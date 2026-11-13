Περισσότερη Ευρώπη και πολυφωνία στο τραπεζικό σύστημα: Ο ρόλος των μικρότερων τραπεζών – Τι είπε ο Πιερρακάκης

Στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής συνάντησης της Global Alliance for Banking on Values στην Καρδίτσα – Τι υπογράμμισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης για το ευρωπαϊκό τραπεζικό μοντέλο και τις δυνατότητες των μικρότερων τραπεζών – Το παράδειγμα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας