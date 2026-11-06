Θρίαμβος του ΟΦΗ με 2-0 επί της Μπερ Σεβά, ασταμάτητος ο ΠΑΟ με 2-1 κόντρα στην ΤΣΣΚΑ, δείτε τα 90 γκολ σε Europa και Conference League
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Θρίαμβος του ΟΦΗ με 2-0 επί της Μπερ Σεβά, ασταμάτητος ο ΠΑΟ με 2-1 κόντρα στην ΤΣΣΚΑ, δείτε τα 90 γκολ σε Europa και Conference League

Στη 16η θέση οι Κρητικοί μετά το μεγάλο «διπλό» στο Βουκουρέστι, στην κορυφαία οκτάδα οι «πράσινοι» με το απόλυτο των νικών - Ενισχύθηκε η Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA

Θρίαμβος του ΟΦΗ με 2-0 επί της Μπερ Σεβά, ασταμάτητος ο ΠΑΟ με 2-1 κόντρα στην ΤΣΣΚΑ, δείτε τα 90 γκολ σε Europa και Conference League
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Με μεγάλες ελληνικές νίκες, εντυπωσιακές ανατροπές και συνολικά 90 γκολ σε 36 αναμετρήσεις συνεχίστηκε η δράση σε Europa και Conference League. Ο ΟΦΗ πανηγύρισε σπουδαίο «διπλό» στο Βουκουρέστι, επικρατώντας με 2-0 της Χάποελ Μπερ Σεβά και μπαίνοντας δυνατά σε τροχιά πρόκρισης, ενώ ο Παναθηναϊκός συνέχισε την αήττητη πορεία του, νικώντας με 2-1 την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο ΟΑΚΑ και κάνοντας το «3 στα 3». Μια βραδιά γεμάτη θέαμα στα ευρωπαϊκά γήπεδα, με τις δύο ελληνικές ομάδες να κρατούν ψηλά τη σημαία και να ενισχύουν τη θέση τους στη μάχη της πρόκρισης. Παράλληλα εδραίωσαν την Ελλάδα στην 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA (πλέον η διαφορά μας από τους 11ους Τσέχους είναι στους 1.300 βαθμούς).

Χαποέλ Μπερ Σεβά – ΟΦΗ 0-2

Επιστροφή στις νίκες μ’ ένα τεράστιο διπλό που τον βάζει ξανά για τα καλά στο κόλπο της πρόκρισης πανηγύρισε στο Βουκουρέστι ο ΟΦΗ.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη χτύπησε στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου και στις αρχές του δεύτερου, φτάνοντας στη δεύτερη νίκη του στη League Phase του Europa League με το ίδιο σκορ μάλιστα καθώς στην πρεμιέρα είχε νικήσει 2-0 και τη Χόφενχαϊμ.



Η ελληνική ομάδα στο παγωμένο Βουκουρέστι (που χρησιμοποιούν ως έδρα οι Ισραηλινοί) μπήκε καλά στο ματς και μέχρι το 30’ είχε τον έλεγχο και την κορυφαία στιγμή με το δοκάρι στο τρομερό πλασέ του Φούντα.

Η Μπερ Σεβά κάπου εκεί μπήκε κι αυτή στο ματς, δημιούργησε τις πρώτες της καλές στιγμές, αλλά στο 45’+2’ ήρθε το 0-1 από τον Πούγγουρα με σουτ μέσα από την περιοχή μετά από εκτέλεση φάουλ.

Στην πρώτη του φάση στο δεύτερο ημίχρονο ο ΟΦΗ χτύπησε ξανά με τον Φούντα να σκοράρει με τρομερή εκτέλεση φάουλ στο 56'.

Κλείσιμο
Οι παίκτες του Κόντη διαχειρίστηκαν άψογα το προβάδισμα τους, άγγιξαν το 0-3 με τον Ανδρούτσο (εκπληκτική επέμβαση του κίπερ της Μπερ Σεβά), ο οποίος είδε το γκολ του στο 90’ να ακυρώνεται ως οφσάιντ και τελικά το επιστρέφουν στη βάση τους με τρεις υπολύτιμους βαθμούς.

Στις 26 Νοεμβρίου ο ΟΦΗ θα υποδεχθεί την Άντερλεχτ, ενώ την ίδια μέρα ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Μίλαν.


Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 2-1

Ο καλός αλλά αναποτελεσματικός Παναθηναϊκός είναι φέτος μια ομάδα που έχει πολλούς τρόπους για να φτάσει στη νίκη και το απόδειξε σήμερα το βράδυ στο ΟΑΚΑ.

Απέναντι σε μια καλή ομάδα (όπως έδειξε μέσα στο γήπεδο η ΤΣΣΚΑ) οι πράσινοι μπορεί να σπατάλησαν πολλές ευκαιρίες και να «αχρήστευσαν» πολύ γρήγορα το προβάδισμα που πήραν με τον Καλάμπρια, αλλά ο Ταμπόρδα έβαλε τα πράγματα στη θέση τους και επέστρεψε στο τριφύλλι να πανηγυρίσει την τρίτη του νίκη σε ισάριθμα ματς.


Οι δύο τερματοφύλακες, Πένια και Λαπούκχοβ (ειδικά ο δεύτερος) είχαν αρκετή δουλειά με τον Λευκορώσο να μοιάζει έως το 41’ ανίκητος, αλλά σ’ εκείνο το σημείο ο Καλάμπρι μετά το τακουνάκι του Ταμπόρδα πέτυχε το 1-0.

Πριν λήξει το ημίχρονο η ΤΣΣΚΑ απάντησε καθώς από την εκτέλεση κόρνερ ο Αλμέιδα μόνος του στην καρδιά της περιοχής με δυνατό πλασέ διαμόρφωσε το 1-1.

Το Β’ ημίχρονο κύλησε στον ίδιο ρυθμό με τον ΠΑΟ να δημιουργεί και να χάνει ευκαιρίες, την ΤΣΣΚΑ να υπενθυμίζει ότι δεν πρέπει να βρει χώρους (στο 64’ και στο 67’ άγγιξε το 1-2) και στο 68’ χτύπησε ο Ταμπόρδα.

Ο Τεττέη μπήκε στην περιοχή, έκανε το γύρισμα και ο Αργεντινός με το… στομάχι έδωσε μια περίεργη τροχιά στη μπάλα που κατέληξε στα δίχτυα.

Μετά το 2-1 οι πράσινοι διαχειρίστηκαν καλύτερα το ματς, ουσιαστικά απειλήθηκαν μόνο στο 85’ με το άστοχο φάουλ των φιλοξενούμενων και το τελευταίο σφύριγμα τους βρήκε να πανηγυρίζουν μία ακόμη νίκη.

Επόμενο ματς για τους πράσινους στις 26 Νοεμβρίου στην έδρα της Νόρντζελαντ.


Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία του Europa League


Ρεν (Γαλλία) - Ολυμπιακός (Ελλάδα) 0-0 


Χάποελ Μπερ Σεβά - ΟΦΗ 0-2 (45'+2' Πούγγουρας, 56' Φούντας)



Μίλαν (Ιταλία) - Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 0-2 (52',66' Τζόζεφ)


Σοσιεδάδ (Ισπανία) - Λιόν (Γαλλία) 1-1 (28' Όσκαρσον - 54' Τολισό)



Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) - Μπόρνμουθ (Αγγλία) 1-3 (35' Σινγκάτε - 57' Ανταμς, 81' Εβανίλσον, 90' Ραγιάν)



Άντερλεχτ (Βέλγιο) - Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) 2-0 (20' Αουγκούστινσον, 90' Βίνκλερ)

Άντερλεχτ - Σάλτσμπουργκ 2 - 0 | Highlights - UEFA Europa League 2026/27 - 05/11/2026 | MagentaTV


Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) - Χόφενχαϊμ (Γερμανία) 1- 1 (90'+1 Καμάντα - 7' Πρας)



Ναϊμέγκεν (Ολλανδία) - Ομόνοια (Κύπρος) 3-1 (50',76' Λίνσεν, 74' Μπίσχοφ - 23' Ντιόνι)

Ναϊμέγκεν - Ομόνοια 3 - 1 | Highlights - UEFA Europa League 2026/27 - 05/11/2026 | MagentaTV


Λίλεστρομ (Νορβηγία) - Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) 0-1 (10' Αντου)

Λίλεστρομ - Βικτόρια Πλζεν 0 - 1 | Highlights - UEFA Europa League 2026/27 - 05/11/2026 | MagentaTV


Λεβερκούζεν (Γερμανία) - Μαρσέιγ (Γαλλία) 0-1 (77' Γκουϊρί)


Μπενφίκα (Πορτογαλία) - Λεχ Πόζναν (Πολωνία) 3-1 (6' Ράφα Σίλβα, 67' Πρεστιάνι, 90' Σουντάκοφ - 72' Μπένγκτσον)

Μπενφίκα - Λεχ Πόζναν 3 - 1 | Highlights - UEFA Europa League 2026/27 - 05/11/2026 | MagentaTV


Άλκμααρ (Ολλανδία) - Γιουβέντους (Ιταλία) 1-2 (88' Μέερντινκ - 19' Κουπμάινερς, 37 Κολό Μουανί)

Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) - Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ (Πολωνία) 1-0 (83' Στογιάνκοφ)

Λέφσκι Σόφιας - Γιαγκιελόνια 1 - 0 | Highlights - UEFA Europa League 2026/27 - 5/11/26 | MagentaTV


Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) - Τσέλιε (Σλοβενία) 2-3 (40',90'+3 Ντιακιτέ - 29',73' Σέσλαρ, 45' Βέρμπιτς)

Στούρμ Γκρατς - Τσέλιε 2 - 3 | Highlights - UEFA Europa League 2026/27 - 05/11/2026 | MagentaTV


Σάντερλαντ (Αγγλία) - Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) 0-2 (23' Στοΐκοβιτς, 39' Μπέλιο)

Σάντερλαντ - Ντιναμό Ζάγκρεμπ 0 - 2 | Highlights - UEFA Europa League 2026/27 - 5/11/26 | MagentaTV


Τορένσε (Πορτογαλία) - Αραράτ Αρμενίας (Αρμενία) 3-2 (13' Αγκίρε, 90'+3 Βάσκες, 90'+5 Ντράμεχ - 41' Μουραντιάν, 58' Γουίλσον-Βαλντέζ)

Τορεένσε - Αραράτ 3 - 2 | Highlights - UEFA Europa League 2026/27 - 05/11/2026 | MagentaTV

Θέλτα (Ισπανία) - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 1-2 (11' Ντουράν - 35',49' Ζενέλι)

Θέλτα - Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ 1 - 2 | Highlights - UEFA Europa League 2026/27 - 05/11/2026 | MagentaTV


Σέλτικ (Σκωτία) - Μπεσίκτας (Τουρκία) 3-2 (62' Όσμαντ, 78',87' Ντουράν - 54' Ολαϊτάν, 85' Κοκτσού)

Σέλτικ - Μπεσίκτας 3 - 2 | Highlights - UEFA Europa League 2026/27 - 05/11/2026 | MagentaTV


Η βαθμολογία του Europa League

Μπενφίκα 12 (13-3)
Μπόρνμουθ 12 (11-2)
Φερεντσβάρος 12 (11-3)
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 10 (10-2)
Γιουβέντους 10 (11-4)
Ολυμπιακός 10 (4-1)
Μπάγερ Λεβερκούζεν 9 (8-1)
Μπεσίκτας 7 (11-8)
-------------------------------
Ντινάμο Ζάγκρεμπ 7 (5-4)
Λέφσκι Σόφιας 7 (4-3)
Σάντερλαντ 7 (4-4)
Ναϊμέγκεν 7 (8-9)
Λιόν 7 (6-7)
Άλκμααρ 6 (7-4)
Άντερλεχτ 6 (6-3)
ΟΦΗ 6 (5-4)
---------------------------------
Ρεν 6 (4-3)
Ομόνοια 6 (6-7)
Τορένσε 6 (7-9)
Ρεάλ Σοσιεδάδ 5 (9-4)
Κρίσταλ Πάλας 5 (9-6)
Σπάρτα Πράγας 4 (6-6)
Χόφενχαϊμ 4 (6-6)
Στουρμ Γκρατς 4 (3-6)
------------------------------
Τσέλιε 4 (5-9)
Ζάλτσμπουργκ 4 (3-8)
Θέλτα 3 (4-6)
Μίλαν 3 (4-7)
Γιαγκελόνια 3 (4-7)
Βικτόρια Πλζεν 3 (3-7)
Μαρσέιγ 3 (2-6)
Σέλτικ 3 (6-11)
Χάποελ Μπερ Σεβά 1 (1-8)
Λίλεστρομ 1 (2-10)
Λεχ Πόζναν 1 (2-12)
Αραράτ 0 (4-14)


Tα αποτελέσματα του Conference League


Παναθηναϊκός (Ελλάδα) - ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) 2-1 (41΄ Καλάμπρια, 68΄ Ταμπόρδα - 44΄ Αλμέιδα)



Άαρχους (Δανία) - Μπράγκα (Πορτογαλία) 0-0

Άαρχους - Μπράγκα 0 - 0 | Highlights - UEFA Conference League - 05/11/2026 | MagentaTV


Αταλάντα (Ιταλία) - Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) 1-1 (82' Κρστόβιτς - 53' Γκουάλ)

Αταλάντα - Καϊράτ Αλμάτι 1 - 1 | Highlights - UEFA Conference League - 05/11/2026 | MagentaTV


Κουόπιο (Φινλανδία) - Γάνδη (Βέλγιο) 0-0

Κουόπιο - Γάνδη 0 - 0 | Highlights - UEFA Conference League - 05/11/2026 | MagentaTV


Μίντιλαντ (Δανία) - Άγιαξ (Ολλανδία) 1-6 (28' Ετίμ - 9', 52' Αροκόνταρε, 59' Βάινταλ, 67' Κλάασεν, 74' Γλουκ, 82' Μάρκος Λεονάρντο)

Μίντιλαντ - Άγιαξ 1 - 6 | Highlights - UEFA Conference League - 05/11/2026 | MagentaTV


Τουν (Ελβετία) - Χαρτς (Σκωτία) 3-1 (22' αυτ. ΜακΚαρτ, 34' Λαμπό, 57' Ντουρσούν - 82' Φίντλεϊ)

Τουν - Χαρτς 3 - 1 | Highlights - UEFA Conference League - 05/11/2026 | MagentaTV


Τραμπζονσπόρ (Τουρκία) - Φράιμπουργκ (Γερμανία) 0-1 (14' Κούμπλερ)

Τραμπζονσπόρ - Φράιμπουργκ 0 - 1 | Highlights - UEFA Conference League - 05/11/2026 | MagentaTV

Χετάφε (Ισπανία) - Μπράιτον (Αγγλία) 0-1 (64΄ Γιαλκουγέ)

Χετάφε - Μπράιτον 0 - 1 | Highlights - UEFA Conference League - 05/11/2026 | MagentaTV


Ρίγα (Λετονία) - Γιάμπλονετς (Τσεχία) 1-1 (34΄πεν. Ραμίρες - 49΄ Νέμπιλα)

Ρίγα - Γιάμπλονετς 1 - 1 | Highlights - UEFA Conference League - 05/11/2026 | MagentaTV


Τβέντε (Ολλανδία) - Πάφος (Κύπρος) 3-1 (62΄ Νάισταντ, 76΄ Οργιασέτερ, 82΄ Βάιντμαν - 39΄ Λελέ)

Τβέντε - Πάφος 3 - 1 | Highlights - UEFA Conference League - 05/11/2026 | MagentaTV


Μιάλμπι (Σουηδία) - Μπόρατς Μπάνια Λούκα (Βοσνία/Ερζεγοβίνη) 2-0 (54' Μπέργκστρομ, 88' Ένγκααρντ)

Μιάλμπι - Μπόρατς Μπάνια Λούκα 2 - 0 | Highlights - UEFA Conference League - 05/11/2026 | MagentaTV


Κοπεγχάγη (Δανία) - Ιμπέρια 1999 Τιφλίδας (Γεωργία) 2-1 (19΄πεν. Ελγιουνούσι, 22΄ Σελίμοβιτς - 30΄ Τζαγκάνια)

Κοπεγχάγη - Ιμπέρια 1999 2 - 1 | Highlights - UEFA Conference League - 05/11/2026 | MagentaTV


Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) - Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) 1-0 (89' αυτ. Χαντζικάντουνιτς)

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς - Χάιντουκ Σπλιτ 1 - 0 | Highlights - UEFA Conference League - 5/11/26 | MagentaTV


Μονακό (Μονακό) - Νόρντζελαντ (Δανία) 2-0 (33΄ Ντετουρμπέ, 90+1΄ Αλμπίν)

Μονακό - Νόρντζελαντ 2 - 0 | Highlights - UEFA Conference League - 05/11/2026 | MagentaTV


Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) - Ίντερ Κλαμπ ντ' Εσκάλντες (Ανδόρα) 2-1 (80' Λούτσιτς, 90'+3' αυτ. Ντίαζ - 62' Αρεγιάνο)

Ερυθρός Αστέρας-Ίντερ Κλαμπ Εσκάλντες 2-1 | Highlights - UEFA Conference League - 5/11/26| MagentaTV


Λουγκάνο (Ελβετία) - Κάουνο Ζάλγκιρις (Λιθουανία) 3-0 (11΄ Τσιμινιάνι, 24΄ Αλιόσκι, 32΄ Ντος Σάντος)

Λουγκάνο - Κάουνο Ζαλγκίρις 3 - 0 | Highlights - UEFA Conference League - 05/11/2026 | MagentaTV


Σιντ Τρούιντεν (Βέλγιο) - Μπραν (Νορβηγία) 1-1 (48΄ Ισιγουατάρι - 79΄ Μάτισεν)

Σεντ Τρούιντεν - Μπραν 1 - 1 | Highlights - UEFA Conference League - 05/11/2026 | MagentaTV


Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία) - Εγκνάτια (Αλβανία) 2-0 (24΄ Τσικαλντάου, 32΄ Μπάνκου)

Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα - Εγνάτια 2 - 0 | Highlights - UEFA Conference League - 5/11/26 | MagentaTV


Η βαθμολογία του Conference League

Λουγκάνο 11-4 9
Παναθηναϊκός 9-3 9
Τβέντε 8-2 9
Μονακό 7-1 9
Μπράιτον 5-0 7
Μπραν 7-3 7
Κοπεγχάγη 7-3 7
Ουν. Κραϊόβα 6-2 7
---------------------------------
Μιάλμπι 5-1 7
Σιντ Τρούιντεν 4-1 7
Άγιαξ 9-3 6
Τράμπζονσπορ 6-3 6
Χάιντουκ 3-2 6
Φράιμπουργκ 4-5 6
Ερυθρός Αστέρας 6-6 4
Αταλάντα 4-4 4
----------------------------------
Μπράγκα 2-3 4
Γάνδη 1-2 4
Ρίγα 3-3 3
Τουν 3-3 3
Μπόρατς 3-4 3
Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 3-6 3
Γιάμπλονετς 3-4 2
Άαρχους 1-2 2
-----------------------------------
Νόρτζελαντ 3-5 2
Εγκνάτια 2-4 2
Καϊράτ 3-7 2
ΤΣΣΚΑ Σόφιας 4-6 1
Ιμπέρια 2-5 1
Πάφος 3-7 1
Χετάφε 3-7 1
Χαρτς 2-6 1
Κουόπιο 2-6 1
Μίντιλαντ 2-8 1
Ίντερ Εσκάλδες 2-7 0
Ζαλγκίρις 1-11 0
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