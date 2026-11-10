Υπόθεση Αλ Φαγέντ: Έφοδοι στο Ritz και τη βίλα Ουίνδσορ στο Παρίσι για κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης γυναικών
Υπόθεση Αλ Φαγέντ: Έφοδοι στο Ritz και τη βίλα Ουίνδσορ στο Παρίσι για κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης γυναικών
Έρευνες σε πολυτελή ακίνητα στο Παρίσι και το Σεν Τροπέ στο πλαίσιο έρευνας για τη δράση φερόμενου διεθνούς κυκλώματος εμπορίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης γυναικών για λογαριασμό του εκλιπόντος δισεκατομμυριούχου
Στο μικροσκόπιο των γαλλικών Αρχών βρίσκονται δύο εμβληματικά ακίνητα στο Παρίσι που συνδέονται με τον Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ, στο πλαίσιο έρευνας για τη δράση φερόμενου διεθνούς κυκλώματος εμπορίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης γυναικών για λογαριασμό του εκλιπόντος δισεκατομμυριούχου.
Όπως ανακοίνωσε την Τρίτη (10/11) η Εισαγγελία του Παρισιού στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες στο πολυτελές ξενοδοχείο Ritz και στη βίλα Ουίνδσορ, δύο από τα πιο γνωστά ακίνητα της γαλλικής πρωτεύουσας που είχαν συνδεθεί με την οικογένεια Αλ Φαγέντ.
Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στα μέσα Οκτωβρίου και αποτελούν σημαντική εξέλιξη στην έρευνα που ξεκίνησε το 2025, με στόχο να εντοπιστούν πιθανοί συνεργοί του Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ και του αδελφού του, Σαλάχ Αλ Φαγέντ.
Σύμφωνα με την Εισαγγελία, στο πλαίσιο της υπόθεσης πραγματοποιήθηκαν επίσης κρατήσεις προσώπων για ανάκριση, ενώ οι ερευνητές εξετάζουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και άλλα ψηφιακά μέσα, αναζητώντας στοιχεία για τη λειτουργία του φερόμενου κυκλώματος.
Οι αστυνομικές έρευνες δεν περιορίστηκαν στο Παρίσι, καθώς πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχες επιχειρήσεις και στο Castel Sainte-Thérèse, την πολυτελή έπαυλη που διατηρούσε παλαιότερα ο Αλ Φαγέντ στο Σεν Τροπέ, στη γαλλική Ριβιέρα.
Ο αιγυπτιακής καταγωγής επιχειρηματίας, ο οποίος πέθανε το 2023 σε ηλικία 94 ετών, υπήρξε ιδιοκτήτης του διάσημου πολυκαταστήματος Harrods στο Λονδίνο, της ποδοσφαιρικής ομάδας Φούλαμ και του ιστορικού ξενοδοχείου Ritz στο Παρίσι.
Παράλληλα, χρησιμοποιούσε ως κατοικία τη βίλα Ουίνδσορ, την πρώην βασιλική κατοικία της Βρετανίας στο δάσος της Βουλώνης, στο δυτικό Παρίσι. Το συγκεκριμένο ακίνητο είχε μετατραπεί σε αγαπημένο τόπο διαμονής της οικογένειας Αλ Φαγέντ κατά τις επισκέψεις της στη γαλλική πρωτεύουσα.
Τόσο το Ritz όσο και η βίλα Ουίνδσορ έχουν αναφερθεί από γυναίκες που υποστηρίζουν ότι υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση από τον Αλ Φαγέντ στους συγκεκριμένους χώρους.
Η Εισαγγελία του Παρισιού άρχισε το καλοκαίρι του 2025 έρευνα για εμπορία ανθρώπων υπό επιβαρυντικές περιστάσεις, μαστροπεία και βιασμούς, με στόχο να διερευνηθούν οι καταγγελίες για οργανωμένο δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης γυναικών.
Στο επίκεντρο βρίσκονται οι πληροφορίες ότι το φερόμενο κύκλωμα είχε επεκτείνει τη δράση του και στη Γαλλία, με ιδιαίτερη αναφορά στο ξενοδοχείο Ritz και σε ακίνητα στη Γαλλική Ριβιέρα.
Στο πλαίσιο της έρευνας, η γαλλική ειδική υπηρεσία καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων έχει ήδη λάβει καταθέσεις από τουλάχιστον πέντε γυναίκες που έχουν υποβάλει καταγγελίες.
Όπως ανακοίνωσε την Τρίτη (10/11) η Εισαγγελία του Παρισιού στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες στο πολυτελές ξενοδοχείο Ritz και στη βίλα Ουίνδσορ, δύο από τα πιο γνωστά ακίνητα της γαλλικής πρωτεύουσας που είχαν συνδεθεί με την οικογένεια Αλ Φαγέντ.
Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στα μέσα Οκτωβρίου και αποτελούν σημαντική εξέλιξη στην έρευνα που ξεκίνησε το 2025, με στόχο να εντοπιστούν πιθανοί συνεργοί του Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ και του αδελφού του, Σαλάχ Αλ Φαγέντ.
Σύμφωνα με την Εισαγγελία, στο πλαίσιο της υπόθεσης πραγματοποιήθηκαν επίσης κρατήσεις προσώπων για ανάκριση, ενώ οι ερευνητές εξετάζουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και άλλα ψηφιακά μέσα, αναζητώντας στοιχεία για τη λειτουργία του φερόμενου κυκλώματος.
Οι αστυνομικές έρευνες δεν περιορίστηκαν στο Παρίσι, καθώς πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχες επιχειρήσεις και στο Castel Sainte-Thérèse, την πολυτελή έπαυλη που διατηρούσε παλαιότερα ο Αλ Φαγέντ στο Σεν Τροπέ, στη γαλλική Ριβιέρα.
Ο αιγυπτιακής καταγωγής επιχειρηματίας, ο οποίος πέθανε το 2023 σε ηλικία 94 ετών, υπήρξε ιδιοκτήτης του διάσημου πολυκαταστήματος Harrods στο Λονδίνο, της ποδοσφαιρικής ομάδας Φούλαμ και του ιστορικού ξενοδοχείου Ritz στο Παρίσι.
Τα πολυτελή ακίνητα όπου καταγγέλλονται περιστατικά κακοποίησης
Παράλληλα, χρησιμοποιούσε ως κατοικία τη βίλα Ουίνδσορ, την πρώην βασιλική κατοικία της Βρετανίας στο δάσος της Βουλώνης, στο δυτικό Παρίσι. Το συγκεκριμένο ακίνητο είχε μετατραπεί σε αγαπημένο τόπο διαμονής της οικογένειας Αλ Φαγέντ κατά τις επισκέψεις της στη γαλλική πρωτεύουσα.
Τόσο το Ritz όσο και η βίλα Ουίνδσορ έχουν αναφερθεί από γυναίκες που υποστηρίζουν ότι υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση από τον Αλ Φαγέντ στους συγκεκριμένους χώρους.
Η Εισαγγελία του Παρισιού άρχισε το καλοκαίρι του 2025 έρευνα για εμπορία ανθρώπων υπό επιβαρυντικές περιστάσεις, μαστροπεία και βιασμούς, με στόχο να διερευνηθούν οι καταγγελίες για οργανωμένο δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης γυναικών.
Έρευνα για εμπορία ανθρώπων, μαστροπεία και βιασμούς
Στο επίκεντρο βρίσκονται οι πληροφορίες ότι το φερόμενο κύκλωμα είχε επεκτείνει τη δράση του και στη Γαλλία, με ιδιαίτερη αναφορά στο ξενοδοχείο Ritz και σε ακίνητα στη Γαλλική Ριβιέρα.
Στο πλαίσιο της έρευνας, η γαλλική ειδική υπηρεσία καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων έχει ήδη λάβει καταθέσεις από τουλάχιστον πέντε γυναίκες που έχουν υποβάλει καταγγελίες.
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