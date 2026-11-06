Λένα Μαντά: Η κόρη μου γύρισε και μου είπε «να πας εσύ σε ψυχολόγο», υπήρξαν περίοδοι που ως μητέρα τα πήγα χάλια

Στη συνέχεια, αναγνωρίζοντας τα λάθη που θεωρεί ότι έκανε ως μητέρα, η Λένα Μαντά περιέγραψε τη στάση που είχε απέναντι στα παιδιά της, εξηγώντας πως η υπερπροστατευτικότητα και η πίεση που τους ασκούσε είχαν ξεπεράσει τα όρια.



Πλέον εκφράζει την ικανοποίησή της για την αλλαγή που κατάφερε να κάνει, αλλά και για τη σημερινή σχέση της με την κόρη της:

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