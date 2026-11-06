Θρίαμβος του ΟΦΗ με 2-0 επί της Μπερ Σεβά, ασταμάτητος ο ΠΑΟ με 2-1 κόντρα στην ΤΣΣΚΑ, δείτε τα 90 γκολ σε Europa και Conference League
Θρίαμβος του ΟΦΗ με 2-0 επί της Μπερ Σεβά, ασταμάτητος ο ΠΑΟ με 2-1 κόντρα στην ΤΣΣΚΑ, δείτε τα 90 γκολ σε Europa και Conference League
Στη 16η θέση οι Κρητικοί μετά το μεγάλο «διπλό» στο Βουκουρέστι, στην κορυφαία οκτάδα οι «πράσινοι» με το απόλυτο των νικών - Ενισχύθηκε η Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA
Με μεγάλες ελληνικές νίκες, εντυπωσιακές ανατροπές και συνολικά 90 γκολ σε 36 αναμετρήσεις συνεχίστηκε η δράση σε Europa και Conference League. Ο ΟΦΗ πανηγύρισε σπουδαίο «διπλό» στο Βουκουρέστι, επικρατώντας με 2-0 της Χάποελ Μπερ Σεβά και μπαίνοντας δυνατά σε τροχιά πρόκρισης, ενώ ο Παναθηναϊκός συνέχισε την αήττητη πορεία του, νικώντας με 2-1 την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο ΟΑΚΑ και κάνοντας το «3 στα 3». Μια βραδιά γεμάτη θέαμα στα ευρωπαϊκά γήπεδα, με τις δύο ελληνικές ομάδες να κρατούν ψηλά τη σημαία και να ενισχύουν τη θέση τους στη μάχη της πρόκρισης. Παράλληλα εδραίωσαν την Ελλάδα στην 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA (πλέον η διαφορά μας από τους 11ους Τσέχους είναι στους 1.300 βαθμούς).
Χαποέλ Μπερ Σεβά – ΟΦΗ 0-2
Επιστροφή στις νίκες μ’ ένα τεράστιο διπλό που τον βάζει ξανά για τα καλά στο κόλπο της πρόκρισης πανηγύρισε στο Βουκουρέστι ο ΟΦΗ.
Η ομάδα του Χρήστου Κόντη χτύπησε στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου και στις αρχές του δεύτερου, φτάνοντας στη δεύτερη νίκη του στη League Phase του Europa League με το ίδιο σκορ μάλιστα καθώς στην πρεμιέρα είχε νικήσει 2-0 και τη Χόφενχαϊμ.
Η ελληνική ομάδα στο παγωμένο Βουκουρέστι (που χρησιμοποιούν ως έδρα οι Ισραηλινοί) μπήκε καλά στο ματς και μέχρι το 30’ είχε τον έλεγχο και την κορυφαία στιγμή με το δοκάρι στο τρομερό πλασέ του Φούντα.
Η Μπερ Σεβά κάπου εκεί μπήκε κι αυτή στο ματς, δημιούργησε τις πρώτες της καλές στιγμές, αλλά στο 45’+2’ ήρθε το 0-1 από τον Πούγγουρα με σουτ μέσα από την περιοχή μετά από εκτέλεση φάουλ.
Στην πρώτη του φάση στο δεύτερο ημίχρονο ο ΟΦΗ χτύπησε ξανά με τον Φούντα να σκοράρει με τρομερή εκτέλεση φάουλ στο 56'.
Οι παίκτες του Κόντη διαχειρίστηκαν άψογα το προβάδισμα τους, άγγιξαν το 0-3 με τον Ανδρούτσο (εκπληκτική επέμβαση του κίπερ της Μπερ Σεβά), ο οποίος είδε το γκολ του στο 90’ να ακυρώνεται ως οφσάιντ και τελικά το επιστρέφουν στη βάση τους με τρεις υπολύτιμους βαθμούς.
Στις 26 Νοεμβρίου ο ΟΦΗ θα υποδεχθεί την Άντερλεχτ, ενώ την ίδια μέρα ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Μίλαν.
Απέναντι σε μια καλή ομάδα (όπως έδειξε μέσα στο γήπεδο η ΤΣΣΚΑ) οι πράσινοι μπορεί να σπατάλησαν πολλές ευκαιρίες και να «αχρήστευσαν» πολύ γρήγορα το προβάδισμα που πήραν με τον Καλάμπρια, αλλά ο Ταμπόρδα έβαλε τα πράγματα στη θέση τους και επέστρεψε στο τριφύλλι να πανηγυρίσει την τρίτη του νίκη σε ισάριθμα ματς.
Χαποέλ Μπερ Σεβά – ΟΦΗ 0-2
Επιστροφή στις νίκες μ’ ένα τεράστιο διπλό που τον βάζει ξανά για τα καλά στο κόλπο της πρόκρισης πανηγύρισε στο Βουκουρέστι ο ΟΦΗ.
Η ομάδα του Χρήστου Κόντη χτύπησε στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου και στις αρχές του δεύτερου, φτάνοντας στη δεύτερη νίκη του στη League Phase του Europa League με το ίδιο σκορ μάλιστα καθώς στην πρεμιέρα είχε νικήσει 2-0 και τη Χόφενχαϊμ.
Η ελληνική ομάδα στο παγωμένο Βουκουρέστι (που χρησιμοποιούν ως έδρα οι Ισραηλινοί) μπήκε καλά στο ματς και μέχρι το 30’ είχε τον έλεγχο και την κορυφαία στιγμή με το δοκάρι στο τρομερό πλασέ του Φούντα.
Η Μπερ Σεβά κάπου εκεί μπήκε κι αυτή στο ματς, δημιούργησε τις πρώτες της καλές στιγμές, αλλά στο 45’+2’ ήρθε το 0-1 από τον Πούγγουρα με σουτ μέσα από την περιοχή μετά από εκτέλεση φάουλ.
Στην πρώτη του φάση στο δεύτερο ημίχρονο ο ΟΦΗ χτύπησε ξανά με τον Φούντα να σκοράρει με τρομερή εκτέλεση φάουλ στο 56'.
Οι παίκτες του Κόντη διαχειρίστηκαν άψογα το προβάδισμα τους, άγγιξαν το 0-3 με τον Ανδρούτσο (εκπληκτική επέμβαση του κίπερ της Μπερ Σεβά), ο οποίος είδε το γκολ του στο 90’ να ακυρώνεται ως οφσάιντ και τελικά το επιστρέφουν στη βάση τους με τρεις υπολύτιμους βαθμούς.
Στις 26 Νοεμβρίου ο ΟΦΗ θα υποδεχθεί την Άντερλεχτ, ενώ την ίδια μέρα ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Μίλαν.
Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 2-1Ο καλός αλλά αναποτελεσματικός Παναθηναϊκός είναι φέτος μια ομάδα που έχει πολλούς τρόπους για να φτάσει στη νίκη και το απόδειξε σήμερα το βράδυ στο ΟΑΚΑ.
Απέναντι σε μια καλή ομάδα (όπως έδειξε μέσα στο γήπεδο η ΤΣΣΚΑ) οι πράσινοι μπορεί να σπατάλησαν πολλές ευκαιρίες και να «αχρήστευσαν» πολύ γρήγορα το προβάδισμα που πήραν με τον Καλάμπρια, αλλά ο Ταμπόρδα έβαλε τα πράγματα στη θέση τους και επέστρεψε στο τριφύλλι να πανηγυρίσει την τρίτη του νίκη σε ισάριθμα ματς.
Οι δύο τερματοφύλακες, Πένια και Λαπούκχοβ (ειδικά ο δεύτερος) είχαν αρκετή δουλειά με τον Λευκορώσο να μοιάζει έως το 41’ ανίκητος, αλλά σ’ εκείνο το σημείο ο Καλάμπρι μετά το τακουνάκι του Ταμπόρδα πέτυχε το 1-0.
Πριν λήξει το ημίχρονο η ΤΣΣΚΑ απάντησε καθώς από την εκτέλεση κόρνερ ο Αλμέιδα μόνος του στην καρδιά της περιοχής με δυνατό πλασέ διαμόρφωσε το 1-1.
Το Β’ ημίχρονο κύλησε στον ίδιο ρυθμό με τον ΠΑΟ να δημιουργεί και να χάνει ευκαιρίες, την ΤΣΣΚΑ να υπενθυμίζει ότι δεν πρέπει να βρει χώρους (στο 64’ και στο 67’ άγγιξε το 1-2) και στο 68’ χτύπησε ο Ταμπόρδα.
Ο Τεττέη μπήκε στην περιοχή, έκανε το γύρισμα και ο Αργεντινός με το… στομάχι έδωσε μια περίεργη τροχιά στη μπάλα που κατέληξε στα δίχτυα.
Μετά το 2-1 οι πράσινοι διαχειρίστηκαν καλύτερα το ματς, ουσιαστικά απειλήθηκαν μόνο στο 85’ με το άστοχο φάουλ των φιλοξενούμενων και το τελευταίο σφύριγμα τους βρήκε να πανηγυρίζουν μία ακόμη νίκη.
Επόμενο ματς για τους πράσινους στις 26 Νοεμβρίου στην έδρα της Νόρντζελαντ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία του Europa League
Ρεν (Γαλλία) - Ολυμπιακός (Ελλάδα) 0-0
Χάποελ Μπερ Σεβά - ΟΦΗ 0-2 (45'+2' Πούγγουρας, 56' Φούντας)
Μίλαν (Ιταλία) - Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 0-2 (52',66' Τζόζεφ)
Σοσιεδάδ (Ισπανία) - Λιόν (Γαλλία) 1-1 (28' Όσκαρσον - 54' Τολισό)
Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) - Μπόρνμουθ (Αγγλία) 1-3 (35' Σινγκάτε - 57' Ανταμς, 81' Εβανίλσον, 90' Ραγιάν)
Άντερλεχτ (Βέλγιο) - Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) 2-0 (20' Αουγκούστινσον, 90' Βίνκλερ)
Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) - Χόφενχαϊμ (Γερμανία) 1- 1 (90'+1 Καμάντα - 7' Πρας)
Ναϊμέγκεν (Ολλανδία) - Ομόνοια (Κύπρος) 3-1 (50',76' Λίνσεν, 74' Μπίσχοφ - 23' Ντιόνι)
Λίλεστρομ (Νορβηγία) - Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) 0-1 (10' Αντου)
Λεβερκούζεν (Γερμανία) - Μαρσέιγ (Γαλλία) 0-1 (77' Γκουϊρί)
Μπενφίκα (Πορτογαλία) - Λεχ Πόζναν (Πολωνία) 3-1 (6' Ράφα Σίλβα, 67' Πρεστιάνι, 90' Σουντάκοφ - 72' Μπένγκτσον)
Άλκμααρ (Ολλανδία) - Γιουβέντους (Ιταλία) 1-2 (88' Μέερντινκ - 19' Κουπμάινερς, 37 Κολό Μουανί)
Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) - Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ (Πολωνία) 1-0 (83' Στογιάνκοφ)
Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) - Τσέλιε (Σλοβενία) 2-3 (40',90'+3 Ντιακιτέ - 29',73' Σέσλαρ, 45' Βέρμπιτς)
Σάντερλαντ (Αγγλία) - Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) 0-2 (23' Στοΐκοβιτς, 39' Μπέλιο)
Τορένσε (Πορτογαλία) - Αραράτ Αρμενίας (Αρμενία) 3-2 (13' Αγκίρε, 90'+3 Βάσκες, 90'+5 Ντράμεχ - 41' Μουραντιάν, 58' Γουίλσον-Βαλντέζ)
Θέλτα (Ισπανία) - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 1-2 (11' Ντουράν - 35',49' Ζενέλι)
Σέλτικ (Σκωτία) - Μπεσίκτας (Τουρκία) 3-2 (62' Όσμαντ, 78',87' Ντουράν - 54' Ολαϊτάν, 85' Κοκτσού)
Η βαθμολογία του Europa League
Μπενφίκα 12 (13-3)
Μπόρνμουθ 12 (11-2)
Φερεντσβάρος 12 (11-3)
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 10 (10-2)
Γιουβέντους 10 (11-4)
Ολυμπιακός 10 (4-1)
Μπάγερ Λεβερκούζεν 9 (8-1)
Μπεσίκτας 7 (11-8)
-------------------------------
Ντινάμο Ζάγκρεμπ 7 (5-4)
Λέφσκι Σόφιας 7 (4-3)
Σάντερλαντ 7 (4-4)
Ναϊμέγκεν 7 (8-9)
Λιόν 7 (6-7)
Άλκμααρ 6 (7-4)
Άντερλεχτ 6 (6-3)
ΟΦΗ 6 (5-4)
---------------------------------
Ρεν 6 (4-3)
Ομόνοια 6 (6-7)
Τορένσε 6 (7-9)
Ρεάλ Σοσιεδάδ 5 (9-4)
Κρίσταλ Πάλας 5 (9-6)
Σπάρτα Πράγας 4 (6-6)
Χόφενχαϊμ 4 (6-6)
Στουρμ Γκρατς 4 (3-6)
------------------------------
Τσέλιε 4 (5-9)
Ζάλτσμπουργκ 4 (3-8)
Θέλτα 3 (4-6)
Μίλαν 3 (4-7)
Γιαγκελόνια 3 (4-7)
Βικτόρια Πλζεν 3 (3-7)
Μαρσέιγ 3 (2-6)
Σέλτικ 3 (6-11)
Χάποελ Μπερ Σεβά 1 (1-8)
Λίλεστρομ 1 (2-10)
Λεχ Πόζναν 1 (2-12)
Αραράτ 0 (4-14)
Tα αποτελέσματα του Conference League
Παναθηναϊκός (Ελλάδα) - ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) 2-1 (41΄ Καλάμπρια, 68΄ Ταμπόρδα - 44΄ Αλμέιδα)
Άαρχους (Δανία) - Μπράγκα (Πορτογαλία) 0-0
Αταλάντα (Ιταλία) - Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) 1-1 (82' Κρστόβιτς - 53' Γκουάλ)
Κουόπιο (Φινλανδία) - Γάνδη (Βέλγιο) 0-0
Μίντιλαντ (Δανία) - Άγιαξ (Ολλανδία) 1-6 (28' Ετίμ - 9', 52' Αροκόνταρε, 59' Βάινταλ, 67' Κλάασεν, 74' Γλουκ, 82' Μάρκος Λεονάρντο)
Τουν (Ελβετία) - Χαρτς (Σκωτία) 3-1 (22' αυτ. ΜακΚαρτ, 34' Λαμπό, 57' Ντουρσούν - 82' Φίντλεϊ)
Τραμπζονσπόρ (Τουρκία) - Φράιμπουργκ (Γερμανία) 0-1 (14' Κούμπλερ)
Χετάφε (Ισπανία) - Μπράιτον (Αγγλία) 0-1 (64΄ Γιαλκουγέ)
Ρίγα (Λετονία) - Γιάμπλονετς (Τσεχία) 1-1 (34΄πεν. Ραμίρες - 49΄ Νέμπιλα)
Τβέντε (Ολλανδία) - Πάφος (Κύπρος) 3-1 (62΄ Νάισταντ, 76΄ Οργιασέτερ, 82΄ Βάιντμαν - 39΄ Λελέ)
Μιάλμπι (Σουηδία) - Μπόρατς Μπάνια Λούκα (Βοσνία/Ερζεγοβίνη) 2-0 (54' Μπέργκστρομ, 88' Ένγκααρντ)
Κοπεγχάγη (Δανία) - Ιμπέρια 1999 Τιφλίδας (Γεωργία) 2-1 (19΄πεν. Ελγιουνούσι, 22΄ Σελίμοβιτς - 30΄ Τζαγκάνια)
Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) - Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) 1-0 (89' αυτ. Χαντζικάντουνιτς)
Μονακό (Μονακό) - Νόρντζελαντ (Δανία) 2-0 (33΄ Ντετουρμπέ, 90+1΄ Αλμπίν)
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) - Ίντερ Κλαμπ ντ' Εσκάλντες (Ανδόρα) 2-1 (80' Λούτσιτς, 90'+3' αυτ. Ντίαζ - 62' Αρεγιάνο)
Λουγκάνο (Ελβετία) - Κάουνο Ζάλγκιρις (Λιθουανία) 3-0 (11΄ Τσιμινιάνι, 24΄ Αλιόσκι, 32΄ Ντος Σάντος)
Σιντ Τρούιντεν (Βέλγιο) - Μπραν (Νορβηγία) 1-1 (48΄ Ισιγουατάρι - 79΄ Μάτισεν)
Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία) - Εγκνάτια (Αλβανία) 2-0 (24΄ Τσικαλντάου, 32΄ Μπάνκου)
Η βαθμολογία του Conference League
Λουγκάνο 11-4 9
Παναθηναϊκός 9-3 9
Τβέντε 8-2 9
Μονακό 7-1 9
Μπράιτον 5-0 7
Μπραν 7-3 7
Κοπεγχάγη 7-3 7
Ουν. Κραϊόβα 6-2 7
---------------------------------
Μιάλμπι 5-1 7
Σιντ Τρούιντεν 4-1 7
Άγιαξ 9-3 6
Τράμπζονσπορ 6-3 6
Χάιντουκ 3-2 6
Φράιμπουργκ 4-5 6
Ερυθρός Αστέρας 6-6 4
Αταλάντα 4-4 4
----------------------------------
Μπράγκα 2-3 4
Γάνδη 1-2 4
Ρίγα 3-3 3
Τουν 3-3 3
Μπόρατς 3-4 3
Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 3-6 3
Γιάμπλονετς 3-4 2
Άαρχους 1-2 2
-----------------------------------
Νόρτζελαντ 3-5 2
Εγκνάτια 2-4 2
Καϊράτ 3-7 2
ΤΣΣΚΑ Σόφιας 4-6 1
Ιμπέρια 2-5 1
Πάφος 3-7 1
Χετάφε 3-7 1
Χαρτς 2-6 1
Κουόπιο 2-6 1
Μίντιλαντ 2-8 1
Ίντερ Εσκάλδες 2-7 0
Ζαλγκίρις 1-11 0
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