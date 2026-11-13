Ανοίγει το Ε9 για διορθώσεις χωρίς πρόστιμα ενόψει ΜΙΔΑ: Ποιοι γλιτώνουν και ποιοι όχι

Πλήρης απαλλαγή μόνο για τα ήδη δηλωμένα ακίνητα - Ποιοι θα πληρώσουν αναδρομικά έως και δέκα ΕΝΦΙΑ - Φόροι και προσαυξήσεις για τα ακίνητα των funds και των servicers