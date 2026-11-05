Sell-off στη Wall Street: Μαζική φυγή από τις μετοχές AI – Βουτιά 5% στον Nasdaq, 1.600 μονάδες χάνει ο Dow

Διορθώνουν όλοι οι δείκτες διαγράφοντας τα ισχυρά κέρδη της Τετάρτης - Εκτεταμένες ρευστοποιήσεις σε ημιαγωγούς και data centers - Η καταιγίδα της Wall Street χτύπησε τις ευρωπαϊκές αγορές – Από τα ιστορικά υψηλά στις απώλειες





Η απότομη εναλλαγή του τοπίου δείχνει πως οι αγορές προσπαθούν να προσαρμοστούν στα νέα πολιτικά δεδομένα μετά τη σαρωτική επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ. Έτσι, στο ταμπλό αυτή την ώρα, ο Dow Jones υποχωρεί κατά 1.648 μονάδες ή 3,09% στις 51.707 μονάδες διαγράφοντας έτσι τα χθεσινά του κέρδη και ο S&P 500 παρουσιάζει σημαντική πτώση ύψους 4,07% στις 7.375 μονάδες.







Wall Street slumps https://t.co/idMp8OMq2O — Reuters (@Reuters) November 5, 2026





Η προοπτική μικρότερης δημοσιονομικής επέκτασης, σε συνδυασμό με την πιθανότητα χαμηλότερων τιμών ενέργειας, ενισχύει τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού και δημιουργεί ευνοϊκότερες συνθήκες για επιχειρήσεις που επηρεάζονται άμεσα από την πορεία της οικονομίας. Αρνητικός πρωταγωνιστής είναι ο τεχνολογικός κλάδος, που ανησυχεί για αλλαγές πολιτικής από το Κογκρέσο δεδομένων των απόψεων πολλών Δημοκρατικών για πιο αυστηρές δικλείδες προστασίας των καταναλωτών και αυστηρότερους ελέγχους στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.



Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Philadelphia index semiconductor, που παρακολουθεί τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής μικροτσίπ βρέθηκε να χάνει περίπου 8,5% ποσοστό με το οποίο διεύρυνε τις απώλειές του στο -35% από το ιστορικό υψηλό που είχε καταγράψει τον Ιούνιο. Οι μετοχές των Qualcomm Inc. και Arm Holdings Plc δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις, καθώς οι προβλέψεις των δύο εταιρειών απογοήτευσαν τους επενδυτές. Η Nvidia υποχωρεί περίπου 6%, η Broadcom χάνει σχεδόν 6%, ενώ η Marvell Technology καταγράφει απώλειες 11% και η Intel 7%.



Κλείσιμο



Οι πιέσεις επεκτείνονται στις εταιρείες που αναπτύσσουν ή λειτουργούν υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, καθώς η εκλογική ενίσχυση των Δημοκρατικών σε πολιτείες με σημαντική παρουσία κέντρων δεδομένων δημιουργεί ανησυχίες για περισσότερους περιορισμούς στην επέκτασή τους. Εταιρείες του κλάδου των data centers όπως οι REN, Hut 8, Applied Digital, CoreWeave και Nebius Group σημειώνουν σημαντική πτώση. Απώλειες καταγράφουν επίσης εταιρείες που προμηθεύουν ενέργεια και εξοπλισμό στα data centers, όπως η GE Vernova και η Constellation Energy. Η εξέλιξη αποτυπώνει την αυξανόμενη ανησυχία ότι η ταχεία επέκταση των υποδομών AI μπορεί να συναντήσει εμπόδια από τις τοπικές κοινωνίες και τις ρυθμιστικές αρχές, επηρεάζοντας τη ζήτηση για ημιαγωγούς και συναφή τεχνολογικό εξοπλισμό.



Η πίεση ήταν τόσο έντονη που σταδιακά και ο μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας που είχαν ξεκινήσει με κέρδη τη συνεδρίαση, βρέθηκαν επίσης στο κόκκινο. Ανάμεσα τους η Amazon, η Meta Platforms και η Alphabet. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει και στα “χαρτιά” του Έλον Μασκ, που συνεχίζουν σε έντονα καθοδική πορεία για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, δεδομένης της διασύνδεσης του μεγιστάνα με τους ηττημένους Ρεπουμπλικάνους. Ο Μασκ είχε διαθέσει σχεδόν 500 εκατ. δολάρια για τη στήριξη Ρεπουμπλικανών υποψηφίων, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών διατήρησης του ελέγχου στο Τέξας, όπου βρίσκεται η έδρα της αυτοκρατορίας του.



Η μετοχή της Tesla υποχωρεί πάνω από 9% και η SpaceX αντιστοίχως περίπου 8%. Στο μεταξύ, το ενδιαφέρον στρέφεται και στα οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ, τα οποία προσφέρουν νέες ενδείξεις για την ανθεκτικότητα της οικονομίας και τις επόμενες αποφάσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Η παραγωγικότητα της εργασίας στον μη αγροτικό επιχειρηματικό τομέα αυξήθηκε κατά 3,6% το τρίτο τρίμηνο, ξεπερνώντας την πρόβλεψη για 2,9%, ενώ το μοναδιαίο κόστος εργασίας μειώθηκε κατά 0,7%. Παράλληλα, το μερίδιο της παραγόμενης αξίας που κατευθύνεται στους εργαζομένους με τη μορφή αμοιβών περιορίστηκε στο 53%, το χαμηλότερο επίπεδο από το 1947, όταν ξεκίνησε η καταγραφή των σχετικών στοιχείων.



Μετά τα χθεσινά ισχυρά κέρδη γενικευμένη είναι διόρθωση της Wall Street στη συνεδρίαση της Πέμπτης, αν και οι πιο εκτεταμένες ρευστοποιήσεις εντοπίζονται στον τεχνολογικό κλάδο, τις εταιρείες ημιαγωγών και όσων δραστηριοποιούνται στα κέντρα δεδομένων.Η απότομη εναλλαγή του τοπίου δείχνει πως οι αγορές προσπαθούν να προσαρμοστούν στα νέα πολιτικά δεδομένα μετά τη σαρωτική επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ. Έτσι, στο ταμπλό αυτή την ώρα, ο Dow Jones υποχωρεί κατά 1.648 μονάδες ή 3,09% στις 51.707 μονάδες διαγράφοντας έτσι τα χθεσινά του κέρδη και ο S&P 500 παρουσιάζει σημαντική πτώση ύψους 4,07% στις 7.375 μονάδες.Ωστόσο, βαριές είναι οι απώλειες για τον Nasdaq που διολίσθησε σε έδαφος διόρθωσης χάνοντας 5,23% στις 24.390 μονάδες, αν και νωρίτερα είχε φτάσει να χάνει σχεδόν 6%. Θυμίζουμε πως την Τετάρτη, ο Dow Jones είχε πραγματοποιήσει άλμα άνω των 1.500 μονάδων, καταγράφοντας την καλύτερη ημερήσια επίδοσή του από τον Απρίλιο του 2025, ενώ οι S&P 500 και Nasdaq είχαν ενισχυθεί περισσότερο από 1%.Για τον S&P 500 επρόκειτο για τη μεγαλύτερη ποσοστιαία ημερήσια άνοδο των τελευταίων τριών μηνών. Η επικράτηση των Δημοκρατικών τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία περιορίζει τις δυνατότητες του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να προωθήσει μεγάλες νομοθετικές παρεμβάσεις, με τους επενδυτές να εκτιμούν ότι η νέα πολιτική ισορροπία μπορεί να οδηγήσει σε πιο συγκρατημένη δημοσιονομική πολιτική.Η προοπτική μικρότερης δημοσιονομικής επέκτασης, σε συνδυασμό με την πιθανότητα χαμηλότερων τιμών ενέργειας, ενισχύει τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού και δημιουργεί ευνοϊκότερες συνθήκες για επιχειρήσεις που επηρεάζονται άμεσα από την πορεία της οικονομίας. Αρνητικός πρωταγωνιστής είναι ο τεχνολογικός κλάδος, που ανησυχεί για αλλαγές πολιτικής από το Κογκρέσο δεδομένων των απόψεων πολλών Δημοκρατικών για πιο αυστηρές δικλείδες προστασίας των καταναλωτών και αυστηρότερους ελέγχους στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Philadelphia index semiconductor, που παρακολουθεί τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής μικροτσίπ βρέθηκε να χάνει περίπου 8,5% ποσοστό με το οποίο διεύρυνε τις απώλειές του στο -35% από το ιστορικό υψηλό που είχε καταγράψει τον Ιούνιο. Οι μετοχές των Qualcomm Inc. και Arm Holdings Plc δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις, καθώς οι προβλέψεις των δύο εταιρειών απογοήτευσαν τους επενδυτές. Η Nvidia υποχωρεί περίπου 6%, η Broadcom χάνει σχεδόν 6%, ενώ η Marvell Technology καταγράφει απώλειες 11% και η Intel 7%.Πιέσεις δέχεται επίσης η Oracle, με τη μετοχή της να υποχωρεί περισσότερο από 5%. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η πτώση της Qualcomm, η οποία χάνει περίπου 11%, παρά το γεγονός ότι ανακοίνωσε αποτελέσματα υψηλότερα των εκτιμήσεων. Σε αρνητικό έδαφος πέρασαν σταδιακά και οι τράπεζες, όπως οι Goldman Sachs, JPMorgan Chase και American Express, διαγράφοντας τα αρχικά τους κέρδη. Η αρνητική αντίδραση συνδέεται με τις ασθενέστερες προβλέψεις για τις πωλήσεις επεξεργαστών smartphones στο τέταρτο τρίμηνο, καθώς η ζήτηση παραμένει υποτονική και τα έσοδα που σχετίζονται με την Apple περιορίζονται.Οι πιέσεις επεκτείνονται στις εταιρείες που αναπτύσσουν ή λειτουργούν υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, καθώς η εκλογική ενίσχυση των Δημοκρατικών σε πολιτείες με σημαντική παρουσία κέντρων δεδομένων δημιουργεί ανησυχίες για περισσότερους περιορισμούς στην επέκτασή τους. Εταιρείες του κλάδου των data centers όπως οι REN, Hut 8, Applied Digital, CoreWeave και Nebius Group σημειώνουν σημαντική πτώση. Απώλειες καταγράφουν επίσης εταιρείες που προμηθεύουν ενέργεια και εξοπλισμό στα data centers, όπως η GE Vernova και η Constellation Energy. Η εξέλιξη αποτυπώνει την αυξανόμενη ανησυχία ότι η ταχεία επέκταση των υποδομών AI μπορεί να συναντήσει εμπόδια από τις τοπικές κοινωνίες και τις ρυθμιστικές αρχές, επηρεάζοντας τη ζήτηση για ημιαγωγούς και συναφή τεχνολογικό εξοπλισμό.Η πίεση ήταν τόσο έντονη που σταδιακά και ο μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας που είχαν ξεκινήσει με κέρδη τη συνεδρίαση, βρέθηκαν επίσης στο κόκκινο. Ανάμεσα τους η Amazon, η Meta Platforms και η Alphabet. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει και στα “χαρτιά” του Έλον Μασκ, που συνεχίζουν σε έντονα καθοδική πορεία για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, δεδομένης της διασύνδεσης του μεγιστάνα με τους ηττημένους Ρεπουμπλικάνους. Ο Μασκ είχε διαθέσει σχεδόν 500 εκατ. δολάρια για τη στήριξη Ρεπουμπλικανών υποψηφίων, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών διατήρησης του ελέγχου στο Τέξας, όπου βρίσκεται η έδρα της αυτοκρατορίας του.Η μετοχή της Tesla υποχωρεί πάνω από 9% και η SpaceX αντιστοίχως περίπου 8%. Στο μεταξύ, το ενδιαφέρον στρέφεται και στα οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ, τα οποία προσφέρουν νέες ενδείξεις για την ανθεκτικότητα της οικονομίας και τις επόμενες αποφάσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Η παραγωγικότητα της εργασίας στον μη αγροτικό επιχειρηματικό τομέα αυξήθηκε κατά 3,6% το τρίτο τρίμηνο, ξεπερνώντας την πρόβλεψη για 2,9%, ενώ το μοναδιαίο κόστος εργασίας μειώθηκε κατά 0,7%. Παράλληλα, το μερίδιο της παραγόμενης αξίας που κατευθύνεται στους εργαζομένους με τη μορφή αμοιβών περιορίστηκε στο 53%, το χαμηλότερο επίπεδο από το 1947, όταν ξεκίνησε η καταγραφή των σχετικών στοιχείων.

Θετική εικόνα παρουσίασαν και οι εβδομαδιαίες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας, οι οποίες υποχώρησαν στις 189.000 για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 31 Οκτωβρίου, έναντι πρόβλεψης για 197.000. Πρόκειται για μείωση κατά 6.000 αιτήσεις σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, με το επίπεδο αυτό να ισοφαρίζει το χαμηλότερο που έχει καταγραφεί από τον Σεπτέμβριο του 1969. Αντίθετα, οι συνεχιζόμενες αιτήσεις αυξήθηκαν κατά 23.000, στα 1,72 εκατομμύρια. Οι επενδυτές αναμένουν πλέον την επίσημη έκθεση για την απασχόληση του Οκτωβρίου, η οποία θα δημοσιευθεί την Παρασκευή, αναζητώντας περαιτέρω ενδείξεις για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας.



Στις αγορές χρήματος αποτιμάται περίπου 80% πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων της Fed κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο, ενώ αναμένεται μία ακόμη αύξηση μέσα στο 2027. Στην αγορά εμπορευμάτων, ο χρυσός ξεπερνά τα 4.100 δολάρια ανά ουγγιά, συνεχίζοντας το ράλι που ακολούθησε τις αμερικανικές εκλογές, μετά τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδό του από τον Αύγουστο την Τετάρτη. Η υποχώρηση των αποδόσεων των ομολόγων ευνοεί το πολύτιμο μέταλλο, καθώς μειώνεται το κόστος ευκαιρίας της κατοχής του, ενώ το ασθενέστερο δολάριο το καθιστά φθηνότερο για τους επενδυτές που χρησιμοποιούν άλλα νομίσματα. Την ίδια στιγμή, οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν, μετά τη μεγάλη πτώση της προηγούμενης συνεδρίασης.



Το αμερικανικό WTI ενισχύεται περισσότερο από 2%, ξεπερνώντας τα 90 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent καταγράφει άνοδο περίπου 3%, πάνω από τα 97 δολάρια. Την Τετάρτη, το Brent είχε υποχωρήσει περισσότερο από 8%, καθώς οι επενδυτές εκτίμησαν ότι ο νέος συσχετισμός δυνάμεων στο Κογκρέσο θα μπορούσε να ενισχύσει τις πιέσεις προς τον Τραμπ για τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Οι διακυμάνσεις του πετρελαίου παραμένουν κρίσιμος παράγοντας για τις αγορές, καθώς οι ανησυχίες για διαταραχές στην προσφορά από τη Μέση Ανατολή έχουν προκαλέσει έντονες μεταβολές των τιμών και έχουν ενισχύσει τις πληθωριστικές πιέσεις. Στο μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων, η Fair Isaac υποχωρεί κατά 10%, αφού τα κέρδη τετάρτου τριμήνου δεν ανταποκρίθηκαν στις εκτιμήσεις των αναλυτών.



Η Snap καταγράφει πτώση 10,2%, έπειτα από έσοδα τρίτου τριμήνου χαμηλότερα των προβλέψεων. Η συνολική εικόνα στη Wall Street αποτυπώνει μια σαφή αλλαγή επενδυτικών προτεραιοτήτων. Οι τράπεζες και οι κυκλικές μετοχές κερδίζουν έδαφος, ενώ οι ημιαγωγοί και τα data centers παραμένουν υπό πίεση, καθώς η αγορά επιχειρεί να αποτιμήσει τις συνέπειες της νέας πολιτικής πραγματικότητας στις ΗΠΑ.

05.11.2026, 19:43