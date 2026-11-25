Μια ιδέα που δεν έσκασε ποτέ – Η απίθανη ιστορία της τσιχλόφουσκας

Υπάρχουν εφευρέσεις που γεννιούνται μέσα σε υπερσύγχρονα εργαστήρια, ύστερα από χρόνια έρευνας και εκατομμύρια δολάρια. Και υπάρχουν άλλες που ξεκινούν από ένα καζάνι, έναν περίεργο λογιστή και λίγη τύχη