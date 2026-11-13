Ολλανδία-Ελλάδα: Το μεγάλο κίνητρο της Εθνικής κόντρα στην παράδοση με τους «οράνιε» και το σενάριο της τριπλής ισοβαθμίας, δείτε βίντεο από προπονήσεις

Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής Ελλάδας

Γεμάτο γήπεδο, περίπου 3.000 Έλληνες φίλαθλοι

Ολλανδία-Ελλάδα και Σερβία-ΓερμανίαΕλλάδα-Σερβία, Γερμανία-ΟλλανδίαΥπάρχει το σενάριο που θέλει και τις τρεις ομάδες να έχουν από 11 βαθμούς αλλά αυτό θα προκύψει μόνο εάν η Ολλανδία νικήσει την Ελλάδα, η Ελλάδα νικήσει τη Σερβία και η Γερμανία κάνει το 2χ2 με Σερβία (εκτός) και Ολλανδία (εντός).Τα κριτήρια ισοβαθμίας στο Nations LeagueΒαθμοί στα μεταξύ τους παιχνίδιαΔιαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους παιχνίδιαΓκολ που πέτυχαν στα μεταξύ τους παιχνίδιαΣυνολική διαφορά τερμάτων σε όλα τα ματς του ομίλουΣυνολικά γκολ σε όλα τα ματςΣυνολικά εκτός έδρας γκολΣυνολικές νίκεςΣυνολικές εκτός έδρας νίκεςΛιγότεροι βαθμοί πειθαρχίας (κίτρινες/κόκκινες κάρτες)κίτρινη = 1 βαθμόςκόκκινη = 3 βαθμοίαποβολή με δεύτερη κίτρινη = 3 βαθμοίΥψηλότερη θέση στο UEFA Nations League 2026/27Οι τρεις ομάδες θα έχουν από πέντε βαθμούς στα μεταξύ τους παιχνίδια που είναι το πρώτο κριτήριο και η τελική κατάταξη θα κριθεί στη διαφορά τερμάτων των μεταξύ τους αγώνων.Μέχρι στιγμής έχουμεΕλλάδα με 3-2 γκολΟλλανδία με 3-3 γκολΓερμανία με 1-2 γκολΆρα κάθε γκολ στον αγώνα Ολλανδία-Ελλάδα και στο Γερμανία-Ολλανδία θα είναι καθοριστικό.1.Ολλανδία 7-5 γκολ 8 βαθμοί2.Ελλάδα 5-3 γκολ 8 βαθμοί3.Γερμανία 3-2 γκολ 5 βαθμοί4.Σερβία 3-8 γκολ 0 βαθμοίΑν και την Παρασκευή από το μεσημέρι και μετά ο καιρός ήταν βροχερός σήμερα δεν προβλέπεται βροχή και η επιβλητική Γιόχαν Κρόιφ Αρένα (η μορφή του θρυλικού Ολλανδού δεσπόζει παντού) θα είναι κατάμεστη.Ανάμεσα τους θα είναι και περίπου 3.000 Έλληνες φίλαθλοι καθώς πέρα από τα εισιτήρια που δικαιούμασταν υπάρχουν και αρκετοί συμπατριώτες μας που κατάφερα να εξασφαλίσουν ένα μαγικό χαρτάκι.Διαιτητής θα είναι ο Νορβηγός Ροχίτ Σάγκι, ο οποίος έχει σφυρίξει και αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος.Βοηθοί του θα είναι οι Άντερς Όλαβ Ντάλε και Όλε Αντρέας Χάουκασεν, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Στιάν Ρόβιγκ Σλέτνερ. Στο VAR θα βρίσκονται οι Ισπανοί Γκιγιέρμο Κουάντρα Φερνάντες και Βαλεντίν Πιζάρο Γκόμεζ.Η προϊστορία της Ελλάδας με την Ολλανδία16/02/1972: Ελλάδα-Ολλανδία 0-5 – Φιλικό11/06/1980: Ελλάδα-Ολλανδία 0-1 – Euro14/04/1982: Ολλανδία-Ελλάδα 1-0 – Φιλικό25/03/1987: Ολλανδία-Ελλάδα 1-1 – Προκριματικά Euro16/12/1987: Ελλάδα-Ολλανδία 0-3 – Προκριματικά Euro21/11/1990: Ολλανδία-Ελλάδα 2-0 – Προκριματικά Euro04/12/1991: Ελλάδα-Ολλανδία 0-2 – Προκριματικά Euro28/04/2004: Ολλανδία-Ελλάδα 4-0 – Φιλικό01/09/2016: Ολλανδία-Ελλάδα 1-2 – Φιλικό07/09/2023: Ολλανδία-Ελλάδα 3-0 – Προκριματικά Euro16/10/2023: Ελλάδα-Ολλανδία 0-1 – Προκριματικά Euro01/10/2026: Ελλάδα-Ολλανδία 2-2 – Nations League