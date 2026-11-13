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Απατεώνες έπεισαν 52χρονη στη Φθιώτιδα ότι αλλάζουν τα χαρτονομίσματα και της πήραν πάνω από 20.000 ευρώ
Απατεώνες έπεισαν 52χρονη στη Φθιώτιδα ότι αλλάζουν τα χαρτονομίσματα και της πήραν πάνω από 20.000 ευρώ
Ο απατεώνας που τηλεφώνησε στην 52χρονη παρουσιάστηκε ως λογιστής
Την απάτη της «αλλαγής των χαρτονομισμάτων» χρησιμοποίησε απατεώνας στη Φθιώτιδα προκειμένου να πείση 52χρονη να παραδώσει χρήματα που είχε στην κατοχή της.
Σύμφωνα με το lamiareport.gr με το κόλπο που έστησε ο άγνωστος το μεσημέρι της Τετάρτης, έπεισε τη γυναίκα που μένει σε χωριό της Φθιώτιδας να δώσει πάνω από 20.000 ευρώ!
Κατά την ίδια πηγή ο άγνωστος απατεώνας τηλεφώνησε στο σπίτι της 52χρονης και προσποιήθηκε ότι ήταν λογιστής υποστηρίζοντας ότι επίκειται άμεση αλλαγή των παλιών χαρτονομισμάτων, για αυτό έπρεπε να ανταλλάξει με καινούρια όσες οικονομίες είχε.
Η γυναίκα πείσθηκε τελικά να βάλει τα χαρτονομίσματα σε μια σακούλα και να την αφήσει στην πλατεία του χωριού όπου θα συγκέντρωναν τα χρήματα κι άλλων συγχωριανών της.
Για την νέα απάτη ενημερώθηκε το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα που έχει ξεκινήσει έρευνα για την ταυτοποίηση των δραστών.
Σύμφωνα με το lamiareport.gr με το κόλπο που έστησε ο άγνωστος το μεσημέρι της Τετάρτης, έπεισε τη γυναίκα που μένει σε χωριό της Φθιώτιδας να δώσει πάνω από 20.000 ευρώ!
Κατά την ίδια πηγή ο άγνωστος απατεώνας τηλεφώνησε στο σπίτι της 52χρονης και προσποιήθηκε ότι ήταν λογιστής υποστηρίζοντας ότι επίκειται άμεση αλλαγή των παλιών χαρτονομισμάτων, για αυτό έπρεπε να ανταλλάξει με καινούρια όσες οικονομίες είχε.
Η γυναίκα πείσθηκε τελικά να βάλει τα χαρτονομίσματα σε μια σακούλα και να την αφήσει στην πλατεία του χωριού όπου θα συγκέντρωναν τα χρήματα κι άλλων συγχωριανών της.
Για την νέα απάτη ενημερώθηκε το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα που έχει ξεκινήσει έρευνα για την ταυτοποίηση των δραστών.
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