Θεοδωρόπουλος στο Greece Talks 2026: Τα brands που αντέχουν στον χρόνο είναι εκείνα που δεν κορόιδεψαν ποτέ τον καταναλωτή

«Τα brands τα οποία έχουν καταφέρει να επιβιώσουν για πολλά χρόνια στην αγορά είναι τα brands που έχουν μέσα τους αλήθειες. Αλήθειες γύρω από την ποιότητα, αλήθειες γύρω από το value for money, δηλαδή είναι αυτά τα οποία δεν κορόιδεψαν ποτέ τον καταναλωτή τους» δήλωσε στο συνέδριο του Travel.gr