HelleniQ Energy: «Βγαίνει» για εξαγορές σε καύσιμα και ρεύμα – Στο μικροσκόπιο τα ρωσικά διυλιστήρια

Τον Ιανουάριο στο Λονδίνο το νέο στρατηγικό σχέδιο – Δύο ακόμη δίκτυα στο στόχαστρο μετά την Κύπρο, επενδύσεις στη Ρουμανία και προσδοκίες για αυξημένα μερίσματα-Τι ειπώθηκε στην χθεσινή τηλεδιάσκεψη