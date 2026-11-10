Θεοδωρόπουλος στο Greece Talks 2026: Τα brands που αντέχουν στον χρόνο είναι εκείνα που δεν κορόιδεψαν ποτέ τον καταναλωτή
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Σπύρος Θεοδωρόπουλος Greece Talks Travel.gr

Θεοδωρόπουλος στο Greece Talks 2026: Τα brands που αντέχουν στον χρόνο είναι εκείνα που δεν κορόιδεψαν ποτέ τον καταναλωτή

«Τα brands τα οποία έχουν καταφέρει να επιβιώσουν για πολλά χρόνια στην αγορά είναι τα brands που έχουν μέσα τους αλήθειες. Αλήθειες γύρω από την ποιότητα, αλήθειες γύρω από το value for money, δηλαδή είναι αυτά τα οποία δεν κορόιδεψαν ποτέ τον καταναλωτή τους» δήλωσε στο συνέδριο του Travel.gr

Θεοδωρόπουλος στο Greece Talks 2026: Τα brands που αντέχουν στον χρόνο είναι εκείνα που δεν κορόιδεψαν ποτέ τον καταναλωτή
Στη σημασία της εμπιστοσύνης και της ποιότητας για τη διαχρονική επιτυχία των προϊόντων αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΣΕΒ και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Bespoke, Σπύρος Θεοδωρόπουλος.

Μιλώντας στο συνέδριο Grece Talks του Travel.gr ο πρόεδρος; του ΣΕΒ σημείωσε ότι τα «Τα brands τα οποία έχουν καταφέρει να επιβιώσουν για πολλά χρόνια στην αγορά είναι τα brands που έχουν μέσα τους αλήθειες. Αλήθειες γύρω από την ποιότητα, αλήθειες γύρω από το value for money, δηλαδή είναι αυτά τα οποία δεν κορόιδεψαν ποτέ τον καταναλωτή τους», τόνισε.

Αναφερόμενος στη σχέση των καταναλωτών με ιστορικές μάρκες, όπως η ΙΟΝ, εξήγησε ότι τα προϊόντα αυτά συνδέονται με προσωπικές αναμνήσεις και συναισθήματα. Όπως είπε, η σοκολάτα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθώς συνδέεται συχνά με στιγμές χαράς και επιβράβευσης, ιδιαίτερα στην παιδική ηλικία.
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