Ελληνικός τουρισμός: Οι ξένοι επισκέπτες που γεμίζουν το… ταμείο – Η πρωτιά των Γερμανών και η έκπληξη της Ιταλίας

Στα 21,96 δισ. ευρώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στο εννεάμηνο, με αύξηση 9,7% – Πρωταγωνιστές οι Γερμανοί, σημαντική άνοδος από Ιταλία και ΗΠΑ, απώλειες από τη γαλλική αγορά