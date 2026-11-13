Περισσότερη Ευρώπη και πολυφωνία στο τραπεζικό σύστημα: Ο ρόλος των μικρότερων τραπεζών – Τι είπε ο Πιερρακάκης
Περισσότερη Ευρώπη και πολυφωνία στο τραπεζικό σύστημα: Ο ρόλος των μικρότερων τραπεζών – Τι είπε ο Πιερρακάκης
Στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής συνάντησης της Global Alliance for Banking on Values στην Καρδίτσα – Τι υπογράμμισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης για το ευρωπαϊκό τραπεζικό μοντέλο και τις δυνατότητες των μικρότερων τραπεζών – Το παράδειγμα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας
Περισσότερη Ευρώπη, μεγαλύτερη συνεργασία, αλλά και ένα τραπεζικό σύστημα με διαφορετικά μεγέθη, μοντέλα και δυνατότητες είναι το ζητούμενο για την επόμενη ημέρα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Σε μια περίοδο κατά την οποία η συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, τη χρηματοδότηση των επενδύσεων και την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία, αναδεικνύεται παράλληλα η ανάγκη να διατηρηθεί ένας πολυφωνικός τραπεζικός χάρτης. Ένας χάρτης στον οποίο θέση δεν έχουν μόνο οι μεγάλες συστημικές τράπεζες, αλλά και μικρότερα, περιφερειακά και συνεταιριστικά πιστωτικά ιδρύματα, με ισχυρή σύνδεση με την τοπική οικονομία.
Αυτή ακριβώς τη συζήτηση φιλοδοξεί να αναδείξει η ετήσια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Τομέα (European Chapter) της Global Alliance for Banking on Values (GABV), η οποία ολοκληρώνεται σήμερα και φιλοξένησε η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας. Η συνάντηση συγκεντρώνει στην Καρδίτσα εκπροσώπους χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από ολόκληρη την Ευρώπη, με κοινό σημείο αναφοράς την υπεύθυνη και βιώσιμη τραπεζική, προκειμένου να ανταλλάξουν εμπειρίες, να παρουσιάσουν πρακτικές και να συζητήσουν τις εξελίξεις που διαμορφώνουν το μέλλον του κλάδου.
Η GABV είναι μια διεθνής συμμαχία τραπεζών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών που θέτουν στο επίκεντρο της δραστηριότητάς τους τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον, επιδιώκοντας να συνδυάσουν την οικονομική βιωσιμότητα με τη θετική κοινωνική επίδραση. Η φιλοσοφία της βασίζεται στην αντίληψη ότι το χρήμα και η τραπεζική χρηματοδότηση δεν αποτελούν αυτοσκοπό, αλλά εργαλεία για την ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας και τη δημιουργία ευκαιριών.
Αυτή σημείωσε στο χαιρετισμό του ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφερόμενος στο μέλλον της ευρωπαϊκής τραπεζικής. Όπως έχει επισημάνει, η Ευρώπη χρειάζεται τραπεζικούς πρωταθλητές με το απαιτούμενο μέγεθος για να ανταγωνιστούν διεθνώς, αλλά ταυτόχρονα χρειάζεται ισχυρές τοπικές τράπεζες, οι οποίες να διατηρούν την εγγύτητα με τις κοινότητές τους και να διοχετεύουν κεφάλαια στην πραγματική οικονομία, ιδίως προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
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Αυτή ακριβώς τη συζήτηση φιλοδοξεί να αναδείξει η ετήσια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Τομέα (European Chapter) της Global Alliance for Banking on Values (GABV), η οποία ολοκληρώνεται σήμερα και φιλοξένησε η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας. Η συνάντηση συγκεντρώνει στην Καρδίτσα εκπροσώπους χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από ολόκληρη την Ευρώπη, με κοινό σημείο αναφοράς την υπεύθυνη και βιώσιμη τραπεζική, προκειμένου να ανταλλάξουν εμπειρίες, να παρουσιάσουν πρακτικές και να συζητήσουν τις εξελίξεις που διαμορφώνουν το μέλλον του κλάδου.
Η GABV είναι μια διεθνής συμμαχία τραπεζών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών που θέτουν στο επίκεντρο της δραστηριότητάς τους τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον, επιδιώκοντας να συνδυάσουν την οικονομική βιωσιμότητα με τη θετική κοινωνική επίδραση. Η φιλοσοφία της βασίζεται στην αντίληψη ότι το χρήμα και η τραπεζική χρηματοδότηση δεν αποτελούν αυτοσκοπό, αλλά εργαλεία για την ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας και τη δημιουργία ευκαιριών.
Το ευρωπαϊκό τραπεζικό μοντέλο: μεγάλοι πρωταθλητές και ισχυρές τοπικές τράπεζεςΗ ανάγκη για ένα πιο ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα δεν σημαίνει ότι όλες οι τράπεζες πρέπει να ακολουθούν το ίδιο μοντέλο ή να αποκτήσουν το ίδιο μέγεθος. Αντίθετα, η Ευρώπη χρειάζεται να συνδυάσει τη δημιουργία ισχυρών τραπεζικών ομίλων, με δυνατότητα διεθνούς ανταγωνισμού, με τη διατήρηση ενός ισχυρού δικτύου περιφερειακών και τοπικών τραπεζών, οι οποίες γνωρίζουν καλύτερα τις ανάγκες των επιχειρήσεων και των κοινωνιών που εξυπηρετούν.
Αυτή σημείωσε στο χαιρετισμό του ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφερόμενος στο μέλλον της ευρωπαϊκής τραπεζικής. Όπως έχει επισημάνει, η Ευρώπη χρειάζεται τραπεζικούς πρωταθλητές με το απαιτούμενο μέγεθος για να ανταγωνιστούν διεθνώς, αλλά ταυτόχρονα χρειάζεται ισχυρές τοπικές τράπεζες, οι οποίες να διατηρούν την εγγύτητα με τις κοινότητές τους και να διοχετεύουν κεφάλαια στην πραγματική οικονομία, ιδίως προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
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