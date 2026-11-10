«King Kong»: Το νέο φάρμακο απέναντι στο Ozempic στη μάχη της απώλειας βάρους
«King Kong»: Το νέο φάρμακο απέναντι στο Ozempic στη μάχη της απώλειας βάρους
Οι λάτρεις του fitness και οι αθλητές το αποκαλούν ήδη με το χαϊδευτικό «reta». Για τον φαρμακευτικό κολοσσό της Eli Lilly, ωστόσο, το retatrutide αποτελεί απλώς τον αδιαμφισβήτητο νικητή της επόμενης γενιάς θεραπειών κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη
Η εταιρεία ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της πρώτης κλινικής δοκιμής που συνέκρινε απευθείας το δημοφιλές Ozempic της Novo Nordisk με το νεότερο, ισχυρότερο και ακόμη μη εγκεκριμένο ενέσιμο σκεύασμά της. Η επικράτηση του retatrutide υπήρξε καθοριστική, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες των αναλυτών της αγοράς.
Διπλάσια Απώλεια Βάρους και Ισχυρότερος Έλεγχος Σακχάρου
Κατά τη διάρκεια της μελέτης, η οποία διήρκεσε περίπου ενάμισι έτος, οι ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 που έλαβαν τη μέγιστη δόση Ozempic (2 mg) έχασαν κατά μέσο όρο 21 λίβρες (περίπου 9,5 κιλά). Στον αντίποδα, όσοι έλαβαν retatrutide σημείωσαν θεαματική απώλεια βάρους που κυμάνθηκε από 44 έως 47 λίβρες (20 έως 21,3 κιλά), ανάλογα με τη δοσολογία.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Διπλάσια Απώλεια Βάρους και Ισχυρότερος Έλεγχος Σακχάρου
Κατά τη διάρκεια της μελέτης, η οποία διήρκεσε περίπου ενάμισι έτος, οι ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 που έλαβαν τη μέγιστη δόση Ozempic (2 mg) έχασαν κατά μέσο όρο 21 λίβρες (περίπου 9,5 κιλά). Στον αντίποδα, όσοι έλαβαν retatrutide σημείωσαν θεαματική απώλεια βάρους που κυμάνθηκε από 44 έως 47 λίβρες (20 έως 21,3 κιλά), ανάλογα με τη δοσολογία.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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