Τι σπίτι αγοράζεις στην Αθήνα με 250.000; Από τα 34 τ.μ. της Βουλιαγμένης μέχρι τα 144 τ.μ. στα Πατήσια

Στις πέντε ακριβότερες περιοχές της Αττικής, τα 250.000 ευρώ δεν επαρκούν, με βάση τις μέσες ζητούμενες τιμές, ούτε για την αγορά κατοικίας επιφάνειας 50 τ.μ. Τα στοιχεία από την Prosperty με βάση τις δημοσιευμένες αγγελίες του δικτύου του «Spitogatos»