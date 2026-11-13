NBG Securities για ελληνικές τράπεζες: Τα 692 εκατ. ευρώ στους μετόχους και η μάχη των επιτοκιακών εσόδων
NBG Securities για ελληνικές τράπεζες: Τα 692 εκατ. ευρώ στους μετόχους και η μάχη των επιτοκιακών εσόδων
Θετική εικόνα για τις ελληνικές τράπεζες το τρίτο τρίμηνο του 2026 διαπιστώνει η NBG Securities, επισημαίνοντας την ισχυρή κερδοφορία, την ενίσχυση των καθαρών εσόδων από τόκους και τη διατήρηση της ποιότητας των δανειακών χαρτοφυλακίων - Ποιες τράπεζες ξεχώρισαν και πού βλέπει περιθώρια υπεραπόδοσης
Η αύξηση των εσόδων από τόκους, η συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών και η ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια διαμόρφωσαν την εικόνα των ελληνικών τραπεζών στο τρίτο τρίμηνο του 2026. Παρά τις πιέσεις που καταγράφηκαν στα έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές και στις προμήθειες, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες διατήρησαν υψηλή επαναλαμβανόμενη κερδοφορία, επιτρέποντας την ανακοίνωση ενδιάμεσων διανομών συνολικού ύψους περίπου 692 εκατ. ευρώ.
Η NBG Securities διαπιστώνει ότι η λειτουργική εικόνα του κλάδου παραμένει θετική, εφόσον εξαιρεθούν οι έκτακτοι παράγοντες που επηρέασαν τα αποτελέσματα. Η πιστωτική επέκταση, οι αποδόσεις των χαρτοφυλακίων ομολόγων και η ευνοϊκή σύνθεση των καταθέσεων αντιστάθμισαν την ήπια συμπίεση των περιθωρίων χορηγήσεων.
Τα συνολικά καθαρά έσοδα από τόκους των τεσσάρων συστημικών τραπεζών διαμορφώθηκαν στα 2,32 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 6,2% σε τριμηνιαία βάση. Αντίθετα, τα έσοδα από προμήθειες παρουσίασαν κάμψη, καθώς το δεύτερο τρίμηνο είχε ενισχυθεί από αυξημένη επενδυτική τραπεζική δραστηριότητα και έκτακτα έσοδα.
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Η NBG Securities διαπιστώνει ότι η λειτουργική εικόνα του κλάδου παραμένει θετική, εφόσον εξαιρεθούν οι έκτακτοι παράγοντες που επηρέασαν τα αποτελέσματα. Η πιστωτική επέκταση, οι αποδόσεις των χαρτοφυλακίων ομολόγων και η ευνοϊκή σύνθεση των καταθέσεων αντιστάθμισαν την ήπια συμπίεση των περιθωρίων χορηγήσεων.
Τα συνολικά καθαρά έσοδα από τόκους των τεσσάρων συστημικών τραπεζών διαμορφώθηκαν στα 2,32 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 6,2% σε τριμηνιαία βάση. Αντίθετα, τα έσοδα από προμήθειες παρουσίασαν κάμψη, καθώς το δεύτερο τρίμηνο είχε ενισχυθεί από αυξημένη επενδυτική τραπεζική δραστηριότητα και έκτακτα έσοδα.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
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