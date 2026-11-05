Coca-Cola HBC για Ρωσία: «Δεν έχουμε λάβει καμία ειδοποίηση για αλλαγές στις δραστηριότητές μας»

Η επίσημη απάντηση του ομίλου μετά τις εξελίξεις με την JTI και τη βουτιά 14,12% της μετοχής - Τι ξεκαθαρίζει για τη λειτουργία των ρωσικών θυγατρικών, τη χρηματοδότηση και το αίτημα να περάσει η Multon υπό ρωσική διαχείριση