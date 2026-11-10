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Ο Τζολάκης είναι πρώτος σε επεμβάσεις στη φετινή Premier League
Ο Τζολάκης είναι πρώτος σε επεμβάσεις στη φετινή Premier League
Ο Έλληνας τερματοφύλακας πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα της Χαλ και μετρά τις περισσότερες αποκρούσεις στο αγγλικό πρωτάθλημα
Ο Κωνσταντής Τζολάκης εξελίσσεται σε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της Χαλ στην Premier League, πραγματοποιώντας ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα στην πρώτη του παρουσία στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.
Ο Έλληνας τερματοφύλακας έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων της ομάδας, με τις εμφανίσεις του να αποδεικνύονται καθοριστικές σε αρκετές αναμετρήσεις. Με τις επεμβάσεις του έχει κρατήσει όρθια τη Χαλ, ενώ σε πολλές περιπτώσεις έχει συμβάλει άμεσα στην εξασφάλιση πολύτιμων βαθμών.
Οι επιδόσεις του, μάλιστα, αποτυπώνονται και στους αριθμούς, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Squawka, ο Τζολάκης βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας με τις περισσότερες αποκρούσεις στην Premier League, έπειτα από τις πρώτες 10 αγωνιστικές.
Συγκεκριμένα, ο Έλληνας γκολκίπερ έχει πραγματοποιήσει 41 αποκρούσεις, αφήνοντας πίσω του τον Τζέιμς Τράφορντ της Λιντς, ο οποίος μετρά 37, αλλά και τον Λούκας Χόρνιτσεκ της Νιούκαστλ, που ακολουθεί με 36.
Αναλυτικά η δεκάδα:
1) Κωνσταντής Τζολάκης (Χαλ, 41 επεμβάσεις)
2) Τζέιμς Τράφορντ (Λιντς, 37 επεμβάσεις)
3) Λούκας Χόρνιτσεκ (Νιούκαστλ, 36 επεμβάσεις)
4) Ζίον Σουζούκι (Άστον Βίλα, 34 επεμβάσεις)
5) Σένε Λάμενς (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, 33 επεμβάσεις)
6) Κάομιν Κέλεχερ (Μπρέντφορντ, 31 επεμβάσεις)
Ο Έλληνας τερματοφύλακας έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων της ομάδας, με τις εμφανίσεις του να αποδεικνύονται καθοριστικές σε αρκετές αναμετρήσεις. Με τις επεμβάσεις του έχει κρατήσει όρθια τη Χαλ, ενώ σε πολλές περιπτώσεις έχει συμβάλει άμεσα στην εξασφάλιση πολύτιμων βαθμών.
Konstantinos Tzolakis is the only goalkeeper to make 40+ saves in the Premier League this season. 🧤 https://t.co/2Dv7TXmpR2— Squawka (@Squawka) November 10, 2026
Οι επιδόσεις του, μάλιστα, αποτυπώνονται και στους αριθμούς, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Squawka, ο Τζολάκης βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας με τις περισσότερες αποκρούσεις στην Premier League, έπειτα από τις πρώτες 10 αγωνιστικές.
Συγκεκριμένα, ο Έλληνας γκολκίπερ έχει πραγματοποιήσει 41 αποκρούσεις, αφήνοντας πίσω του τον Τζέιμς Τράφορντ της Λιντς, ο οποίος μετρά 37, αλλά και τον Λούκας Χόρνιτσεκ της Νιούκαστλ, που ακολουθεί με 36.
Αναλυτικά η δεκάδα:
1) Κωνσταντής Τζολάκης (Χαλ, 41 επεμβάσεις)
2) Τζέιμς Τράφορντ (Λιντς, 37 επεμβάσεις)
3) Λούκας Χόρνιτσεκ (Νιούκαστλ, 36 επεμβάσεις)
4) Ζίον Σουζούκι (Άστον Βίλα, 34 επεμβάσεις)
5) Σένε Λάμενς (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, 33 επεμβάσεις)
6) Κάομιν Κέλεχερ (Μπρέντφορντ, 31 επεμβάσεις)
7) Τζόρνταν Πίκφορντ (Έβερτον, 28 επεμβάσεις)
8) Μπέρντ Λένο (Φούλαμ, 27 επεμβάσεις)
9) Μπαρτ Βερμπούχεν (Μπράιτον, 26 επεμβάσεις)
10) Εμιλιάνο Μαρτίνες (Τσέλσι, 25 επεμβάσεις)
8) Μπέρντ Λένο (Φούλαμ, 27 επεμβάσεις)
9) Μπαρτ Βερμπούχεν (Μπράιτον, 26 επεμβάσεις)
10) Εμιλιάνο Μαρτίνες (Τσέλσι, 25 επεμβάσεις)
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