέγιστο όριο 20 πελάτες κατά περίπτωση, ενώ οι αγορές, εάν δεν έχουν εξοφληθεί ηλεκτρονικά θα πρέπει να γίνονται μόνο με κάρτα. Η παραλαβή του προϊόντος μπορεί να γίνει και εκτός του καταστήματος.Ειδικότερα, θα πρέπει να υπάρχει καταχώρηση της παραγγελίας/ραντεβού από την επιχείρηση και αποστολή στον πελάτη είτε ηλεκτρονικού αποδεικτικού εγγράφου της αγοράς (προπληρωμένη παραγγελία), ή του ραντεβού, είτε μηνύματος SMS που φέρει τα εξής στοιχεία: επωνυμία, διεύθυνση και ΑΦΜ της επιχείρησης, καθώς και το χρονικό διάστημα παραλαβής.Κατά την παραλαβή εκτός καταστήματος (click away) θα πρέπει να τηρείται ελάχιστη απόσταση δύο μέτρων μεταξύ των πελατών, ο μέγιστος αριθμός των ατόμων στην αναμονή δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 9 άτομα και ο μέγιστος χρόνος παραμονής στο σημείο παραλαβής θα πρέπει να είναι το ανώτερο 10 λεπτά.Σε ο,τι αφοράπροβλέπεται προαιρετικό διευρυμένο ωράριο λειτουργίας από τις 7 το πρωί έως τις 8:30 το βράδυ κατά τις ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο και απαγορεύεται η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές.Την Παρασκευή, μετά από έκτακτη συνεδρίαση οι λοιμωξιολόγοι εισηγήθηκαν στην κυβέρνηση να μην δοθεί το πράσινο φως για την λειτουργία του λιανεμπορίου και την απελευθέρωση των διαδημοτικών μετακινήσεων σε Αχαΐα, Θεσσαλονίκη και Κοζάνη, με την πολιτική ηγεσία να αποδέχεται μόνο το πρώτο.Η συγκεκριμένη εξέλιξη έφερε τους εμπόρους στην Θεσσαλονίκη εκτός ορίων καθώς η απόφαση ήρθε σαν κεραυνός εν αιθρία και ενώ βρίσκονταν εν εξελίξει οι προετοιμασίες για το άνοιγμα των καταστημάτων τους. Οι εξελίξεις αναμένονται ραγδαίες, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, υπάρχουν έμποροι που είναι αποφασισμένοιΠάντως, όπως ανέφερε το MEGA, κυβερνητικές πηγές ξεκαθαρίζουν ότι ο νόμος είναι σαφής και προβλέπειγια κάθε καταστηματάρχη και 300 ευρώ για καταναλωτές που δεν θα έχουν δικαιολογία μετακίνησης.Χαρακτηριστική του κλίματος είναι η τοποθέτηση του προέδρου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Γιώργος Καρανίκας, ο οποίος τόνισε πως δεν δόθηκαν επαρκείς εξηγήσεις για το «μπρος - πίσω». «Οι έμποροι στη Θεσσαλονίκη, την Κοζάνη και την Αχαΐα δικαιούνται και απαιτούν μεγαλύτερο σεβασμό από όλους. Δεν έχει εξηγηθεί επαρκώς από την κυβέρνηση και τους ειδικούς επιστήμονες γιατί, ενώ προετοιμάζονταν πυρετωδώς για να ανοίξουν τη Δευτέρα 5 Απριλίου, στο "παρά ένα" μαθαίνουν ότι θα παραμείνουν τελικά κλειστοί», είπε.Ο εμπορικός σύλλογος Πατρών ζήτησε από πλευράς του «την άμεση ανάκληση τής απόφασης για αναστολή της επαναλειτουργίας του λιανεμπορίου στην Πάτρα και άνοιγμα των καταστημάτων στις 5 Απριλίου, με αυστηρή τήρηση περιοριστικών μέτρων στη λειτουργία τους».Η ανησυχία των ειδικών εστιάζεται σε συγκεκριμένες ζώνες, όπου παρατηρείται εκρηκτική αύξηση τόσο στα κρούσματα, όσο και στο ιικό φορτίο στα λύματα. Σύμφωνα με την κατανομή των κρουσμάτων που ανακοίνωσε χθες ο ΕΟΔΥ,καταγράφηκαν, στηνκαι, ομοίως τριψήφιος, στηνΣε κάθε περίπτωση, η αναστολή αφορά αυτήν την εβδομάδα, ενώ θα υπάρξει νέα συνεδρίαση της επιτροπής την Τετάρτη, που θα λάβει αποφάσεις για τη χαλάρωση ή μη των μέτρων με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα.Την ίδια ώρα στα ράφια θα επανέλθουν από τη Δευτέρα 5 Απριλίου όλα τα προϊόντα των σούπερ μάρκετ, καθώς αναμένεται να γίνει και το άνοιγμα του λιανεμπορίου. Ο γενικός γραμματέας Εμπορίου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης ανακοίνωσε το Σάββατο ότι στο εξής θα μπορούν οι καταναλωτές να αγοράζουν τα συγκεκριμένα προϊόντα (βιβλία, οικιακές συσκευές, καλλυντικά κλπ) και από τα σούπερ μάρκετ. Όμως είπε, θα βγουν οι απαγορευτικές κορδέλες και θα μπορούν να πωλούν όλα τα προϊόντα όμως.Σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ, εξήγησε ότι δεν είναι υποχρεωτική η διενέργεια rapid ή self test για την επαναλειτουργία του λιανεμπορίου και το άνοιγμα των καταστημάτων. Σχετικά με την απόφαση να μην ανοίξει το λιανεμπόριο σε όμως όμως περιοχές, δήλωσε: «Προσπαθούμε να βρούμε τρόπο να επανεκκινήσουμε κλάδους που έχουν δείξει ότι δεν επιβαρύνουν, χωρίς να στέλνουμε όμως το μήνυμα ότι έχουν ανοίξει τα πάντα και μπορούμε να είμαστε όλοι έξω».Αντίστοιχα, όπως φάνηκε από το ΦΕΚ που αφορούσε στην επαναλειτουργία του λιανεμπορίου, τα εμπορικά κέντρα ανοίγουν από τη Δευτέρα στις «κόκκινες» περιοχές, αλλά όχι σε αυτές που είναι σε «βαθύ κόκκινο».Στις περιοχές, με επίπεδο αυξημένου κινδύνου «η λειτουργία των εμπορικών κέντρων (mall) ων εκπτωτικών καταστημάτων (outlet) των εκπτωτικών χωριών και των καταστημάτων λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου "κατάστημα εντός καταστήματος" (shops in a shop) πραγματοποιείται μόνο με τη διαδικασία της εξ αποστάσεως προαγοράς / προεπιλογής των αγαθών με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο για παραλαβή / αγορά εκτός καταστήματος κατόπιν ραντεβού (click away)».Mόνο για τα Σαββατοκύριακα οι πολίτες σε ολόκληρη την χώρα θα μπορούν να μετακινηθούν ελεύθερα για άσκηση σε οποιοδήποτε σημείο του νομού επιθυμούν καθώς έχει αρθεί η απαγόρευση των διαδημοτικών μετακινήσεων.Συγκεκριμένα, με αποστολή SMS στο 13033 με τον κωδικό 6 θα επιτρέπεται η μετακίνηση με όχημα εκτός δήμου για προσωπική άσκηση σε υπαίθριο χώρο. Αυτό θα επιτρέπεται σε ομάδες έως τριών ανθρώπων, εκτός αν πρόκειται για οικογένεια. Υποχρεωτική θα είναι η χρήση μάσκας. Σημειώνεται επίσης πως η εν λόγω μετακίνηση επιτρέπεται μόνο για έως 3 άτομα ή μία οικογένεια.Την ίδια ώρα, στο τραπέζι βρίσκεται ακόμα το σενάριο της εξόδου του Πάσχα με τη διεξαγωγή τεστ, εφόσον το επιτρέψουν τα επιδημιολογικά δεδομένα. Ο καθηγητής επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μέλος της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων Χρήστος Χατζηχριστοδούλου μιλώντας το Σάββατο στον ΣΚΑΪ ανέφερε ότι «αν τα πράγματα πάνε καλά και έχουμε αποκλιμάκωση θα μπορούσε με έλεγχο - τεστ να γίνονται μετακινήσεις το Πάσχα». Μέτρα θα ληφθούν και για τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, όπου η επιτροπή των εμπειρογνωμώνων θέλει να υποβάλλονται οι πολίτες σε self test πριν ταξιδέψουν με πλοίο.Πάντως, ο καθηγητής του ΑΠΘ Δημοσθένης Σαρηγιάννης διαφωνεί με το ενδεχόμενο μετακίνησης από νομό σε νομό, ενώ ο καθηγητής Πνευμονολογίας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος εμφανίστηκε θετικός, υπό προϋποθέσεις, στο σενάριο.