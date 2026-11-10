Allwyn: Δύο deals συνολικού ύψους 157 εκατ. ευρώ με Kambi και IWG
Allwyn: Δύο deals συνολικού ύψους 157 εκατ. ευρώ με Kambi και IWG
Συμφωνία 50 εκατ. ευρώ με την Kambi και εξαγορά του 30% της Instant Win Gaming έναντι 107 εκατ. ευρώ - Η Allwyn αποκτά τεχνολογία για δική της πλατφόρμα αθλητικού στοιχήματος
Τη σύναψη συμφωνιών με την Kambi Group plc ανακοίνωσε η Allwyn, προκειμένου να ενσωματώσει κορυφαίου επιπέδου τεχνολογία αθλητικού στοιχήματος εσωτερικά, τόσο για τα ψηφιακά όσο και για τα επίγεια κανάλια.
Παράλληλα, ανακοίνωσε την προγραμματισμένη απόκτηση του υπολειπόμενου ποσοστού μειοψηφίας, ύψους 30%, στην Instant Win Gaming (IWG).
Συνολικά, οι συναλλαγές αυτές συνιστούν ένα ακόμη βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής της Allwyn για την κυριότητα και τη διαχείριση βασικών τεχνολογικών δυνατοτήτων και περιεχομένου, που στηρίζουν την καινοτομία και την ανάπτυξη.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Παράλληλα, ανακοίνωσε την προγραμματισμένη απόκτηση του υπολειπόμενου ποσοστού μειοψηφίας, ύψους 30%, στην Instant Win Gaming (IWG).
Συνολικά, οι συναλλαγές αυτές συνιστούν ένα ακόμη βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής της Allwyn για την κυριότητα και τη διαχείριση βασικών τεχνολογικών δυνατοτήτων και περιεχομένου, που στηρίζουν την καινοτομία και την ανάπτυξη.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα