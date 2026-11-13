Nvidia: Οι μικροεπενδυτές αγόρασαν μετοχές $111 εκατ. μέσα σε 30′ μετά την παραίτηση Χουάνγκ
Nvidia: Οι μικροεπενδυτές αγόρασαν μετοχές $111 εκατ. μέσα σε 30′ μετά την παραίτηση Χουάνγκ
Η μετοχή περιόρισε τις ενδοσυνεδριακές απώλειες από το 14,3% στο 4,3%, ενώ το sell-off εξαπλώθηκε στην παγκόσμια αγορά τεχνητής νοημοσύνης και τα data centers - Οι μικροεπενδυτές ποντάρουν στην ανάκαμψη, μεικτά πρόσημα στις ασιατικές μετοχές μετά τις απώλειες της Πέμπτης
Στην αγορά μετοχών της Nvidia με πρωτοφανή ένταση στράφηκαν οι μικροεπενδυτές στη Wall Street, επιχειρώντας να εκμεταλλευτούν την κατάρρευση της τιμής μετά την αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ από την ηγεσία του αμερικανικού κολοσσού των μικροτσίπ.
Παρά την αναταραχή που έχει προκαλέσει η αποπομπή του επί χρόνια διευθύνοντος συμβούλου, οι ιδιώτες επενδυτές εξακολουθούν να ποντάρουν στην ανάκαμψη της εταιρείας που βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης.
Σύμφωνα με στοιχεία της Vanda Research, τα οποία επικαλείται το Bloomberg, κατά τα πρώτα 30 λεπτά της συνεδρίασης της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου, οι μικροεπενδυτές πραγματοποίησαν καθαρές αγορές μετοχών της Nvidia αξίας 111 εκατ. δολαρίων.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη καθαρή εισροή κεφαλαίων που έχει καταγραφεί στο πρώτο ημίωρο διαπραγμάτευσης της μετοχής, με το ποσό να ξεπερνά κατά περισσότερες από 40 φορές το αντίστοιχο επίπεδο μιας συνηθισμένης συνεδρίασης.
Η έκταση του αγοραστικού ενδιαφέροντος αποτυπώνεται και σε ένα ακόμη στοιχείο: μέχρι και την Τετάρτη, η Nvidia είχε απορροφήσει το 61% των συνολικών καθαρών αγορών των Αμερικανών μικροεπενδυτών σε μετοχές και διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.
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Παρά την αναταραχή που έχει προκαλέσει η αποπομπή του επί χρόνια διευθύνοντος συμβούλου, οι ιδιώτες επενδυτές εξακολουθούν να ποντάρουν στην ανάκαμψη της εταιρείας που βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης.
Σύμφωνα με στοιχεία της Vanda Research, τα οποία επικαλείται το Bloomberg, κατά τα πρώτα 30 λεπτά της συνεδρίασης της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου, οι μικροεπενδυτές πραγματοποίησαν καθαρές αγορές μετοχών της Nvidia αξίας 111 εκατ. δολαρίων.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη καθαρή εισροή κεφαλαίων που έχει καταγραφεί στο πρώτο ημίωρο διαπραγμάτευσης της μετοχής, με το ποσό να ξεπερνά κατά περισσότερες από 40 φορές το αντίστοιχο επίπεδο μιας συνηθισμένης συνεδρίασης.
Η έκταση του αγοραστικού ενδιαφέροντος αποτυπώνεται και σε ένα ακόμη στοιχείο: μέχρι και την Τετάρτη, η Nvidia είχε απορροφήσει το 61% των συνολικών καθαρών αγορών των Αμερικανών μικροεπενδυτών σε μετοχές και διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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