Καντώρος στο Business Stories: Η Anytime μπαίνει στην Τσεχία το 2027 – Στα σχέδια και νέα ευρωπαϊκή αγορά

Ο CEO της Interamerican μιλώντας στο Business Stories και τον Στέλιο Μορφίδη, αποκαλύπτει τον επόμενο σταθμό της διεθνούς επέκτασης και τη δυναμική ανάπτυξη στη Ρουμανία - Τι προβλέπει για τα ασφάλιστρα του 2027, οι αιχμές για το κόστος στα ιδιωτικά νοσοκομεία, οι νέες επενδύσεις και το παρασκήνιο της «μεταγραφής» Καρέτσα