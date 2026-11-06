Κωνσταντίνος Φιρινίδης: Ο μπάρμαν που «έπαιζε» με τον πόνο των παιδιών
Κωνσταντίνος Φιρινίδης: Ο μπάρμαν που «έπαιζε» με τον πόνο των παιδιών
Ο Γάλλος συγγραφέας Ονορέ Ντε Μπαλζάκ είχε πει ότι «αυτός που μιλάει πάρα πολύ θέλει να εξαπατήσει», μια φράση που ταιριάζει πολύ στο image που είχε χτίσει ο περιβόητος πλέον Κωνσταντίνος Φιρινίδης, πρόεδρος της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» που μετά την χθεσινή απολογία του προφυλακίσθηκε
UPD:
Ήταν ένας άνθρωπος που μιλούσε πολύ, ενίοτε με την έπαρση ενός νεόπλουτου που αντί να φροντίζει οι δωρεές στην ΜΚΟ που είχε ιδρύσει να πηγαίνουν στα παιδάκια που νοσούσαν με καρκίνο, τις δώριζε στον εαυτό του και την σύντροφό του.
Χθες ζήτησε ειλικρινά συγνώμη από όλους και όχι προσχηματικά σύμφωνα με τις πληροφορίες, ενώ δήλωσε μετανιωμένος και συντετριμμένος.
Μόνο που το έπραξε κατόπιν εορτής αφού επί οχτώ χρόνια μαζί με την επίσης προφυλακισμένη σύντροφό του Βασιλική Μανησιώτη φέρεται να υπεξαίρεσαν 2.900.000 ευρώ από εράνους που δόθηκαν στην «Παιδική Χαρά».
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Χθες ζήτησε ειλικρινά συγνώμη από όλους και όχι προσχηματικά σύμφωνα με τις πληροφορίες, ενώ δήλωσε μετανιωμένος και συντετριμμένος.
Μόνο που το έπραξε κατόπιν εορτής αφού επί οχτώ χρόνια μαζί με την επίσης προφυλακισμένη σύντροφό του Βασιλική Μανησιώτη φέρεται να υπεξαίρεσαν 2.900.000 ευρώ από εράνους που δόθηκαν στην «Παιδική Χαρά».
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
UPD:
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