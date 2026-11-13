Eurobank: Κέρδη άνω των 2 δισ. ευρώ το 2028 βλέπει η Jefferies – Αναβάθμιση της τιμής στόχου
Eurobank: Κέρδη άνω των 2 δισ. ευρώ το 2028 βλέπει η Jefferies – Αναβάθμιση της τιμής στόχου
Η Jefferies θεωρεί ότι η Eurobank διαθέτει ένα από τα πιο διαφοροποιημένα επιχειρηματικά μοντέλα στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο - Η νέα αποτίμηση στηρίζεται στην αναθεώρηση προς τα πάνω των εκτιμήσεων για τα κέρδη ανά μετοχή κατά 3%-4% την περίοδο 2026-2028
Ισχυρή ανάπτυξη της κερδοφορίας, περαιτέρω αύξηση των χορηγήσεων και μεγαλύτερη συνεισφορά από τις δραστηριότητες σε Κύπρο και Βουλγαρία προβλέπει η Jefferies για τη Eurobank, ανεβάζοντας την τιμή στόχο στα 5,85 ευρώ από 5,35 ευρώ προηγουμένως. Ο αμερικανικός οίκος διατηρεί τη σύσταση αγοράς, με το περιθώριο ανόδου να διαμορφώνεται στο 20% από την τιμή των 4,86 ευρώ.
Η νέα αποτίμηση στηρίζεται στην αναθεώρηση προς τα πάνω των εκτιμήσεων για τα κέρδη ανά μετοχή κατά 3%-4% την περίοδο 2026-2028. Η Jefferies θεωρεί ότι η Eurobank διαθέτει ένα από τα πιο διαφοροποιημένα επιχειρηματικά μοντέλα στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, με περίπου το 50% των κερδών της να προέρχεται από το εξωτερικό.
Η τράπεζα συνδυάζει την πιστωτική επέκταση με την ανάπτυξη της διαχείρισης περιουσίας και των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, περιορίζοντας σταδιακά την εξάρτησή της από τα επιτοκιακά έσοδα.
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Η νέα αποτίμηση στηρίζεται στην αναθεώρηση προς τα πάνω των εκτιμήσεων για τα κέρδη ανά μετοχή κατά 3%-4% την περίοδο 2026-2028. Η Jefferies θεωρεί ότι η Eurobank διαθέτει ένα από τα πιο διαφοροποιημένα επιχειρηματικά μοντέλα στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, με περίπου το 50% των κερδών της να προέρχεται από το εξωτερικό.
Η τράπεζα συνδυάζει την πιστωτική επέκταση με την ανάπτυξη της διαχείρισης περιουσίας και των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, περιορίζοντας σταδιακά την εξάρτησή της από τα επιτοκιακά έσοδα.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
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