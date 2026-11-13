Με δάκρυα και μεγάλη αποζημίωση αποχαιρέτισε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Κάρικ
SPORTS
Μάικλ Κάρικ Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Με δάκρυα και μεγάλη αποζημίωση αποχαιρέτισε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Κάρικ

Ο Μάικλ Κάρικ που αποτελεί παρελθόν για την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν συγκράτησε τα δάκρυα του όταν αποχαιρέτισε τους παίκτες

Με δάκρυα και μεγάλη αποζημίωση αποχαιρέτισε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Κάρικ
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Παρελθόν αποτελεί για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Μάικλ Κάρικ, ο οποίος κάθισε στον πάγκο της για 11 μήνες. Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στην Αγγλία ο 45χρονος προπονητής όταν αποχαιρέτισε τους ποδοσφαιριστές του δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του.

Ο πρώην πλέον τεχνικός της Γιουνάιτεντ ήταν πολύ συγκινημένος στο αντίο του στο αθλητικό κέντρο, όμως όπως αναφέρουν και οι Άγγλοι ο τραπεζικός του λογαριασμός γέμισε αρκετά από το πέρασμα του από το κλαμπ.

Η αποζημίωση που έλαβε είναι αρκετά μεγάλη για να λύσει το συμβόλαιο του. Συγκεκριμένα στον λογαριασμό του μπήκαν 6 εκατ. ευρώ ως αποζημίωση για τη λύση του συμβολαίου του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Σε 32 αγώνες που κάθισε στον πάγκο της ομάδα είχε 15 νίκες, 8 ισοπαλίες και 9 ήττες. Πέρσι είχε δείξει πολύ καλά δείγματα γραφής, αλλά φέτος τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καθόλου καλά με την ομάδα να βρίσκεται στη ζώνη του υποβιβασμού.
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