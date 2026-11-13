HelleniQ Energy: «Βγαίνει» για εξαγορές σε καύσιμα και ρεύμα – Στο μικροσκόπιο τα ρωσικά διυλιστήρια
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HELLENiQ ENERGY

HelleniQ Energy: «Βγαίνει» για εξαγορές σε καύσιμα και ρεύμα – Στο μικροσκόπιο τα ρωσικά διυλιστήρια

Τον Ιανουάριο στο Λονδίνο το νέο στρατηγικό σχέδιο – Δύο ακόμη δίκτυα στο στόχαστρο μετά την Κύπρο, επενδύσεις στη Ρουμανία και προσδοκίες για αυξημένα μερίσματα-Τι ειπώθηκε στην χθεσινή τηλεδιάσκεψη

HelleniQ Energy: «Βγαίνει» για εξαγορές σε καύσιμα και ρεύμα – Στο μικροσκόπιο τα ρωσικά διυλιστήρια
Μαριάννα Τζάννε
Νέο κύκλο ανάπτυξης, με οργανικές επενδύσεις αλλά και εξαγορές στους τομείς των καυσίμων, της διύλισης και της ηλεκτρικής ενέργειας, προετοιμάζει η HelleniQ Energy αξιοποιώντας την ισχυρή κερδοφορία του εννεαμήνου για να επιταχύνει το επενδυτικό της πρόγραμμα και να ενισχύσει την παρουσία της στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός, που θα αποτυπώνει τις προτεραιότητες του ομίλου για την επόμενη περίπου δεκαετία, θα παρουσιαστεί τον Ιανουάριο του 2027 στο Λονδίνο, στο πλαίσιο του Capital Markets Day, σηματοδοτώντας την επόμενη φάση ανάπτυξης μετά την ολοκλήρωση του Vision 2025.

Το στίγμα της νέας στρατηγικής αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων στην ενεργειακή αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με σημαντικές εγκαταστάσεις διύλισης και δίκτυα εμπορίας πετρελαιοειδών ρωσικών συμφερόντων να βρίσκονται στο επίκεντρο σεναρίων αλλαγής ιδιοκτησίας. Πρόκειται για εξελίξεις που παρακολουθεί στενά ο ενεργειακός όμιλος, χωρίς ωστόσο να συνδέει το νέο στρατηγικό του σχέδιο με κάποια συγκεκριμένη εξαγορά.

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Μαριάννα Τζάννε
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