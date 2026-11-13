Τι σπίτι αγοράζεις στην Αθήνα με 250.000; Από τα 34 τ.μ. της Βουλιαγμένης μέχρι τα 144 τ.μ. στα Πατήσια
Τι σπίτι αγοράζεις στην Αθήνα με 250.000; Από τα 34 τ.μ. της Βουλιαγμένης μέχρι τα 144 τ.μ. στα Πατήσια
Στις πέντε ακριβότερες περιοχές της Αττικής, τα 250.000 ευρώ δεν επαρκούν, με βάση τις μέσες ζητούμενες τιμές, ούτε για την αγορά κατοικίας επιφάνειας 50 τ.μ. Τα στοιχεία από την Prosperty με βάση τις δημοσιευμένες αγγελίες του δικτύου του «Spitogatos»
UPD:
Από τα 34 τετραγωνικά μέτρα στη Βουλιαγμένη και τα 45 τ.μ. στο Παλαιό Ψυχικό μέχρι τα 144 τ.μ. στο Πέραμα και τα Πατήσια, η ψαλίδα που χωρίζει τις ακριβότερες από τις φθηνότερες περιοχές ανά την πρωτεύουσα για έναν αγοραστή με προϋπολογισμό στα 250.000 ευρώ είναι… 100 τ.μ. και κάτι απόσταση. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις πέντε ακριβότερες περιοχές της Αττικής, τα 250.000 ευρώ δεν επαρκούν, με βάση τις μέσες ζητούμενες τιμές, ούτε για την αγορά κατοικίας επιφάνειας 50 τ.μ., σύμφωνα με τα στοιχεία των αγγελιών του δικτύου Spitogatos για το τρίτο τρίμηνο του 2026.
Με τις τιμές των κατοικιών στην Αττική να έχουν υπερδιπλασιαστεί από το 2017 (σ.σ. όταν ξεκίνησε η ανάκαμψη της κτηματαγοράς μετά την πολυετή κρίση) έχοντας καταγράψει μέχρι σήμερα συνολική αύξηση 111%, και το σχετικό δείκτη τιμών της Τράπεζας της Ελλάδος να βρίσκεται πλέον 16,7% υψηλότερα για τον πρώτο νομό της χώρας από τα επίπεδα του 2008, το βασικό ερώτημα για πολλούς υποψήφιους αγοραστές δεν είναι πλέον μόνο «σε ποια περιοχή θέλω να μείνω;», αλλά και «τι μπορώ πραγματικά να αγοράσω με τα χρήματα που διαθέτω;».
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Με τις τιμές των κατοικιών στην Αττική να έχουν υπερδιπλασιαστεί από το 2017 (σ.σ. όταν ξεκίνησε η ανάκαμψη της κτηματαγοράς μετά την πολυετή κρίση) έχοντας καταγράψει μέχρι σήμερα συνολική αύξηση 111%, και το σχετικό δείκτη τιμών της Τράπεζας της Ελλάδος να βρίσκεται πλέον 16,7% υψηλότερα για τον πρώτο νομό της χώρας από τα επίπεδα του 2008, το βασικό ερώτημα για πολλούς υποψήφιους αγοραστές δεν είναι πλέον μόνο «σε ποια περιοχή θέλω να μείνω;», αλλά και «τι μπορώ πραγματικά να αγοράσω με τα χρήματα που διαθέτω;».
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
UPD:
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