Allwyn: Δύο deals συνολικού ύψους 157 εκατ. ευρώ με Kambi και IWG

Συμφωνία 50 εκατ. ευρώ με την Kambi και εξαγορά του 30% της Instant Win Gaming έναντι 107 εκατ. ευρώ - Η Allwyn αποκτά τεχνολογία για δική της πλατφόρμα αθλητικού στοιχήματος