Ανοίγει το Ε9 για διορθώσεις χωρίς πρόστιμα ενόψει ΜΙΔΑ: Ποιοι γλιτώνουν και ποιοι όχι
Ανοίγει το Ε9 για διορθώσεις χωρίς πρόστιμα ενόψει ΜΙΔΑ: Ποιοι γλιτώνουν και ποιοι όχι
Πλήρης απαλλαγή μόνο για τα ήδη δηλωμένα ακίνητα - Ποιοι θα πληρώσουν αναδρομικά έως και δέκα ΕΝΦΙΑ - Φόροι και προσαυξήσεις για τα ακίνητα των funds και των servicers
Μια τελευταία ευκαιρία να δηλώσουν τα πραγματικά στοιχεία των ακινήτων τους και να διορθώσουν ανακρίβειες χωρίς αναδρομικούς φόρους και πρόστιμα, θα έχουν χιλιάδες ιδιοκτήτες, όπως προβλέπει νομοτεχνική ρύθμιση που κατέθεσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τα μέτρα ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος, το οποίο ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή.
Ωστόσο μπαίνουν και εξαιρέσεις. Η δυνατότητα απαλλαγής από κυρώσεις προσφέρεται ενόψει της επικείμενης έναρξης λειτουργίας του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ). Αφορά ιδιοκτήτες οι οποίοι είχαν δηλώσει μεν το ακίνητό τους, αλλά τα δηλωμένα τετραγωνικά μέτρα ήταν λιγότερα από τα πραγματικά.
Για αυτή την κατηγορία, για τους πρώτους 4 μήνες αφού ξεκινήσει η λειτουργία του ΜΙΔΑ, προβλέπεται ότι θα μπορούν να διορθώσουν την εικόνα των ακινήτων τους, χωρίς αναδρομικούς φόρους ΕΝΦΙΑ, αλλά και χωρίς να τους επιβάλλονται πρόστιμα ή προσαυξήσεις, για τις συγκεκριμένα λάθη και αποκλίσεις.
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Ωστόσο μπαίνουν και εξαιρέσεις. Η δυνατότητα απαλλαγής από κυρώσεις προσφέρεται ενόψει της επικείμενης έναρξης λειτουργίας του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ). Αφορά ιδιοκτήτες οι οποίοι είχαν δηλώσει μεν το ακίνητό τους, αλλά τα δηλωμένα τετραγωνικά μέτρα ήταν λιγότερα από τα πραγματικά.
Για αυτή την κατηγορία, για τους πρώτους 4 μήνες αφού ξεκινήσει η λειτουργία του ΜΙΔΑ, προβλέπεται ότι θα μπορούν να διορθώσουν την εικόνα των ακινήτων τους, χωρίς αναδρομικούς φόρους ΕΝΦΙΑ, αλλά και χωρίς να τους επιβάλλονται πρόστιμα ή προσαυξήσεις, για τις συγκεκριμένα λάθη και αποκλίσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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