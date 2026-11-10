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Ο Καναδάς επαναφέρει τις κυρώσεις σε βάρος 11 ιρανικών οντοτήτων για συμμετοχή στις πυρηνικές δραστηριότητες της Τεχεράνης
Ο Καναδάς επαναφέρει τις κυρώσεις σε βάρος 11 ιρανικών οντοτήτων για συμμετοχή στις πυρηνικές δραστηριότητες της Τεχεράνης
«Η θέση του Καναδά είναι αδιαμφισβήτητη: δεν πρέπει ποτέ να επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών
Ο Καναδάς επανέφερε κυρώσεις σε βάρος 11 ιρανικών οντοτήτων για τη συμβολή τους στις πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν και το πρόγραμμά του βαλλιστικών πυραύλων, δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών Ανίτα Άναντ.
Η Άναντ ανακοίνωσε τα μέτρα σε συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της Ομάδας των Επτά πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών στο Παρίσι, λέγοντας ότι αποσκοπούν να περιορίσουν την πρόσβαση του Ιράν σε χρηματοδότηση και ευαίσθητη τεχνολογία που συνδέονται με το πυρηνικό πρόγραμμά του και το πρόγραμμα πυραύλων του.
«Η θέση του Καναδά είναι αδιαμφισβήτητη: δεν πρέπει ποτέ να επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», δήλωσε η Άναντ σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.
Τα μέτρα αφορούν έντεκα οντότητες που συνέβαλαν «στις ευαίσθητες ως προς τη διάδοση πυρηνικές δραστηριότητες και στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του ιρανικού καθεστώτος ή στη χρηματοδότηση των κακόβουλων δραστηριοτήτων του», αναφέρεται στην ανακοίνωση του καναδικού ΥΠΕΞ.
Ο Καναδάς είχε αφαιρέσει από τον κατάλογο των κυρώσεων τις οντότητες αυτές το 2016 έπειτα από τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης στην οποία κατέληξαν το 2025 το Ιράν και διεθνείς δυνάμεις. Όμως η Οτάβα δήλωσε πως η Τεχεράνη απέτυχε κατ' επανάληψη να συνεργαστεί με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/IAEA) του ΟΗΕ για τις πυρηνικές του δραστηριότητες και δεν συμμορφώθηκε με τους όρους προηγούμενων ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Οι έντεκα οντότητες που έχουν τεθεί στο στόχαστρο του Καναδά περιλαμβάνουν τις ιρανικές Nuclear Fuel Production and Procurement Company, Nuclear Reactors Fuel Company, National Iranian Oil Company και National Iranian Tanker Company.
Οι υπόλοιπες οντότητες είναι οι Kala Naft, Naftiran Intertrade Company, Bank Mellat, Bank Melli, Iran Bank of Industry and Mine, Export Development Bank of Iran and Iran Insurance Company.
Η Άναντ ανακοίνωσε τα μέτρα σε συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της Ομάδας των Επτά πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών στο Παρίσι, λέγοντας ότι αποσκοπούν να περιορίσουν την πρόσβαση του Ιράν σε χρηματοδότηση και ευαίσθητη τεχνολογία που συνδέονται με το πυρηνικό πρόγραμμά του και το πρόγραμμα πυραύλων του.
«Η θέση του Καναδά είναι αδιαμφισβήτητη: δεν πρέπει ποτέ να επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», δήλωσε η Άναντ σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.
Canada reimposes sanctions on 11 Iranian entities for contributing to nuclear activities https://t.co/vcHbAiC0KL— The Straits Times (@straits_times) November 10, 2026
Τα μέτρα αφορούν έντεκα οντότητες που συνέβαλαν «στις ευαίσθητες ως προς τη διάδοση πυρηνικές δραστηριότητες και στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του ιρανικού καθεστώτος ή στη χρηματοδότηση των κακόβουλων δραστηριοτήτων του», αναφέρεται στην ανακοίνωση του καναδικού ΥΠΕΞ.
Ο Καναδάς είχε αφαιρέσει από τον κατάλογο των κυρώσεων τις οντότητες αυτές το 2016 έπειτα από τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης στην οποία κατέληξαν το 2025 το Ιράν και διεθνείς δυνάμεις. Όμως η Οτάβα δήλωσε πως η Τεχεράνη απέτυχε κατ' επανάληψη να συνεργαστεί με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/IAEA) του ΟΗΕ για τις πυρηνικές του δραστηριότητες και δεν συμμορφώθηκε με τους όρους προηγούμενων ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Οι έντεκα οντότητες που έχουν τεθεί στο στόχαστρο του Καναδά περιλαμβάνουν τις ιρανικές Nuclear Fuel Production and Procurement Company, Nuclear Reactors Fuel Company, National Iranian Oil Company και National Iranian Tanker Company.
Οι υπόλοιπες οντότητες είναι οι Kala Naft, Naftiran Intertrade Company, Bank Mellat, Bank Melli, Iran Bank of Industry and Mine, Export Development Bank of Iran and Iran Insurance Company.
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