Λένα Μαντά: Η κόρη μου γύρισε και μου είπε «να πας εσύ σε ψυχολόγο», υπήρξαν περίοδοι που ως μητέρα τα πήγα χάλια
Λένα Μαντά: Η κόρη μου γύρισε και μου είπε «να πας εσύ σε ψυχολόγο», υπήρξαν περίοδοι που ως μητέρα τα πήγα χάλια
Οφείλω στην κόρη μου το ότι με έσπρωξε να πάω σε ψυχολόγο, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μια πάρα πολύ ωραία σχέση, είπε η συγγραφέας
Τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στον ρόλο της ως μητέρα παραδέχτηκε η Λένα Μαντά, αναφέροντας πως η κόρη της κάποια στιγμή της πρότεινε να επισκεφτεί ψυχολόγο, ενώ η ίδια αναγνωρίζει ότι υπήρξαν περίοδοι που δεν τα κατάφερε καλά σε ό,τι αφορά τη σχέση τους.
Η συγγραφέας παραχώρησε συνέντευξη στη διαδικτυακή εκπομπή «Status», που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου στο YouTube, μιλώντας μεταξύ άλλων για τα παιδιά της και τις ενοχές που έχει αισθανθεί κατά τη διάρκεια της μητρότητας.
Παράλληλα, στάθηκε στην περίοδο κατά την οποία η σχέση της με την κόρη της ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, αποκαλύπτοντας τι την οδήγησε να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία το 2018. Όπως εξήγησε, η απόφασή της να απευθυνθεί σε ειδικό συνδέθηκε αρχικά με την επιθυμία της να βελτιώσει την επικοινωνία με την κόρη της και να περιορίσει τις μεταξύ τους εντάσεις. Η ίδια ανέφερε: «Κάνω ψυχοθεραπεία από το 2018, την ξεκίνησα για άλλους λόγους, γιατί είχα μία πολύ συγκρουσιακή σχέση με την κόρη μου και ενώ εγώ της πρότεινα να πάει σε ψυχολόγο, γύρισε και μου είπε "σε ψυχολόγο να πας εσύ, εγώ είμαι μια χαρά". Το σκέφτηκα και πήγα για να μάθω να συνεννοούμαι και να επικοινωνώ με την κόρη μου χωρίς συγκρούσεις. Τελικά βγήκαν τόσα πράγματα στην επιφάνεια, έλυσα πολλά θέματα».
Δείτε το βίντεο από το 55:25
Στη συνέχεια, αναγνωρίζοντας τα λάθη που θεωρεί ότι έκανε ως μητέρα, η Λένα Μαντά περιέγραψε τη στάση που είχε απέναντι στα παιδιά της, εξηγώντας πως η υπερπροστατευτικότητα και η πίεση που τους ασκούσε είχαν ξεπεράσει τα όρια.
Πλέον εκφράζει την ικανοποίησή της για την αλλαγή που κατάφερε να κάνει, αλλά και για τη σημερινή σχέση της με την κόρη της: «Υπήρξαν περίοδοι που ως μητέρα τα πήγα χάλια. Αυτό το λέω με το κριτήριο που έχω αποκτήσει πλέον, με όσα έχω μάθει τώρα και έχω συνειδητοποιήσει. Όταν λέω χάλια, δεν ήμουν αδιάφορη μαμά αλλά ήμουν ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή είχα φτάσει στο άλλο άκρο. Ήμουν πιεστική, υπερπροστατευτική, φούσκωνα τα παιδιά μου με ένα εκατομμύριο πρέπει. Αυτά τα “πρέπει”. Βέβαια, ούτε το άλλο άκρο είναι καλό, το “κάνε ό,τι γουστάρεις και να μην σε νοιάζει". Πραγματικά ήθελα να προβλέπω δέκα βήματα τους μπροστά. Ήθελα να το ελέγχω όλα, ακόμα και το εάν θα παντρευτούν και με ποιον. Χαίρομαι πάρα πολύ που εγκαίρως μπόρεσα να αναστρέψω την κατάσταση. Χαίρομαι και οφείλω στην κόρη μου το ότι με έσπρωξε να πάω σε ψυχολόγο, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μια πάρα πολύ ωραία, ισότιμη σχέση».
Η συγγραφέας παραχώρησε συνέντευξη στη διαδικτυακή εκπομπή «Status», που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου στο YouTube, μιλώντας μεταξύ άλλων για τα παιδιά της και τις ενοχές που έχει αισθανθεί κατά τη διάρκεια της μητρότητας.
Παράλληλα, στάθηκε στην περίοδο κατά την οποία η σχέση της με την κόρη της ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, αποκαλύπτοντας τι την οδήγησε να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία το 2018. Όπως εξήγησε, η απόφασή της να απευθυνθεί σε ειδικό συνδέθηκε αρχικά με την επιθυμία της να βελτιώσει την επικοινωνία με την κόρη της και να περιορίσει τις μεταξύ τους εντάσεις. Η ίδια ανέφερε: «Κάνω ψυχοθεραπεία από το 2018, την ξεκίνησα για άλλους λόγους, γιατί είχα μία πολύ συγκρουσιακή σχέση με την κόρη μου και ενώ εγώ της πρότεινα να πάει σε ψυχολόγο, γύρισε και μου είπε "σε ψυχολόγο να πας εσύ, εγώ είμαι μια χαρά". Το σκέφτηκα και πήγα για να μάθω να συνεννοούμαι και να επικοινωνώ με την κόρη μου χωρίς συγκρούσεις. Τελικά βγήκαν τόσα πράγματα στην επιφάνεια, έλυσα πολλά θέματα».
Δείτε το βίντεο από το 55:25
Στη συνέχεια, αναγνωρίζοντας τα λάθη που θεωρεί ότι έκανε ως μητέρα, η Λένα Μαντά περιέγραψε τη στάση που είχε απέναντι στα παιδιά της, εξηγώντας πως η υπερπροστατευτικότητα και η πίεση που τους ασκούσε είχαν ξεπεράσει τα όρια.
Πλέον εκφράζει την ικανοποίησή της για την αλλαγή που κατάφερε να κάνει, αλλά και για τη σημερινή σχέση της με την κόρη της: «Υπήρξαν περίοδοι που ως μητέρα τα πήγα χάλια. Αυτό το λέω με το κριτήριο που έχω αποκτήσει πλέον, με όσα έχω μάθει τώρα και έχω συνειδητοποιήσει. Όταν λέω χάλια, δεν ήμουν αδιάφορη μαμά αλλά ήμουν ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή είχα φτάσει στο άλλο άκρο. Ήμουν πιεστική, υπερπροστατευτική, φούσκωνα τα παιδιά μου με ένα εκατομμύριο πρέπει. Αυτά τα “πρέπει”. Βέβαια, ούτε το άλλο άκρο είναι καλό, το “κάνε ό,τι γουστάρεις και να μην σε νοιάζει". Πραγματικά ήθελα να προβλέπω δέκα βήματα τους μπροστά. Ήθελα να το ελέγχω όλα, ακόμα και το εάν θα παντρευτούν και με ποιον. Χαίρομαι πάρα πολύ που εγκαίρως μπόρεσα να αναστρέψω την κατάσταση. Χαίρομαι και οφείλω στην κόρη μου το ότι με έσπρωξε να πάω σε ψυχολόγο, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μια πάρα πολύ ωραία, ισότιμη σχέση».
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