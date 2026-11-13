Eurobank: Κέρδη άνω των 2 δισ. ευρώ το 2028 βλέπει η Jefferies – Αναβάθμιση της τιμής στόχου

Η Jefferies θεωρεί ότι η Eurobank διαθέτει ένα από τα πιο διαφοροποιημένα επιχειρηματικά μοντέλα στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο - Η νέα αποτίμηση στηρίζεται στην αναθεώρηση προς τα πάνω των εκτιμήσεων για τα κέρδη ανά μετοχή κατά 3%-4% την περίοδο 2026-2028