Γεννήθηκε και τρίτο παιδί στην Ελάδα με τη μέθοδο μεταφοράς μητρικής ατράκτου

Γεννήθηκε ένα ακόμη, το τρίτο, παιδί με την ιατρική μέθοδο τηςστο πλαίσιο της κλινικής έρευνας που διεξάγει η επιστημονική ομάδα της Institute of Life και της Embryotools στην Ελλάδα.Το νεογνό, όπως ανακοίνωσε η, γεννήθηκε στις 28 Μαΐου, στην κλινική από Ελληνίδα με ιστορικό πολλαπλών αποτυχημένων προσπαθειών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Τόσο ηόσο και τοείναι πολύ καλά στην υγεία τους.Ο μαιευτήρας-χειρουργός γυναικολόγος Δρ. Παναγιώτης Πολύζος δήλωσε πως «πρόκειται για την πλέον ευτυχή κατάληξη ενός ιδιαίτερα πολύπλοκου ιατρικού περιστατικού, καθώς η γυναίκα δεν είχε καταφέρει έως τώρα, παρά τις πολλαπλές προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης, να φτάσουν τα έμβρυά της στο στάδιο της βλαστοκύστης».Ο συνιδρυτής της Embryotools, Δρ. Nuno Costa-Borges και ο διευθυντής του Εμβρυολογικού Εργαστηρίου της Institute of Life- ΙΑΣΩ, κ. Έρως Νικητός σε κοινή τους δήλωση επεσήμαναν τα εξής: «Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για την Κλινική μας έρευνα. Στο ιατρικό αυτό περιστατικό πραγματοποιήθηκε διαχωρισμός του συνολικού αριθμού των ωαρίων προς γονιμοποίηση. Στα μισά ωάρια πραγματοποιήθηκε η μέθοδος της μεταφοράς μητρικής ατράκτου και τα υπόλοιπα γονιμοποιήθηκαν αυτούσια δίχως να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος. Το αποτέλεσμα, δικαίωσε απόλυτα τις υψηλές προσδοκίες μας για την κλινική έρευνα, καθώς 4 ωάρια στα οποία εφαρμόστηκε η μεταφορά μητρικής ατράκτου γονιμοποιήθηκαν και έφτασαν στο στάδιο της βλαστοκύστης, τη στιγμή που από τα υπόλοιπα ωάρια, που γονιμοποιήθηκαν χωρίς να εφαρμοστεί η μέθοδος της μεταφοράς μητρικής ατράκτου, κανένα δεν κατάφερε να προχωρήσει σε ανάλογο στάδιο. Έπειτα από εμβρυομεταφορά μίας βλαστοκύστης επιτεύχθηκε εγκυμοσύνη και η γέννηση του υγιούς νεογνού».Τα άλλαστο πλαίσιο της συγκεκριμένης κλινικής έρευνας με τη μέθοδο της μεταφοράς μητρικής ατράκτου είναι σήμερααντίστοιχα, παρακολουθούνται σύμφωνα με το πρωτόκολλο της κλινικής έρευνας και είναι απόλυτα υγιή. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται ακόμα 2 εγκυμοσύνες, στο πλαίσιο της κλινικής έρευνας της μεθόδου μεταφοράς μητρικής ατράκτου.Σύμφωνα με τους ειδικούς του ΙΑΣΩ, η κλινική έρευνα της μεθόδου Μεταφοράς της Μητρικής Ατράκτου αφορά στη μιτοχονδριακή αντικατάσταση σε ανθρώπινα ωάρια, ενώ διατηρείταιπου επιθυμεί να τεκνοποιήσει. Κατά αυτόν τον τρόπο,στο πλαίσιο της κλινικής έρευνας που διεξάγει η Institute of Life σε συνεργασία με την Embryotools, η επιστημονική ομάδα μελετά την πιθανότητα αντιμετώπισης προβλημάτων γυναικών με υπογονιμότητα και επαναλαμβανόμενες αποτυχίες εξωσωματικής γονιμοποίησης, που οφείλονται σε κυτταροπλασματικές δυσλειτουργίες των ωαρίων,και επίσης την πιθανότητα αντιμετώπισης σοβαρών μιτοχονδριακών παθήσεων.Οι γεννήσεις παιδιών με τη μέθοδο της Μεταφοράς Μητρικής Ατράκτου πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εξελισσόμενου ερευνητικού πρωτοκόλλου, το οποίο αφορά σε κλινική έρευνα που οδηγεί σε εγκυμοσύνη και διεξάγεται σύμφωνα με τους όρους και. Με βάση τα σημερινά επιστημονικά δεδομένα η μέθοδος Μεταφοράς Μητρικής Ατράκτου δεν αποτελεί καθιερωμένη θεραπεία υπογονιμότητας, ούτε αναγνωρισμένη μέθοδο ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.