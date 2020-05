Tο πρόγραμμα της τηλεόρασης

ΜΕΡΟΣ 4

Καθώς το σχέδιο του Καθηγητή αρχίζει να καταρρέει, παίζονται ανθρώπινες ζωές κι οι ληστές πρέπει να απωθήσουν τους εχθρούς εντός κι εκτός της Τράπεζας της Ισπανίας.

Έρχεται 3 Απριλίου

ΣΕΖΟΝ 2

Στη δεύτερη σεζόν, παρόλο που εξακολουθεί να θρηνεί για τη γυναίκα του, βλέπουμε τον Τόνι να προσπαθεί να γίνει καλύτερος φίλος για τους γύρω του.

Έρχεται 24 Απριλίου

ΣΕΖΟΝ 4

Οι αγαπημένοι σας οικοδεσπότες. Το λατρεμένος σας χάος. Σας καλωσορίζουμε ξανά στις κουζίνες του "Έδεσε το Γλυκό!", όπου όλοι -κυριολεκτικά όλοι- μπορούν να κερδίσουν.

Έρχεται 1 Απριλίου

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ

Είναι δύο αδέλφια που έχουν απομακρυνθεί. Γνωρίζουν βέβαια τα πάντα για τη ζύμωση της μπίρας. Μακάρι να ήξεραν και τα βασικά της οικογένειας.

Έρχεται 10 Απριλίου

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ

Μια δεμένη παρέα εφήβων ανακαλύπτει ένα καλά θαμμένο μυστικό, προκαλώντας μια σειρά παράνομων περιστατικών που τους οδηγούν σε μια περιπέτεια που δεν θα ξεχάσουν ποτέ.

Έρχεται 15 Απριλίου

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ

Εμπνευσμένη από συνεντεύξεις από το podcast "Duncan Trussell Family Hour", η σειρά κινουμένων σχεδίων παρακολουθεί ένα ταξίδι στον γαλαξία για το νόημα της ζωής.

Έρχεται 20 Απριλίου

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ

Μια σειρά από παράξενα ζώα και η Μητέρα Φύση αυτοπροσώπως πρωταγωνιστούν σ' αυτήν την αστεία επιστημονική σειρά που ρίχνει μια ματιά στις ζωές των πιο απίθανων πλασμάτων.

Έρχεται 22 Απριλίου

NEA ΣΕΙΡΑ

Μια κωμική σειρά ενηλικίωσης για τη ζωή μιας σύγχρονης Ινδοαμερικανής έφηβης πρώτης γενιάς, εμπνευσμένη από τα παιδικά χρόνια της Μίντι Κέιλινγκ.

Έρχεται 27 Απριλίου

NEA ΣΕΙΡΑ

Σ' αυτήν τη σειρά μαγειρικής, η Νάντια Χουσέιν σερβίρει εύκολες και νόστιμες λύσεις με απλά υλικά και γρήγορες συνταγές. Ό,τι πρέπει για οικογένειες που δεν έχουν χρόνο.

Έρχεται 29 Απριλίου

Αναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών:







10:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ

10:15 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

12:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ

13:00 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

15:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ

16:00 ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

17:30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ/ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ

18:00 ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

19:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ

20:30 MADAM SECRETARY - Η ΚΥΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ (Α' ΚΥΚΛΟΣ) (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)

21:30 ΚΥΡΙΑ ΣΛΟΑΝ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)

23:45 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ

00:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ

00:15 10

01:15 ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ

02:15 ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΑΓΙΑ

03:20 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

04:20 MADAM SECRETARY - Η ΚΥΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ (Α' ΚΥΚΛΟΣ)

05:10 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ

05:30 ...ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ

07:00 ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΖΩΑΚΙΑ

08:00 Ο ΑΡΘΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

08:30 ΓΙΑΚΑΡΙ - (SEASON 4 & SEASON 5)

08:40 ΜΟΥΚ

09:00 PAPRIKA

09:20 ΛΟΥΙ

09:35 ΜΟΝΚ

09:45 ΖΙΓΚ ΚΑΙ ΣΑΡΚΟ

10:00 ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

11:30 ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)

11:35 ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ

12:00 Ο ΑΡΘΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

12:30 1.000 ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

13:00 ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΖΩΑΚΙΑ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)

14:00 ΓΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ

14:45 ΣΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ - Β΄ ΚΥΚΛΟΣ (EΡΤ ΑΡΧΕΙΟ)

16:15 ΟΡΙΑΝ ΕΞΠΡΕΣ, ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)

17:15 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΝ

18:15 Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ (Γ' ΚΥΚΛΟΣ)

20:00 ΣΤΑ ΑΚΡΑ (2020)

21:00 ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΕΡΕΖΑΣ (Β' ΚΥΚΛΟΣ) (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)

22:15 MR. SELFRIDGE - Δ΄ ΚΥΚΛΟΣ

23:00 ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ (ΕΡΤ ΑΡΧΕΙΟ)

00:10 ΣΙΝΕΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

01:10 ΣΤΑ ΑΚΡΑ (2020)

02:10 ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΕΡΕΖΑΣ (Β' ΚΥΚΛΟΣ)

03:25 MR. SELFRIDGE - Δ΄ ΚΥΚΛΟΣ

04:20 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΝ

05:20 Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ (Γ' ΚΥΚΛΟΣ)

09:00 Mega Mag

11:20 Γυμναστική Από Σπίτι

12:00 Η Πολυκατοικία

13:00 Mega Γεγονότα: Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων

14:00 Η Νταντά

14:30 Μαρία Η Άσχημη

15:20 Singles 2

16:20 Καιρός Για Αγρότες

16:30 Δελτίο Νοηματικής

16:40 Live News

18:45 Δύο Ξένοι

19:45 Μega Γεγονότα: Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων

20:50 Είσαι Το Ταίρι Μου

22:00 Πενήντα Πενήντα

23:00 Μαύρα Μεσάνυχτα

00:00 Η Εμμονή (The Forgotten)

02:30 Ο Μεγάλος Θυμός

03:30 Με Θέα Στο Πέλαγο

04:30 Στην Κόψη Του Ξυραφιού

05:30 Παράλληλοι Δρόμοι

05:50 Κοινωνία Ώρα Μega

06:00 Καλημέρα Ελλάδα

10:00 Το Πρωινό

13:00 Ant1 News

14:00 Κωνσταντίνου Και Ελένης (Ε)

15:00 Ρουκ Ζουκ

16:00 Εγκλήματα (Ε)

17:00 Ant1 News - Δελτίο Στη Νοηματική Γλώσσα

17:15 Still Standing

18:15 Γυναίκα Χωρίς Όνομα

19:30 Ant1 News

20:45 Αν Ήμουν Πλούσιος

21:45 Μην Ψαρώνεις

22:45 Άγριες Μέλισσες

00:00 The 2Night Show - 4ος Κύκλος

02:00 Ανατομία Ενός Εγκλήματος (Ε)

03:00 Έρωτας (Ε)

05:00 Ιωάννα Της Καρδιάς (Ε)

06:00 Καλημέρα Ελλάδα

06:30 Arrow - 4ος Κύκλος

07:30 Shopping Star (Ε)

09:00 Στη Φωλιά Των Κου Κου

12:00 Αλήθειες Με Τη Ζήνα

14:00 Ντετέκτιβ Μονκ - 1ος+2ος Κύκλος

15:00 Star News

15:50 Shopping Star

17:30 Elif - 3ος Κύκλος

18:30 Ειδήσεις Στη Νοηματική Γλώσσα

18:40 Τροχός Της Τύχης

19:50 Star News

21:00 MasterChef - 4ος Κύκλος

23:15 Acts Of Violence

01:15 Χίλιες Και Μία Νύχτες (Arabian Nights)

04:45 Human Target - 2ος Κύκλος

06:20 Θυρίδα Τηλεπώλησης

06:50 Έλα Στη Θέση Μου, ΙV (Ε)

08:00 Happy Day Στον Alpha, VII

10:30 Εκτός Γραμμής Στον Alpha

12:15 Ειδήσεις

13:00 Ελένη, IX

15:30 Ράκος Νο14 Και Ο Πρώτος Μπουνάκιας

17:30 Δελτίο Ειδήσεων Στη Νοηματική Γλώσσα

17:40 Κάτι Ψήνεται, VIII (Ε)

19:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων

20:00 Έλα Στη Θέση Μου, ΙV

21:00 Έρωτας Μετά

22:00 The Call

00:00 Grey's Anatomy, XIV

00:50 Grey's Anatomy, XIV

01:50 Δικαστής Ντρέντ (Judge Dredd)

03:50 Πήρα Κόκκινα Γυαλιά (Ε)

04:50 Θυρίδα Τηλεπώλησης

05:20 Θα Σε Δω Στο Πλοίο (Ε)

06:00 Σήμερα

10:00 Αταίριαστοι

12:00 Μεσημέρι Με Τον Γιώργο Λιάγκα

14:00 Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων

15:00 Καλό Μεσημεράκι - Karantina Edition

16:50 Φτερωτός Θεός

17:40 Δελτίο Στη Νοηματική

17:50 Happy Traveller (Ε)

18:50 Guess My Age

19:50 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων

21:30 Ο Γιατρός, Η Ιστορία Ενός Θαύματος

23:20 S.W.A.T. - 2ος Κύκλος

00:15 Deadly Women - 9ος Κύκλος

01:15 Happy Traveller (Ε)

03:15 Καλό Μεσημεράκι - Karantina Edition (Ε)

04:45 Αταίριαστοι (Ε)

06:00 Σήμερα

07:00 Ώρα Ελλάδος 07:00

09:50 Ευτυχείτε

13:00 Open News

14:00 Για Πάντα Παιδιά (Ε)

15:00 Open Ελλάδα

16:45 Θυρίδα Τηλεπώλησης

17:00 Open News Στη Νοηματική

17:15 Μικροί Μεγάλοι Εν Δράσει

19:30 Open News

21:00 Ο Ιντιάνα Τζόουνς Και Η Τελευταία Σταυροφορία (Indiana Jones And The Last

23:45 Η Τιμωρός (Haywire Aka Nock Out)

01:45 Criminal Minds - 7ος Κύκλος

02:45 Criminal Minds - 7ος Κύκλος

03:45 Επανάληψη Προγράμματος

05:00 Ώρα Ελλάδος 05:30

06:00 ΜΙΚΡΕΣ ΦΑΡΜΕΣ (Β' ΚΥΚΛΟΣ)

06:30 ΑΛΗΘΙΝΑ ΣΕΝΑΡΙΑ

07:30 Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ (ΙΑ' ΚΥΚΛΟΣ)

08:30 ΕΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

09:00 BALKAN EXPRESS

10:00 ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ

12:00 ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΡΑΞΕΙΣ

13:00 ΑΠΙΘΑΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΕ ΤΡΕΝΟ (Η' ΚΥΚΛΟΣ)

14:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

15:00 ΜΙΚΡΕΣ ΦΑΡΜΕΣ (Β' ΚΥΚΛΟΣ)

15:30 Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ (ΙΑ' ΚΥΚΛΟΣ) (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)

16:30 ΕΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

17:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΚΑΙΡΟΣ

17:20 ΜΕ...ΜΕΤΡΟ

19:00 Η ΖΩΝΤΑΝΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (Α' ΚΥΚΛΟΣ)

20:00 ΑΠΙΘΑΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΕ ΤΡΕΝΟ (Η' ΚΥΚΛΟΣ)

21:00 ΤΟ ΘΥΜΑ

22:00 BABYLON BERLIN (Β' ΚΥΚΛΟΣ)

23:00 Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΘΡΟΝΩΝ

00:00 8 ΜΕΡΕΣ

01:00 ΤΟ ΘΥΜΑ

02:00 BABYLON BERLIN (Β' ΚΥΚΛΟΣ)

03:00 ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ

05:00 Η ΖΩΝΤΑΝΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (Α' ΚΥΚΛΟΣ)

06:00 ΜΙΚΡΕΣ ΦΑΡΜΕΣ (Β' ΚΥΚΛΟΣ)

06:00 ΜΕ ΛΕΝΕ ΦΡΑΝΚΙ

06:30 BUBBLE GUPPIES

07:00 ΜΠΟΜΠ Ο ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΗΣ

07:30 ΜΠΟΜΠ Ο ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΗΣ

08:00 ZACK AND QUACK

08:30 TEAM UMIZOOMI

09:00 CORN & PEG

09:30 RUSTY RIVETS

10:00 EVERYTHING'S ROSIE

10:30 ΣΙΜΕΡ ΚΑΙ ΣΑΙΝ

11:00 PAW PATROL: ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ

11:30 BUTTERBEAN'S CAFE

12:00 ΝΕΛΛΑ, Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΙΠΠΟΤΗΣ

12:30 44 ΓΑΤΕΣ

13:00 LEGO CITY ADVENTURES

13:30 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΒΥΣΣΟΥ

14:00 Ο ΑΛΒΙΝΝΝ!!! ΚΑΙ Η ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ

14:30 ΜΠΟΜΠ Ο ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΗΣ

15:00 LEGO FRIENDS

15:30 ΟΙ ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΙ ΤΗΣ ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗΣ

16:00 FANBOY AND CHUM CHUM

16:30 KUNG FU PANDA

17:00 PAW PATROL: ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ

17:30 ABBY HATCHER

18:00 Ο ΜΠΛΕΙΖ ΚΑΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ

18:30 ΝΕΛΛΑ, Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΙΠΠΟΤΗΣ

19:00 TOP WING

19:30 Ο ΑΛΒΙΝΝΝ!!! ΚΑΙ Η ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ

20:00 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΒΥΣΣΟΥ

20:30 GORMITI

21:00 NINJAGO: MASTERS OF SPINJITZU

21:30 ΧΕΛΩΝΟΝΙΝΤΖΑΚΙΑ

22:00 THE LOUD HOUSE

22:30 RAINBOW BUTTERFLY UNICORN KITTY

23:00 DRAGON BALL SUPER

23:30 ZOEY

00:00 ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥ ΡΟΚ

00:30 ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥ ΡΟΚ

00:50 Νίκι, Ρίκι, Ντίκι & Νταν

01:00 ΝΙΚΙ, ΡΙΚΙ, ΝΤΙΚΙ & ΝΤΑΝ

01:25 ΧΕΝΡΙ Ο ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ

01:40 Χένρι Ο Επικίνδυνος

01:50 ΧΕΝΡΙ Ο ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ

02:05 Χένρι Ο Επικίνδυνος

02:15 GAME SHAKERS

02:25 Game Shakers

02:40 GAME SHAKERS

02:45 Game Shakers

03:05 ΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΟΙ ΧΑΘΑΓΟΥΕΙΣ

03:15 Στοιχειωμένοι Χάθαγουεϊς

03:30 ΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΟΙ ΧΑΘΑΓΟΥΕΙΣ

03:35 Στοιχειωμένοι Χάθαγουεϊς

03:55 THE TROOP

04:00 The Troop

04:20 THE TROOP

04:25 The Troop

04:45 TRUE JACKSON

04:50 True Jackson

05:10 TRUE JACKSON

05:35 ΜΕ ΛΕΝΕ ΦΡΑΝΚΙ

06:00 ΜΕ ΛΕΝΕ ΦΡΑΝΚΙ

08:55 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

09:00 ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

10:00 ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

21:30 ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ (E)

23:00 ΜΑΗΣ ΤΟΥ '68 - 10 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΑΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

00:00 ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

01:00 ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΚΟΥΡΗ - ΑΛΤΑΜΟΥΡΑ, Η ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

02:00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

