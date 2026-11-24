Η άκρη του κόσμου: Τα 10 πιο απομακρυσμένα μέρη του πλανήτη
Η άκρη του κόσμου: Τα 10 πιο απομακρυσμένα μέρη του πλανήτη
Νησιά χαμένα στους ωκεανούς, χωριά χωρίς δρόμους και άνθρωποι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τον πολιτισμό
Ο σύγχρονος πολιτισμός πέρασε αιώνες προσπαθώντας να καταργήσει τις αποστάσεις, για να ανακαλύψει, με κάποια καθυστέρηση και αρκετά υψηλό κόστος, τη γοητεία της απομόνωσης. Ζούμε σε πόλεις που φιλοδοξούν να ξεπεράσουν σε ύψος τα σύννεφα, επικοινωνούμε ακατάπαυστα με ανθρώπους που δεν έχουμε καμία ιδιαίτερη επιθυμία να συναντήσουμε και, όταν επιτέλους εξαντληθούμε, πληρώνουμε μια μικρή περιουσία για να μη μας ενοχλεί κανείς. Το ονομάζουμε digital detox, το αντιμετωπίζουμε ως προσωπική κατάκτηση και φροντίζουμε να το ανακοινώσουμε εγκαίρως στα social, καθώς η εξαφάνιση από προσώπου γης χάνει μεγάλο μέρος της γοητείας της όταν περνά απαρατήρητη.
Κι όμως, υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που ζουν χιλιάδες χιλιόμετρα από την πλησιέστερη πόλη, περιμένουν εβδομάδες για ένα πλοίο και μετρούν τον χρόνο με τις εποχές αντί με τις ειδοποιήσεις του κινητού. Από τα χαμένα νησιά του Ατλαντικού μέχρι τη Γροιλανδία και την Ανταρκτική, αυτοί οι τόποι διατηρούν μια διαφορετική αντίληψη για την απόσταση, τον χρόνο και τις ανέσεις του πολιτισμού. Άλλωστε, όποιος ζει στην άκρη του κόσμου δεν θεωρεί απαραιτήτως ότι βρίσκεται εκείνος στην άκρη.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Κι όμως, υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που ζουν χιλιάδες χιλιόμετρα από την πλησιέστερη πόλη, περιμένουν εβδομάδες για ένα πλοίο και μετρούν τον χρόνο με τις εποχές αντί με τις ειδοποιήσεις του κινητού. Από τα χαμένα νησιά του Ατλαντικού μέχρι τη Γροιλανδία και την Ανταρκτική, αυτοί οι τόποι διατηρούν μια διαφορετική αντίληψη για την απόσταση, τον χρόνο και τις ανέσεις του πολιτισμού. Άλλωστε, όποιος ζει στην άκρη του κόσμου δεν θεωρεί απαραιτήτως ότι βρίσκεται εκείνος στην άκρη.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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