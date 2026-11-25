Μια ιδέα που δεν έσκασε ποτέ – Η απίθανη ιστορία της τσιχλόφουσκας
Μια ιδέα που δεν έσκασε ποτέ – Η απίθανη ιστορία της τσιχλόφουσκας
Υπάρχουν εφευρέσεις που γεννιούνται μέσα σε υπερσύγχρονα εργαστήρια, ύστερα από χρόνια έρευνας και εκατομμύρια δολάρια. Και υπάρχουν άλλες που ξεκινούν από ένα καζάνι, έναν περίεργο λογιστή και λίγη τύχη
Η τσιχλόφουσκα ανήκει στη δεύτερη κατηγορία.
Ο άνθρωπος που την εφηύρε δεν ήταν χημικός, δεν διηύθυνε κάποιο μεγάλο εργαστήριο και δεν είχε βάλει σκοπό να αλλάξει τον κόσμο. Ήταν ο Γουόλτερ Ντίμερ, ένας νεαρός λογιστής που εργαζόταν σε εργοστάσιο τσίχλας στη Φιλαδέλφεια, όταν, το 1928, δημιούργησε κάτι που έμελλε να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της παιδικής ηλικίας εκατομμυρίων ανθρώπων.
Και το πιο παράξενο; Δεν πίστευε ότι η εφεύρεσή του θα είχε μέλλον.
«Ποτέ δεν πίστεψα ότι θα κρατούσε», είχε πει ο ίδιος. «Νόμιζα ότι θα εμφανιζόταν σήμερα και αύριο θα είχε εξαφανιστεί».
Σχεδόν έναν αιώνα αργότερα, ξέρουμε πόσο έξω έπεσε.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ο άνθρωπος που την εφηύρε δεν ήταν χημικός, δεν διηύθυνε κάποιο μεγάλο εργαστήριο και δεν είχε βάλει σκοπό να αλλάξει τον κόσμο. Ήταν ο Γουόλτερ Ντίμερ, ένας νεαρός λογιστής που εργαζόταν σε εργοστάσιο τσίχλας στη Φιλαδέλφεια, όταν, το 1928, δημιούργησε κάτι που έμελλε να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της παιδικής ηλικίας εκατομμυρίων ανθρώπων.
Και το πιο παράξενο; Δεν πίστευε ότι η εφεύρεσή του θα είχε μέλλον.
«Ποτέ δεν πίστεψα ότι θα κρατούσε», είχε πει ο ίδιος. «Νόμιζα ότι θα εμφανιζόταν σήμερα και αύριο θα είχε εξαφανιστεί».
Σχεδόν έναν αιώνα αργότερα, ξέρουμε πόσο έξω έπεσε.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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