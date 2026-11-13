Nvidia: Οι μικροεπενδυτές αγόρασαν μετοχές $111 εκατ. μέσα σε 30′ μετά την παραίτηση Χουάνγκ

Η μετοχή περιόρισε τις ενδοσυνεδριακές απώλειες από το 14,3% στο 4,3%, ενώ το sell-off εξαπλώθηκε στην παγκόσμια αγορά τεχνητής νοημοσύνης και τα data centers - Οι μικροεπενδυτές ποντάρουν στην ανάκαμψη, μεικτά πρόσημα στις ασιατικές μετοχές μετά τις απώλειες της Πέμπτης