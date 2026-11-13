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Ολλανδία-Ελλάδα: Το μεγάλο κίνητρο της Εθνικής κόντρα στην παράδοση με τους «οράνιε» και το σενάριο της τριπλής ισοβαθμίας, δείτε βίντεο από προπονήσεις
Ολλανδία-Ελλάδα: Το μεγάλο κίνητρο της Εθνικής κόντρα στην παράδοση με τους «οράνιε» και το σενάριο της τριπλής ισοβαθμίας, δείτε βίντεο από προπονήσεις
Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ολλανδία στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» και θέλει να προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη αίσθηση στην Ευρώπη – Τι έχει στο μυαλό του ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την ενδεκάδα
Όταν στα μέσα Σεπτεμβρίου η Εθνική ποδοσφαίρου ξεκινούσε την παρθενική της παρουσία στην 1η κατηγορία του UEFA Nations League και είχε να αντιμετωπίσει στον όμιλο της την Ολλανδία, τη Γερμανία και τη Σερβία κανείς, ούτε ακόμη και ο πιο αισιόδοξος εντός του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος δεν θα μπορούσε να πιστέψει ότι μετά τους τέσσερις πρώτους αγώνες θα ήμασταν αήττητοι και στην κορυφή του ομίλου.
Μόνο που ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και οι παίκτες του φρόντισαν να μας τρελάνουν (και μαζί όλη την ποδοσφαιρική Ευρώπη) καταφέρνοντας να κερδίσουν εκτός έδρας Σερβία (2-1), Γερμανία (1-0) και να έχουν και δύο ισοπαλίες στην Τούμπα με Ολλανδία (2-2) και Γερμανία (0-0) που φέρνουν στην πρώτη θέση ισόβαθμους με τους Οράνιε τους οποίους αντιμετωπίζουμε σήμερα το βράδυ (13/11, 21:45) στο Άμστερνταμ.
Δύο στροφές πριν από το τέλος αυτής της πρωτόγνωρης διαδικασίας (και ως προς το μέγεθος των αντιπάλων αλλά και το… fast track format) η γαλανόλευκη έχει στα χέρια της μια σημαντική ευκαιρία για να δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση, έχοντας ήδη πετύχει τον βασικό της στόχο.
Στην εκκίνηση των ομίλων δεν συζητούσαμε για τίποτα άλλον πέραν της 3ης θέσης που θα μας επέτρεπε να διεκδικήσουμε την παραμονή μας στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Αυτό πλέον είναι δεδομένο και τώρα διεκδικούμε την πρόκριση μας στα προημιτελικά της διοργάνωσης (που αυτομάτως θα μας βάλει και στη λίστα των υποψήφιων χωρών για να διεκδικήσουν το final 4).
Από την περασμένη Δευτέρα που συγκεντρώθηκε η αποστολή της Εθνικής ομάδας το όνομα που συζητήθηκε περισσότερο μέχρι και την άφιξη της αποστολής στο Άμστερνταμ ήταν αυτό του Δημήτρη Κουρμπέλη.
Ο αρχηγός της Εθνικής στην τελευταία φάση του αγώνα Αστέρας – Καλαμάτα υπέστη ελαφρύ μεν διάστρεμμα, ωστόσο προπόνηση με τους υπόλοιπους έκανε για πρώτη φορά το βράδυ της Πέμπτης στην Γιόχαν Κρόιφ Αρένα.
«Θα δούμε μετά την προπόνηση», είχε πει ο Γιοβάνοβιτς και λογικά θα τον ρίξει στη μάχη καθώς σήμερα δεν θα έχει στη διάθεση του ούτε τον Χρήστο Ζαφείρη (συμπλήρωσε κάρτες), ενώ απουσιάζει για τον ίδιο λόγο και ο Μανώλης Σάλιακας ωστόσο στο δεξί άκρο της άμυνας έχουμε και την επιστροφή του Ρότα.
Ο τελευταίος διεκδικεί τη θέση στο αρχικό σχήμα από τον Βαγιαννίδη, ενώ Κωστούλας, Δουβίκας, Ιωαννίδης, Τεττέη είναι υποψήφιοι για τη θέση του δεύτερου επιθετικού (πίσω ή μπροστά αναλόγως με το ποιος θα επιλεχθεί) από τον Παυλίδη.
«Η αυτοθυσία ήταν στον υψηλότερο βαθμό αλλά δεν φτάνει πάντα όταν έχεις να κάνεις με τόσο δυνατές ομάδες. Πρέπει να είμαστε ομάδα που μπορεί να απειλήσει σε αυτό το γήπεδο. Πρέπει να κάνουμε ένα τέλειο παιχνίδι», είπε χθες στην συνέντευξη Τύπου ο Γιοβάνοβιτς και η αλήθεια είναι ότι αυτό προκύπτει και από τους αριθμούς…
Στα 12 ματς που έχουμε δώσει με τους Οράνιε μετράμε μια νίκη, σε φιλική αναμέτρηση το 2016, η οποία πάντως έγινε επί Ολλανδικού εδάφους, ενώ τα δύο γκολ που πετύχαμε στην Τούμπα ήταν τα πρώτα που σημειώσαμε εις βάρος των Ολλανδών επί ελληνικού εδάφους.
Η πιθανή ενδεκάδα των Οράνιε: Φερμπρούχεν, Τίμπερ, Ντάμφρις, Φαν Ντε Φεν, Φαν Χέκε, Μάατσεν, Ντε Γιόνγκ, Φέερμαν, Ρέιντερς, Σάμερβιλε, Μάλεν, Χάκπο.
Παρασκευή 13/11
Μόνο που ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και οι παίκτες του φρόντισαν να μας τρελάνουν (και μαζί όλη την ποδοσφαιρική Ευρώπη) καταφέρνοντας να κερδίσουν εκτός έδρας Σερβία (2-1), Γερμανία (1-0) και να έχουν και δύο ισοπαλίες στην Τούμπα με Ολλανδία (2-2) και Γερμανία (0-0) που φέρνουν στην πρώτη θέση ισόβαθμους με τους Οράνιε τους οποίους αντιμετωπίζουμε σήμερα το βράδυ (13/11, 21:45) στο Άμστερνταμ.
Δύο στροφές πριν από το τέλος αυτής της πρωτόγνωρης διαδικασίας (και ως προς το μέγεθος των αντιπάλων αλλά και το… fast track format) η γαλανόλευκη έχει στα χέρια της μια σημαντική ευκαιρία για να δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση, έχοντας ήδη πετύχει τον βασικό της στόχο.
Στην εκκίνηση των ομίλων δεν συζητούσαμε για τίποτα άλλον πέραν της 3ης θέσης που θα μας επέτρεπε να διεκδικήσουμε την παραμονή μας στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Αυτό πλέον είναι δεδομένο και τώρα διεκδικούμε την πρόκριση μας στα προημιτελικά της διοργάνωσης (που αυτομάτως θα μας βάλει και στη λίστα των υποψήφιων χωρών για να διεκδικήσουν το final 4).
Από την περασμένη Δευτέρα που συγκεντρώθηκε η αποστολή της Εθνικής ομάδας το όνομα που συζητήθηκε περισσότερο μέχρι και την άφιξη της αποστολής στο Άμστερνταμ ήταν αυτό του Δημήτρη Κουρμπέλη.
Κόντρα στην παράδοση, αλλά με Κουρμπέλη διαθέσιμο
Ο αρχηγός της Εθνικής στην τελευταία φάση του αγώνα Αστέρας – Καλαμάτα υπέστη ελαφρύ μεν διάστρεμμα, ωστόσο προπόνηση με τους υπόλοιπους έκανε για πρώτη φορά το βράδυ της Πέμπτης στην Γιόχαν Κρόιφ Αρένα.
«Θα δούμε μετά την προπόνηση», είχε πει ο Γιοβάνοβιτς και λογικά θα τον ρίξει στη μάχη καθώς σήμερα δεν θα έχει στη διάθεση του ούτε τον Χρήστο Ζαφείρη (συμπλήρωσε κάρτες), ενώ απουσιάζει για τον ίδιο λόγο και ο Μανώλης Σάλιακας ωστόσο στο δεξί άκρο της άμυνας έχουμε και την επιστροφή του Ρότα.
Ο τελευταίος διεκδικεί τη θέση στο αρχικό σχήμα από τον Βαγιαννίδη, ενώ Κωστούλας, Δουβίκας, Ιωαννίδης, Τεττέη είναι υποψήφιοι για τη θέση του δεύτερου επιθετικού (πίσω ή μπροστά αναλόγως με το ποιος θα επιλεχθεί) από τον Παυλίδη.
«Η αυτοθυσία ήταν στον υψηλότερο βαθμό αλλά δεν φτάνει πάντα όταν έχεις να κάνεις με τόσο δυνατές ομάδες. Πρέπει να είμαστε ομάδα που μπορεί να απειλήσει σε αυτό το γήπεδο. Πρέπει να κάνουμε ένα τέλειο παιχνίδι», είπε χθες στην συνέντευξη Τύπου ο Γιοβάνοβιτς και η αλήθεια είναι ότι αυτό προκύπτει και από τους αριθμούς…
Στα 12 ματς που έχουμε δώσει με τους Οράνιε μετράμε μια νίκη, σε φιλική αναμέτρηση το 2016, η οποία πάντως έγινε επί Ολλανδικού εδάφους, ενώ τα δύο γκολ που πετύχαμε στην Τούμπα ήταν τα πρώτα που σημειώσαμε εις βάρος των Ολλανδών επί ελληνικού εδάφους.
Η ενδεκάδα των ΟλλανδώνΟι Φαν Ντάικ, Μπρόμπεϊ, Χράφενμπεργκ είναι οι μεγάλες απουσίες των Ολλανδών για το σημερινό ματς, αλλά υπάρχουν οι πολύ σημαντικές επιστροφές των Ντε Γιόνγκ, Μάλεν, Κλάιφερτ με τους δύο πρώτους να είναι στη βασική ενδεκάδα.
Η πιθανή ενδεκάδα των Οράνιε: Φερμπρούχεν, Τίμπερ, Ντάμφρις, Φαν Ντε Φεν, Φαν Χέκε, Μάατσεν, Ντε Γιόνγκ, Φέερμαν, Ρέιντερς, Σάμερβιλε, Μάλεν, Χάκπο.
Το σενάριο της τριπλής ισοβαθμίαςΕλλάδα, Ολλανδία και Γερμανία διεκδικούν τις δύο θέσεις για τα προημιτελικά και τα παιχνίδια που έχουν απομείνει είναι:
Παρασκευή 13/11
Ολλανδία-Ελλάδα και Σερβία-Γερμανία
Δευτέρα 16/11
Ελλάδα-Σερβία, Γερμανία-Ολλανδία
Υπάρχει το σενάριο που θέλει και τις τρεις ομάδες να έχουν από 11 βαθμούς αλλά αυτό θα προκύψει μόνο εάν η Ολλανδία νικήσει την Ελλάδα, η Ελλάδα νικήσει τη Σερβία και η Γερμανία κάνει το 2χ2 με Σερβία (εκτός) και Ολλανδία (εντός).
Τα κριτήρια ισοβαθμίας στο Nations League
Βαθμοί στα μεταξύ τους παιχνίδια
Διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους παιχνίδια
Γκολ που πέτυχαν στα μεταξύ τους παιχνίδια
Συνολική διαφορά τερμάτων σε όλα τα ματς του ομίλου
Συνολικά γκολ σε όλα τα ματς
Συνολικά εκτός έδρας γκολ
Συνολικές νίκες
Συνολικές εκτός έδρας νίκες
Λιγότεροι βαθμοί πειθαρχίας (κίτρινες/κόκκινες κάρτες)
κίτρινη = 1 βαθμός
κόκκινη = 3 βαθμοί
αποβολή με δεύτερη κίτρινη = 3 βαθμοί
Υψηλότερη θέση στο UEFA Nations League 2026/27
Οι τρεις ομάδες θα έχουν από πέντε βαθμούς στα μεταξύ τους παιχνίδια που είναι το πρώτο κριτήριο και η τελική κατάταξη θα κριθεί στη διαφορά τερμάτων των μεταξύ τους αγώνων.
Μέχρι στιγμής έχουμε
Ελλάδα με 3-2 γκολ
Ολλανδία με 3-3 γκολ
Γερμανία με 1-2 γκολ
Άρα κάθε γκολ στον αγώνα Ολλανδία-Ελλάδα και στο Γερμανία-Ολλανδία θα είναι καθοριστικό.
2.Ελλάδα 5-3 γκολ 8 βαθμοί
3.Γερμανία 3-2 γκολ 5 βαθμοί
4.Σερβία 3-8 γκολ 0 βαθμοί
Ανάμεσα τους θα είναι και περίπου 3.000 Έλληνες φίλαθλοι καθώς πέρα από τα εισιτήρια που δικαιούμασταν υπάρχουν και αρκετοί συμπατριώτες μας που κατάφερα να εξασφαλίσουν ένα μαγικό χαρτάκι.
Διαιτητής θα είναι ο Νορβηγός Ροχίτ Σάγκι, ο οποίος έχει σφυρίξει και αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος.
Βοηθοί του θα είναι οι Άντερς Όλαβ Ντάλε και Όλε Αντρέας Χάουκασεν, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Στιάν Ρόβιγκ Σλέτνερ. Στο VAR θα βρίσκονται οι Ισπανοί Γκιγιέρμο Κουάντρα Φερνάντες και Βαλεντίν Πιζάρο Γκόμεζ.
Η προϊστορία της Ελλάδας με την Ολλανδία
16/02/1972: Ελλάδα-Ολλανδία 0-5 – Φιλικό
11/06/1980: Ελλάδα-Ολλανδία 0-1 – Euro
14/04/1982: Ολλανδία-Ελλάδα 1-0 – Φιλικό
25/03/1987: Ολλανδία-Ελλάδα 1-1 – Προκριματικά Euro
16/12/1987: Ελλάδα-Ολλανδία 0-3 – Προκριματικά Euro
21/11/1990: Ολλανδία-Ελλάδα 2-0 – Προκριματικά Euro
04/12/1991: Ελλάδα-Ολλανδία 0-2 – Προκριματικά Euro
28/04/2004: Ολλανδία-Ελλάδα 4-0 – Φιλικό
01/09/2016: Ολλανδία-Ελλάδα 1-2 – Φιλικό
07/09/2023: Ολλανδία-Ελλάδα 3-0 – Προκριματικά Euro
16/10/2023: Ελλάδα-Ολλανδία 0-1 – Προκριματικά Euro
01/10/2026: Ελλάδα-Ολλανδία 2-2 – Nations League
Δευτέρα 16/11
Ελλάδα-Σερβία, Γερμανία-Ολλανδία
Υπάρχει το σενάριο που θέλει και τις τρεις ομάδες να έχουν από 11 βαθμούς αλλά αυτό θα προκύψει μόνο εάν η Ολλανδία νικήσει την Ελλάδα, η Ελλάδα νικήσει τη Σερβία και η Γερμανία κάνει το 2χ2 με Σερβία (εκτός) και Ολλανδία (εντός).
Τα κριτήρια ισοβαθμίας στο Nations League
Βαθμοί στα μεταξύ τους παιχνίδια
Διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους παιχνίδια
Γκολ που πέτυχαν στα μεταξύ τους παιχνίδια
Συνολική διαφορά τερμάτων σε όλα τα ματς του ομίλου
Συνολικά γκολ σε όλα τα ματς
Συνολικά εκτός έδρας γκολ
Συνολικές νίκες
Συνολικές εκτός έδρας νίκες
Λιγότεροι βαθμοί πειθαρχίας (κίτρινες/κόκκινες κάρτες)
κίτρινη = 1 βαθμός
κόκκινη = 3 βαθμοί
αποβολή με δεύτερη κίτρινη = 3 βαθμοί
Υψηλότερη θέση στο UEFA Nations League 2026/27
Οι τρεις ομάδες θα έχουν από πέντε βαθμούς στα μεταξύ τους παιχνίδια που είναι το πρώτο κριτήριο και η τελική κατάταξη θα κριθεί στη διαφορά τερμάτων των μεταξύ τους αγώνων.
Μέχρι στιγμής έχουμε
Ελλάδα με 3-2 γκολ
Ολλανδία με 3-3 γκολ
Γερμανία με 1-2 γκολ
Άρα κάθε γκολ στον αγώνα Ολλανδία-Ελλάδα και στο Γερμανία-Ολλανδία θα είναι καθοριστικό.
Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής Ελλάδας1.Ολλανδία 7-5 γκολ 8 βαθμοί
2.Ελλάδα 5-3 γκολ 8 βαθμοί
3.Γερμανία 3-2 γκολ 5 βαθμοί
4.Σερβία 3-8 γκολ 0 βαθμοί
Γεμάτο γήπεδο, περίπου 3.000 Έλληνες φίλαθλοιΑν και την Παρασκευή από το μεσημέρι και μετά ο καιρός ήταν βροχερός σήμερα δεν προβλέπεται βροχή και η επιβλητική Γιόχαν Κρόιφ Αρένα (η μορφή του θρυλικού Ολλανδού δεσπόζει παντού) θα είναι κατάμεστη.
Ανάμεσα τους θα είναι και περίπου 3.000 Έλληνες φίλαθλοι καθώς πέρα από τα εισιτήρια που δικαιούμασταν υπάρχουν και αρκετοί συμπατριώτες μας που κατάφερα να εξασφαλίσουν ένα μαγικό χαρτάκι.
Διαιτητής θα είναι ο Νορβηγός Ροχίτ Σάγκι, ο οποίος έχει σφυρίξει και αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος.
Βοηθοί του θα είναι οι Άντερς Όλαβ Ντάλε και Όλε Αντρέας Χάουκασεν, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Στιάν Ρόβιγκ Σλέτνερ. Στο VAR θα βρίσκονται οι Ισπανοί Γκιγιέρμο Κουάντρα Φερνάντες και Βαλεντίν Πιζάρο Γκόμεζ.
Η προϊστορία της Ελλάδας με την Ολλανδία
16/02/1972: Ελλάδα-Ολλανδία 0-5 – Φιλικό
11/06/1980: Ελλάδα-Ολλανδία 0-1 – Euro
14/04/1982: Ολλανδία-Ελλάδα 1-0 – Φιλικό
25/03/1987: Ολλανδία-Ελλάδα 1-1 – Προκριματικά Euro
16/12/1987: Ελλάδα-Ολλανδία 0-3 – Προκριματικά Euro
21/11/1990: Ολλανδία-Ελλάδα 2-0 – Προκριματικά Euro
04/12/1991: Ελλάδα-Ολλανδία 0-2 – Προκριματικά Euro
28/04/2004: Ολλανδία-Ελλάδα 4-0 – Φιλικό
01/09/2016: Ολλανδία-Ελλάδα 1-2 – Φιλικό
07/09/2023: Ολλανδία-Ελλάδα 3-0 – Προκριματικά Euro
16/10/2023: Ελλάδα-Ολλανδία 0-1 – Προκριματικά Euro
01/10/2026: Ελλάδα-Ολλανδία 2-2 – Nations League
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