Ανακύκλωση: Οι Έλληνες κατανοούν την έννοια της «κυκλικότητας» καλύτερα από κάθε άλλη χώρα

Κλείσιμο

παύει να αποτελεί τεχνικό όρο και γίνεται μέρος της καθημερινής σκέψης των πολιτών. Αυτό προκύπτει από, που πραγματοποιήθηκεμε τη συμμετοχή άνω των 16.000 ατόμων.Στη χώρα μας, η κατανόηση της κυκλικής συσκευασίας καταγράφει από τις υψηλότερες επιδόσεις διεθνώς: 60% τη συνδέουν με την ικανότητα να ανακυκλώνεται ξανά και ξανά στο ίδιο προϊόν, έναντι 50% παγκοσμίως.Την ίδια στιγμή, το 64% των Ελλήνων δηλώνει ότι μια συσκευασία, ένδειξη ότι ο όρος αποκτά καθαρό περιεχόμενο και απήχηση στο κοινό.Ωστόσο, παρά το ισχυρό οικολογικό της προφίλ,ως κυκλική, έναντι 73% των Baby boomers, κάτι που υπογραμμίζει την ανάγκη για πιο στοχευμένη ενημέρωση στις νεότερες ηλικίες.«Η κυκλικότητα δε χρειάζεται να είναι περίπλοκη», τονίζει ο David Van Heuverswyn, Global Director του Every Can Counts. «Τα κουτιά αλουμινίου είναι η ζωντανή απόδειξη ότι η πραγματικά κυκλική συσκευασία υπάρχει ήδη. Αυτό που λείπει είναι η ενημέρωση που θα φέρει την ενεργή συμμετοχή των πολιτών».Οι Ελληνες λένε «ναι» στο DRS, όμως μόνο ένας στους τρεις γνωρίζει πώς λειτουργείΣε επίπεδο μηχανισμών συλλογής συσκευασιών, οι πολίτες διεθνώς θεωρούν τα Συστήματα Επιστροφής Εγγύησης (DRS) ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία για την επίτευξη πραγματικής κυκλικότητας. Το 71% των ερωτηθέντων παγκοσμίως υποστηρίζει την εφαρμογή τους, όπου ο καταναλωτής πληρώνει μια μικρή εγγύηση και την παίρνει πίσω όταν επιστρέφει το άδειο μπουκάλι ή το κουτί αλουμινίου για ανακύκλωση.Αν και η Ελλάδα δε διαθέτει ακόμη ενεργό Σύστημα Επιστροφής Εγγύησης, το 61% των πολιτών δηλώνει υπέρ της υιοθέτησης DRS. Ωστόσο, η εξοικείωση παραμένει περιορισμένη: μόλις 36% γνωρίζει τι είναι και πώς λειτουργεί, ενώ μόνο το 10% δηλώνει «πολύ εξοικειωμένο». Η στήριξη, επομένως, βασίζεται κυρίως στη θετική αντίληψη του μέτρου και όχι στη γνώση του.