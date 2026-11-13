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Διανομέας στη Θεσσαλονίκη σταμάτησε για να βοηθήσει 36χρονο και αυτός του... πήρε το μηχανάκι και εξαφανίστηκε
Διανομέας στη Θεσσαλονίκη σταμάτησε για να βοηθήσει 36χρονο και αυτός του... πήρε το μηχανάκι και εξαφανίστηκε
36 ετών από τη Γερμανία ο δράστης - Συνελήφθη λίγο μετά την πρωτοφανή κλοπή που επιχείρησε
Θύμα πρωτόγνωρης κλοπής της μηχανής του από έναν 36χρονο που του ζήτησε βοήθεια, έπεσε ένας 20χρονος διανομέας τα ξημερώματα της Παρασκευής στη δυτική Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με το voria.gr, δράστης της κλοπής είναι ένας 36χρονος από τη Γερμανία που βρισκόταν επί της οδού Ωραιοκάστρου στη Σταυρούπολη προσποιούμενος ότι χρειάζεται βοήθεια.
Όταν από το σημείο πέρασε ένας 20χρονος διανομέας από το Αφγανιστάν και σταμάτησε για να βοηθήσει τον 36χρονο, εκείνος τον έσπρωξε, πήρε το μηχανάκι του και τράπηκε σε φυγή.
Ο διανομέας ενημέρωσε τις αρχές με αστυνομικούς να συλλαμβάνουν τον 36χρονο στην κατοχή του οποίου βρέθηκε ένα σπρέι πιπεριού ενώ το δίκυκλο αποδόθηκε στο 20χρονο θύμα.
Σύμφωνα με το voria.gr, δράστης της κλοπής είναι ένας 36χρονος από τη Γερμανία που βρισκόταν επί της οδού Ωραιοκάστρου στη Σταυρούπολη προσποιούμενος ότι χρειάζεται βοήθεια.
Όταν από το σημείο πέρασε ένας 20χρονος διανομέας από το Αφγανιστάν και σταμάτησε για να βοηθήσει τον 36χρονο, εκείνος τον έσπρωξε, πήρε το μηχανάκι του και τράπηκε σε φυγή.
Ο διανομέας ενημέρωσε τις αρχές με αστυνομικούς να συλλαμβάνουν τον 36χρονο στην κατοχή του οποίου βρέθηκε ένα σπρέι πιπεριού ενώ το δίκυκλο αποδόθηκε στο 20χρονο θύμα.
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