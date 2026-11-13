NBG Securities για ελληνικές τράπεζες: Τα 692 εκατ. ευρώ στους μετόχους και η μάχη των επιτοκιακών εσόδων

Θετική εικόνα για τις ελληνικές τράπεζες το τρίτο τρίμηνο του 2026 διαπιστώνει η NBG Securities, επισημαίνοντας την ισχυρή κερδοφορία, την ενίσχυση των καθαρών εσόδων από τόκους και τη διατήρηση της ποιότητας των δανειακών χαρτοφυλακίων - Ποιες τράπεζες ξεχώρισαν και πού βλέπει περιθώρια υπεραπόδοσης