Ολα από τον καναπέ: Η νέα εποχή της κατανάλωσης

Το σπίτι αποκτά ρόλο εμπορικού κέντρου, με τις επιχειρήσεις να διεκδικούν μια θέση στην οθόνη και στις καθημερινές συνήθειες των καταναλωτών