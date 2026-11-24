Ολα από τον καναπέ: Η νέα εποχή της κατανάλωσης
Ολα από τον καναπέ: Η νέα εποχή της κατανάλωσης
Το σπίτι αποκτά ρόλο εμπορικού κέντρου, με τις επιχειρήσεις να διεκδικούν μια θέση στην οθόνη και στις καθημερινές συνήθειες των καταναλωτών
Το πιο πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο δεν βρίσκεται και πολύ μακριά. Δεν χρειάζεται καν να βγούμε από την πόρτα του σπιτιού μας για να το επισκεφθούμε. Χωράει στην οθόνη ενός κινητού και διαθέτει από σούπερ μάρκετ, εστιατόρια και πολυκαταστήματα μέχρι κινηματογραφικές αίθουσες, ταξιδιωτικά γραφεία και υπηρεσίες κάθε είδους. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι μια σύνδεση στο διαδίκτυο και μερικά κλικ. Έτσι, δραστηριότητες που άλλοτε απαιτούσαν φυσική παρουσία σήμερα πραγματοποιούνται από την την άνεση του καναπέ μας. Σε έρευνά της, η Visa περιγράφει τη νέα καταναλωτική πραγματικότητα ως Couch Economy, έναν όρο που αποτυπώνει τη μεταφορά όλο και περισσότερων αγορών, υπηρεσιών και δραστηριοτήτων στον ιδιωτικό χώρο.
Οι συνδρομές γίνονται πάγιο έξοδο
Η συνδρομητική οικονομία κερδίζει έδαφος, μετατρέποντας όλο και περισσότερες υπηρεσίες σε σταθερές μηνιαίες χρεώσεις. Στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Bank of America Institute, οι δαπάνες για συνδρομές αυξήθηκαν κατά 7,7% τον Ιούλιο του 2026 σε ετήσια βάση, με τις υπηρεσίες ψυχαγωγίας και λιανεμπορίου να συγκεντρώνουν το 43% της σχετικής δαπάνης. Στην Ευρώπη, ένας στους τρεις χρήστες του διαδικτύου πλήρωνε το 2025 για streaming ταινιών, σειρών ή αθλητικού περιεχομένου, ενώ το 23% είχε συνδρομή σε υπηρεσίες μουσικής, σύμφωνα με τη Eurostat.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Οι συνδρομές γίνονται πάγιο έξοδο
Η συνδρομητική οικονομία κερδίζει έδαφος, μετατρέποντας όλο και περισσότερες υπηρεσίες σε σταθερές μηνιαίες χρεώσεις. Στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Bank of America Institute, οι δαπάνες για συνδρομές αυξήθηκαν κατά 7,7% τον Ιούλιο του 2026 σε ετήσια βάση, με τις υπηρεσίες ψυχαγωγίας και λιανεμπορίου να συγκεντρώνουν το 43% της σχετικής δαπάνης. Στην Ευρώπη, ένας στους τρεις χρήστες του διαδικτύου πλήρωνε το 2025 για streaming ταινιών, σειρών ή αθλητικού περιεχομένου, ενώ το 23% είχε συνδρομή σε υπηρεσίες μουσικής, σύμφωνα με τη Eurostat.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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