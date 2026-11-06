Άκης Δείξιμος: Είχα βρει πρώην σύντροφό μου με άλλον, τη συγχώρησα και μετά από έναν χρόνο με απάτησε ξανά





Στη συνέχεια, όπως είπε, αν και συγχώρησε τη γυναίκα για την απιστία, εκείνη περίπου έναν χρόνο μετά επανέλαβε την ίδια πράξη: « Τη συγχώρησα, μετά από έναν χρόνο περίπου με απάτησε ξανά και μετά δεν τη συγχώρησα ».

Την απιστία που βίωσε σε προηγούμενη σχέση του περιέγραψε ο Άκης Δείξιμος , εξηγώντας πως, παρότι συγχώρησε την τότε σύντροφό του όταν την έπιασε με άλλον άντρα, εκείνη τον απάτησε ξανά έναν χρόνο αργότερα.Ο τραγουδιστής θυμήθηκε ένα περιστατικό που έζησε την περίοδο που ήταν φαντάρος, μέσα από δηλώσεις που έκανε στην κάμερα του «Happy Day» που προβλήθηκε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου.Ο Άκης Δείξιμος ανέφερε αρχικά, πως επιστρέφοντας στο σπίτι όπου έμενε η τότε σύντροφός του, αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, με αποτέλεσμα να σπάσει την πόρτα: «Ήμουν φαντάρος και γύρισα από το στρατόπεδο λίγο νωρίτερα και όντως η τότε σύντροφός μου ήταν με κάποιον άλλον. Θυμάμαι ότι είχα παγώσει και ότι δεν είχα την ψυχραιμία να ανοίξω με κλειδί. Έσπασα την πόρτα και τους είδα και έγινε χαμός. Αυτά που βλέπεις στην τηλεόραση και γελάμε μετά που τα σκεφτόμαστε, κάτι τέτοιο».