Κωνσταντίνος Φιρινίδης: Ο μπάρμαν που «έπαιζε» με τον πόνο των παιδιών

Ο Γάλλος συγγραφέας Ονορέ Ντε Μπαλζάκ είχε πει ότι «αυτός που μιλάει πάρα πολύ θέλει να εξαπατήσει», μια φράση που ταιριάζει πολύ στο image που είχε χτίσει ο περιβόητος πλέον Κωνσταντίνος Φιρινίδης, πρόεδρος της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» που μετά την χθεσινή απολογία του προφυλακίσθηκε