«King Kong»: Το νέο φάρμακο απέναντι στο Ozempic στη μάχη της απώλειας βάρους

Οι λάτρεις του fitness και οι αθλητές το αποκαλούν ήδη με το χαϊδευτικό «reta». Για τον φαρμακευτικό κολοσσό της Eli Lilly, ωστόσο, το retatrutide αποτελεί απλώς τον αδιαμφισβήτητο νικητή της επόμενης γενιάς θεραπειών κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη