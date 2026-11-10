Η Anthropic ετοιμάζει μία από τις μεγαλύτερες IPO στην ιστορία, άνω του $1 τρισ. ο πήχης της αποτίμησης
Η Anthropic ετοιμάζει μία από τις μεγαλύτερες IPO στην ιστορία, άνω του $1 τρισ. ο πήχης της αποτίμησης
Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης επιδιώκει να αντλήσει έως 64,4 δισ. δολάρια μέσω της δημόσιας προσφοράς μετοχών - Mαζί με ξεχωριστή ιδιωτική τοποθέτηση από μεγάλους επενδυτές το συνολικό ποσό μπορεί να φτάσει τα 90,4 δισ. δολάρια
Η Anthropic, γνωστή για τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης Claude, στοχεύει σε αποτίμηση έως 1,02 τρισ. δολάρια για την ιστορική εισαγωγή της στο αμερικανικό χρηματιστήριο, χαμηλότερα από τα 1,5 τρισ. δολάρια που είχαν συζητηθεί προηγουμένως.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην κατάθεση της εταιρείας, η Anthropic και ορισμένοι υφιστάμενοι επενδυτές της σχεδιάζουν να διαθέσουν 825 εκατομμύρια μετοχές, με ενδεικτικό εύρος τιμής από 70 έως 78 δολάρια ανά μετοχή.
Με βάση την ανώτατη τιμή, η δημόσια προσφορά θα μπορούσε να αποφέρει έως 64,4 δισ. δολάρια. Μαζί με ξεχωριστή ιδιωτική τοποθέτηση σε μεγάλους επενδυτές το συνολικό ποσό μπορεί να φτάσει τα 90,4 δισ. δολάρια.
Η εταιρεία ξεκινά την παρουσίαση της προσφοράς σε θεσμικούς επενδυτές (roadshow), σε μια διαδικασία που αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.
Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, οι προσδοκίες στην αγορά ήθελαν την εισαγωγή να πραγματοποιείται τον Οκτώβριο, με στόχο αποτίμησης που θα μπορούσε να αγγίξει ακόμη και τα 2 τρισ. δολάρια.
Η εξέλιξη αντανακλά την ευρύτερη επαναξιολόγηση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, οι επενδυτές εξετάζουν πλέον πιο προσεκτικά κατά πόσο οι αναμενόμενες αποδόσεις θα δικαιολογήσουν τις τεράστιες δαπάνες και το αυξανόμενο κόστος δανεισμού, σε ένα περιβάλλον υψηλών επιτοκίων.
Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης η βιωσιμότητα του επενδυτικού κύκλου, οι κυκλικές χρηματοδοτικές συμφωνίες μεταξύ εταιρειών, ο κίνδυνος υπερπροσφοράς υποδομών και ο χρόνος που θα χρειαστεί ώστε οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη να μετατραπούν σε πραγματικά έσοδα.
Παρά τις επιφυλάξεις, η ανάπτυξη της Anthropic εξακολουθεί να στηρίζεται στην αυξανόμενη ζήτηση για τα προϊόντα της, κυρίως για τα μοντέλα Claude, τα οποία έχουν αποκτήσει μεγάλη δημοτικότητα.
Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να αντλήσει επιπλέον 26 δισ. δολάρια μέσω ξεχωριστής ιδιωτικής τοποθέτησης, με τη συμμετοχή στρατηγικών επενδυτών όπως η Google της Alphabet, η Nvidia και η Advanced Micro Devices (AMD). Στους επενδυτές που συμμετέχουν στη χρηματοδότηση περιλαμβάνονται ακόμη η Broadcom, η Micron Technology, η Microsoft και η TSMC.
Εφόσον ολοκληρωθούν οι δύο συναλλαγές στα ανώτατα προβλεπόμενα επίπεδα, τα συνολικά κεφάλαια που θα συγκεντρώσει η Anthropic θα φτάσουν τα 90,4 δισ. δολάρια. Παράλληλα, μέλη του διοικητικού συμβουλίου και συνδεδεμένες με αυτά οντότητες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αγορά μετοχών αξίας έως 303 εκατ. δολαρίων από την προσφορά.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην κατάθεση της εταιρείας, η Anthropic και ορισμένοι υφιστάμενοι επενδυτές της σχεδιάζουν να διαθέσουν 825 εκατομμύρια μετοχές, με ενδεικτικό εύρος τιμής από 70 έως 78 δολάρια ανά μετοχή.
Με βάση την ανώτατη τιμή, η δημόσια προσφορά θα μπορούσε να αποφέρει έως 64,4 δισ. δολάρια. Μαζί με ξεχωριστή ιδιωτική τοποθέτηση σε μεγάλους επενδυτές το συνολικό ποσό μπορεί να φτάσει τα 90,4 δισ. δολάρια.
Η εταιρεία ξεκινά την παρουσίαση της προσφοράς σε θεσμικούς επενδυτές (roadshow), σε μια διαδικασία που αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.
Υποχωρούν οι προσδοκίες για την αποτίμησηΗ αποτίμηση που επιδιώκει τώρα η Anthropic απέχει αισθητά από τις προηγούμενες εκτιμήσεις. Ορισμένοι δυνητικοί επενδυτές είχαν εκφράσει αμφιβολίες για το κατά πόσο μια αποτίμηση της τάξης των 1,5 τρισ. δολαρίων ήταν δικαιολογημένη, λαμβάνοντας υπόψη τις τεράστιες δεσμεύσεις της εταιρείας για επενδύσεις σε υποδομές, αλλά και την πρόσφατη μεταβλητότητα των μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.
Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, οι προσδοκίες στην αγορά ήθελαν την εισαγωγή να πραγματοποιείται τον Οκτώβριο, με στόχο αποτίμησης που θα μπορούσε να αγγίξει ακόμη και τα 2 τρισ. δολάρια.
Η εξέλιξη αντανακλά την ευρύτερη επαναξιολόγηση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, οι επενδυτές εξετάζουν πλέον πιο προσεκτικά κατά πόσο οι αναμενόμενες αποδόσεις θα δικαιολογήσουν τις τεράστιες δαπάνες και το αυξανόμενο κόστος δανεισμού, σε ένα περιβάλλον υψηλών επιτοκίων.
Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης η βιωσιμότητα του επενδυτικού κύκλου, οι κυκλικές χρηματοδοτικές συμφωνίες μεταξύ εταιρειών, ο κίνδυνος υπερπροσφοράς υποδομών και ο χρόνος που θα χρειαστεί ώστε οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη να μετατραπούν σε πραγματικά έσοδα.
Ισχυρή ζήτηση για το Claude και επενδύσεις δισεκατομμυρίων
Παρά τις επιφυλάξεις, η ανάπτυξη της Anthropic εξακολουθεί να στηρίζεται στην αυξανόμενη ζήτηση για τα προϊόντα της, κυρίως για τα μοντέλα Claude, τα οποία έχουν αποκτήσει μεγάλη δημοτικότητα.
Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να αντλήσει επιπλέον 26 δισ. δολάρια μέσω ξεχωριστής ιδιωτικής τοποθέτησης, με τη συμμετοχή στρατηγικών επενδυτών όπως η Google της Alphabet, η Nvidia και η Advanced Micro Devices (AMD). Στους επενδυτές που συμμετέχουν στη χρηματοδότηση περιλαμβάνονται ακόμη η Broadcom, η Micron Technology, η Microsoft και η TSMC.
Εφόσον ολοκληρωθούν οι δύο συναλλαγές στα ανώτατα προβλεπόμενα επίπεδα, τα συνολικά κεφάλαια που θα συγκεντρώσει η Anthropic θα φτάσουν τα 90,4 δισ. δολάρια. Παράλληλα, μέλη του διοικητικού συμβουλίου και συνδεδεμένες με αυτά οντότητες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αγορά μετοχών αξίας έως 303 εκατ. δολαρίων από την προσφορά.
Η εισαγωγή πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά επανεξετάζει το κόστος και τις πραγματικές αποδόσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Την περασμένη Πέμπτη, ο δείκτης Nasdaq κατέγραψε τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση των τελευταίων 19 μηνών, με τις ανησυχίες για αυστηρότερη εποπτεία των επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων να επιβαρύνουν το κλίμα.
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