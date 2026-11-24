Καντώρος στο Business Stories: Η Anytime μπαίνει στην Τσεχία το 2027 – Στα σχέδια και νέα ευρωπαϊκή αγορά
Καντώρος στο Business Stories: Η Anytime μπαίνει στην Τσεχία το 2027 – Στα σχέδια και νέα ευρωπαϊκή αγορά
Ο CEO της Interamerican μιλώντας στο Business Stories και τον Στέλιο Μορφίδη, αποκαλύπτει τον επόμενο σταθμό της διεθνούς επέκτασης και τη δυναμική ανάπτυξη στη Ρουμανία - Τι προβλέπει για τα ασφάλιστρα του 2027, οι αιχμές για το κόστος στα ιδιωτικά νοσοκομεία, οι νέες επενδύσεις και το παρασκήνιο της «μεταγραφής» Καρέτσα
Στην Τσεχία επεκτείνεται η Anytime μέσα στο πρώτο τετράμηνο του 2027, ενώ η Interamerican εξετάζει ήδη την είσοδό της σε ακόμη μία ευρωπαϊκή αγορά προς τα τέλη της επόμενης χρονιάς ή στις αρχές του 2028. Τον σχεδιασμό αποκαλύπτει ο διευθύνων σύμβουλος της Interamerican, κ. Γιάννης Καντώρος, μιλώντας στο Business Stories και τον Στέλιο Μορφίδη, παρουσιάζοντας τη στρατηγική που φιλοδοξεί να οδηγήσει τον όμιλο στο 1 δισ. ευρώ σε ασφάλιστρα και στα δύο εκατομμύρια πελάτες έως το 2030.
Η νέα επέκταση έρχεται σε συνέχεια της ανάπτυξης στη Ρουμανία, όπου η Anytime αναμένεται να ολοκληρώσει το 2026 με 80.000 έως 90.000 πελάτες. Ο κ. Καντώρος εξηγεί πώς το μοντέλο που αναπτύχθηκε στην Ελλάδα αποκτά πλέον διεθνή παρουσία και ποια είναι τα επόμενα βήματα της εταιρείας, τόσο μέσω οργανικής ανάπτυξης όσο και πιθανών εξαγορών.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η νέα επέκταση έρχεται σε συνέχεια της ανάπτυξης στη Ρουμανία, όπου η Anytime αναμένεται να ολοκληρώσει το 2026 με 80.000 έως 90.000 πελάτες. Ο κ. Καντώρος εξηγεί πώς το μοντέλο που αναπτύχθηκε στην Ελλάδα αποκτά πλέον διεθνή παρουσία και ποια είναι τα επόμενα βήματα της εταιρείας, τόσο μέσω οργανικής ανάπτυξης όσο και πιθανών εξαγορών.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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