Η Anthropic ετοιμάζει μία από τις μεγαλύτερες IPO στην ιστορία, άνω του $1 τρισ. ο πήχης της αποτίμησης

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης επιδιώκει να αντλήσει έως 64,4 δισ. δολάρια μέσω της δημόσιας προσφοράς μετοχών - Mαζί με ξεχωριστή ιδιωτική τοποθέτηση από μεγάλους επενδυτές το συνολικό ποσό μπορεί να φτάσει τα 90,4 δισ. δολάρια