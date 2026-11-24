Ελληνικός τουρισμός: Οι ξένοι επισκέπτες που γεμίζουν το… ταμείο – Η πρωτιά των Γερμανών και η έκπληξη της Ιταλίας
Ελληνικός τουρισμός: Οι ξένοι επισκέπτες που γεμίζουν το… ταμείο – Η πρωτιά των Γερμανών και η έκπληξη της Ιταλίας
Στα 21,96 δισ. ευρώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στο εννεάμηνο, με αύξηση 9,7% – Πρωταγωνιστές οι Γερμανοί, σημαντική άνοδος από Ιταλία και ΗΠΑ, απώλειες από τη γαλλική αγορά
Γερμανοί, Βρετανοί και Ιταλοί βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των αγορών που τροφοδότησαν φέτος τον ελληνικό τουρισμό, με τη Γερμανία να διατηρεί σταθερά την πρωτιά τόσο ως προς τις αφίξεις όσο και ως προς τις ταξιδιωτικές εισπράξεις.
Στο εννιάμηνο του 2026, συμπεριλαμβανομένου του πολύ κρίσιμου γ’ τριμήνου, το οποίο λόγω της υψηλής εποχικότητας του ελληνικού τουρισμού συγκεντρώνει ούτε λίγο ούτε πάνω από το ήμισυ των αφίξεων και των εισπράξεων ξεχωρίζει ειδικά η ιταλική αγορά παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη αύξηση σε επίπεδο εσόδων από όλες τις βασικές αγορές εισερχόμενου τουρισμού, σε ποσοστό πάνω από 26%. Αξιοσημείωτη είναι και η περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών, από τις οποίες τα έσοδα ενισχύθηκαν σημαντικά, σε διψήφιο ποσοστό άνω του 15% παρά τη μείωση της ταξιδιωτικής κίνησης κατά 4,7%.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Στο εννιάμηνο του 2026, συμπεριλαμβανομένου του πολύ κρίσιμου γ’ τριμήνου, το οποίο λόγω της υψηλής εποχικότητας του ελληνικού τουρισμού συγκεντρώνει ούτε λίγο ούτε πάνω από το ήμισυ των αφίξεων και των εισπράξεων ξεχωρίζει ειδικά η ιταλική αγορά παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη αύξηση σε επίπεδο εσόδων από όλες τις βασικές αγορές εισερχόμενου τουρισμού, σε ποσοστό πάνω από 26%. Αξιοσημείωτη είναι και η περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών, από τις οποίες τα έσοδα ενισχύθηκαν σημαντικά, σε διψήφιο ποσοστό άνω του 15% παρά τη μείωση της ταξιδιωτικής κίνησης κατά 4,7%.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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