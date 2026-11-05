Πετρέλαιο: Από τη βουτιά 8% σε ράλι ανόδου υπό τον φόβο νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή - Στα 98,29 δολάρια το Brent

Οι νέες επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στον Περσικό Κόλπο πυροδοτούν άνοδο των τιμών του πετρελαίου, καθώς η ένταση με το Ιράν εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια του παγκόσμιου εφοδιασμού