Βύρων Βασιλειάδης: Νέα παραγγελία για δύο υπερδεξαμενόπλοια VLCC στην Κίνα – Στα 34 πλοία το ναυπηγικό πρόγραμμα

Η Venergy διπλασιάζει την παραγγελία της στα ναυπηγεία Hengli, αποκτώντας συνολικά τέσσερα VLCC χωρητικότητας 306.000 τόνων – Επενδύσεις άνω των 2 δισ. δολαρίων μέσα σε 16 μήνες, με τις πρώτες παραδόσεις να ξεκινούν από τον Ιανουάριο του 2027