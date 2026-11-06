Θρίαμβος του ΟΦΗ με 2-0 επί της Μπερ Σεβά, ασταμάτητος ο ΠΑΟ με 2-1 κόντρα στην ΤΣΣΚΑ, δείτε τα 90 γκολ σε Europa και Conference League

Πριν λήξει το ημίχρονο η ΤΣΣΚΑ απάντησε καθώς από την εκτέλεση κόρνερ ο Αλμέιδα μόνος του στην καρδιά της περιοχής με δυνατό πλασέ διαμόρφωσε το 1-1.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία του Europa League

Ρεν (Γαλλία) - Ολυμπιακός (Ελλάδα) 0-0



Μίλαν (Ιταλία) - Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 0-2 (52',66' Τζόζεφ)



Σοσιεδάδ (Ισπανία) - Λιόν (Γαλλία) 1-1 (28' Όσκαρσον - 54' Τολισό)

Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) - Μπόρνμουθ (Αγγλία) 1-3 (35' Σινγκάτε - 57' Ανταμς, 81' Εβανίλσον, 90' Ραγιάν)

Άντερλεχτ (Βέλγιο) - Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) 2-0 (20' Αουγκούστινσον, 90' Βίνκλερ)



20' Αουγκούστινσον, 90' Βίνκλερ)

Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) - Χόφενχαϊμ (Γερμανία) 1- 1 (90'+1 Καμάντα - 7' Πρας)

Ναϊμέγκεν (Ολλανδία) - Ομόνοια (Κύπρος) 3-1 (50',76' Λίνσεν, 74' Μπίσχοφ - 23' Ντιόνι)



(50',76' Λίνσεν, 74' Μπίσχοφ - 23' Ντιόνι)

Λίλεστρομ (Νορβηγία) - Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) 0-1 (10' Αντου)



(10' Αντου)



Λεβερκούζεν (Γερμανία) - Μαρσέιγ (Γαλλία) 0-1 (77' Γκουϊρί)









Μπενφίκα (Πορτογαλία) - Λεχ Πόζναν (Πολωνία) 3-1 (6' Ράφα Σίλβα, 67' Πρεστιάνι, 90' Σουντάκοφ - 72' Μπένγκτσον)







Άλκμααρ (Ολλανδία) - Γιουβέντους (Ιταλία) 1-2 (88' Μέερντινκ - 19' Κουπμάινερς, 37 Κολό Μουανί)







Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) - Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ (Πολωνία) 1-0 (83' Στογιάνκοφ)







Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) - Τσέλιε (Σλοβενία) 2-3 (40',90'+3 Ντιακιτέ - 29',73' Σέσλαρ, 45' Βέρμπιτς)







Σάντερλαντ (Αγγλία) - Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) 0-2 (23' Στοΐκοβιτς, 39' Μπέλιο)







Τορένσε (Πορτογαλία) - Αραράτ Αρμενίας (Αρμενία) 3-2 (13' Αγκίρε, 90'+3 Βάσκες, 90'+5 Ντράμεχ - 41' Μουραντιάν, 58' Γουίλσον-Βαλντέζ)



(6' Ράφα Σίλβα, 67' Πρεστιάνι, 90' Σουντάκοφ - 72' Μπένγκτσον)(88' Μέερντινκ - 19' Κουπμάινερς, 37 Κολό Μουανί)83' Στογιάνκοφ)(40',90'+3 Ντιακιτέ - 29',73' Σέσλαρ, 45' Βέρμπιτς)(23' Στοΐκοβιτς, 39' Μπέλιο)(13' Αγκίρε, 90'+3 Βάσκες, 90'+5 Ντράμεχ - 41' Μουραντιάν, 58' Γουίλσον-Βαλντέζ)

Θέλτα (Ισπανία) - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 1-2 (11' Ντουράν - 35',49' Ζενέλι)



(11' Ντουράν - 35',49' Ζενέλι)

Σέλτικ (Σκωτία) - Μπεσίκτας (Τουρκία) 3-2 (62' Όσμαντ, 78',87' Ντουράν - 54' Ολαϊτάν, 85' Κοκτσού)

Η βαθμολογία του Europa League



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Tα αποτελέσματα του Conference League



Παναθηναϊκός (Ελλάδα) - ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) 2-1 (41΄ Καλάμπρια, 68΄ Ταμπόρδα - 44΄ Αλμέιδα)







Άαρχους (Δανία) - Μπράγκα (Πορτογαλία) 0-0



(41΄ Καλάμπρια, 68΄ Ταμπόρδα - 44΄ Αλμέιδα)



Αταλάντα (Ιταλία) - Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) 1-1 (82' Κρστόβιτς - 53' Γκουάλ)



(82' Κρστόβιτς - 53' Γκουάλ)



Κουόπιο (Φινλανδία) - Γάνδη (Βέλγιο) 0-0







Μίντιλαντ (Δανία) - Άγιαξ (Ολλανδία) 1-6 (28' Ετίμ - 9', 52' Αροκόνταρε, 59' Βάινταλ, 67' Κλάασεν, 74' Γλουκ, 82' Μάρκος Λεονάρντο)



(28' Ετίμ - 9', 52' Αροκόνταρε, 59' Βάινταλ, 67' Κλάασεν, 74' Γλουκ, 82' Μάρκος Λεονάρντο)



Τουν (Ελβετία) - Χαρτς (Σκωτία) 3-1 (22' αυτ. ΜακΚαρτ, 34' Λαμπό, 57' Ντουρσούν - 82' Φίντλεϊ)



(22' αυτ. ΜακΚαρτ, 34' Λαμπό, 57' Ντουρσούν - 82' Φίντλεϊ)



Τραμπζονσπόρ (Τουρκία) - Φράιμπουργκ (Γερμανία) 0-1 (14' Κούμπλερ)



(14' Κούμπλερ)

Χετάφε (Ισπανία) - Μπράιτον (Αγγλία) 0-1 (64΄ Γιαλκουγέ)







Ρίγα (Λετονία) - Γιάμπλονετς (Τσεχία) 1-1 (34΄πεν. Ραμίρες - 49΄ Νέμπιλα)







Τβέντε (Ολλανδία) - Πάφος (Κύπρος) 3-1 (62΄ Νάισταντ, 76΄ Οργιασέτερ, 82΄ Βάιντμαν - 39΄ Λελέ)







Μιάλμπι (Σουηδία) - Μπόρατς Μπάνια Λούκα (Βοσνία/Ερζεγοβίνη) 2-0 (54' Μπέργκστρομ, 88' Ένγκααρντ)



(54' Μπέργκστρομ, 88' Ένγκααρντ)



Κοπεγχάγη (Δανία) - Ιμπέρια 1999 Τιφλίδας (Γεωργία) 2-1 (19΄πεν. Ελγιουνούσι, 22΄ Σελίμοβιτς - 30΄ Τζαγκάνια)



(19΄πεν. Ελγιουνούσι, 22΄ Σελίμοβιτς - 30΄ Τζαγκάνια)



Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) - Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) 1-0 (89' αυτ. Χαντζικάντουνιτς)



(89' αυτ. Χαντζικάντουνιτς)



Μονακό (Μονακό) - Νόρντζελαντ (Δανία) 2-0 (33΄ Ντετουρμπέ, 90+1΄ Αλμπίν)



(33΄ Ντετουρμπέ, 90+1΄ Αλμπίν)



Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) - Ίντερ Κλαμπ ντ' Εσκάλντες (Ανδόρα) 2-1 (80' Λούτσιτς, 90'+3' αυτ. Ντίαζ - 62' Αρεγιάνο)







Λουγκάνο (Ελβετία) - Κάουνο Ζάλγκιρις (Λιθουανία) 3-0 (11΄ Τσιμινιάνι, 24΄ Αλιόσκι, 32΄ Ντος Σάντος)







Σιντ Τρούιντεν (Βέλγιο) - Μπραν (Νορβηγία) 1-1 (48΄ Ισιγουατάρι - 79΄ Μάτισεν)







Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία) - Εγκνάτια (Αλβανία) 2-0 (24΄ Τσικαλντάου, 32΄ Μπάνκου)







Η βαθμολογία του Conference League



Λουγκάνο 11-4 9

Παναθηναϊκός 9-3 9

Τβέντε 8-2 9

Μονακό 7-1 9

Μπράιτον 5-0 7

Μπραν 7-3 7

Κοπεγχάγη 7-3 7

Ουν. Κραϊόβα 6-2 7

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Μιάλμπι 5-1 7

Σιντ Τρούιντεν 4-1 7

Άγιαξ 9-3 6

Τράμπζονσπορ 6-3 6

Χάιντουκ 3-2 6

Φράιμπουργκ 4-5 6

Ερυθρός Αστέρας 6-6 4

Αταλάντα 4-4 4

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Μπράγκα 2-3 4

Γάνδη 1-2 4

Ρίγα 3-3 3

Τουν 3-3 3

Μπόρατς 3-4 3

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 3-6 3

Γιάμπλονετς 3-4 2

Άαρχους 1-2 2

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Νόρτζελαντ 3-5 2

Εγκνάτια 2-4 2

Καϊράτ 3-7 2

ΤΣΣΚΑ Σόφιας 4-6 1

Ιμπέρια 2-5 1

Πάφος 3-7 1

Χετάφε 3-7 1

Χαρτς 2-6 1

Κουόπιο 2-6 1

Μίντιλαντ 2-8 1

Ίντερ Εσκάλδες 2-7 0

Ζαλγκίρις 1-11 0 (64΄ Γιαλκουγέ)(34΄πεν. Ραμίρες - 49΄ Νέμπιλα)(80' Λούτσιτς, 90'+3' αυτ. Ντίαζ - 62' Αρεγιάνο)(11΄ Τσιμινιάνι, 24΄ Αλιόσκι, 32΄ Ντος Σάντος)(48΄ Ισιγουατάρι - 79΄ Μάτισεν)(24΄ Τσικαλντάου, 32΄ Μπάνκου)Λουγκάνο 11-4 9Παναθηναϊκός 9-3 9Τβέντε 8-2 9Μονακό 7-1 9Μπράιτον 5-0 7Μπραν 7-3 7Κοπεγχάγη 7-3 7Ουν. Κραϊόβα 6-2 7---------------------------------Μιάλμπι 5-1 7Σιντ Τρούιντεν 4-1 7Άγιαξ 9-3 6Τράμπζονσπορ 6-3 6Χάιντουκ 3-2 6Φράιμπουργκ 4-5 6Ερυθρός Αστέρας 6-6 4Αταλάντα 4-4 4----------------------------------Μπράγκα 2-3 4Γάνδη 1-2 4Ρίγα 3-3 3Τουν 3-3 3Μπόρατς 3-4 3Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 3-6 3Γιάμπλονετς 3-4 2Άαρχους 1-2 2-----------------------------------Νόρτζελαντ 3-5 2Εγκνάτια 2-4 2Καϊράτ 3-7 2ΤΣΣΚΑ Σόφιας 4-6 1Ιμπέρια 2-5 1Πάφος 3-7 1Χετάφε 3-7 1Χαρτς 2-6 1Κουόπιο 2-6 1Μίντιλαντ 2-8 1Ίντερ Εσκάλδες 2-7 0Ζαλγκίρις 1-11 0

Οι δύο τερματοφύλακες, Πένια και Λαπούκχοβ (ειδικά ο δεύτερος) είχαν αρκετή δουλειά με τον Λευκορώσο να μοιάζει έως το 41’ ανίκητος, αλλά σ’ εκείνο το σημείο ο Καλάμπρι μετά το τακουνάκι του Ταμπόρδα πέτυχε το 1-0.Το Β’ ημίχρονο κύλησε στον ίδιο ρυθμό με τον ΠΑΟ να δημιουργεί και να χάνει ευκαιρίες, την ΤΣΣΚΑ να υπενθυμίζει ότι δεν πρέπει να βρει χώρους (στο 64’ και στο 67’ άγγιξε το 1-2) και στο 68’ χτύπησε ο Ταμπόρδα.Ο Τεττέη μπήκε στην περιοχή, έκανε το γύρισμα και ο Αργεντινός με το… στομάχι έδωσε μια περίεργη τροχιά στη μπάλα που κατέληξε στα δίχτυα.Μετά το 2-1 οι πράσινοι διαχειρίστηκαν καλύτερα το ματς, ουσιαστικά απειλήθηκαν μόνο στο 85’ με το άστοχο φάουλ των φιλοξενούμενων και το τελευταίο σφύριγμα τους βρήκε να πανηγυρίζουν μία ακόμη νίκη.Επόμενο ματς για τους πράσινους στις 26 Νοεμβρίου στην έδρα της Νόρντζελαντ.(45'+2' Πούγγουρας, 56' Φούντας)Μπενφίκα 12 (13-3)Μπόρνμουθ 12 (11-2)Φερεντσβάρος 12 (11-3)Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 10 (10-2)Γιουβέντους 10 (11-4)Ολυμπιακός 10 (4-1)Μπάγερ Λεβερκούζεν 9 (8-1)Μπεσίκτας 7 (11-8)-------------------------------Ντινάμο Ζάγκρεμπ 7 (5-4)Λέφσκι Σόφιας 7 (4-3)Σάντερλαντ 7 (4-4)Ναϊμέγκεν 7 (8-9)Λιόν 7 (6-7)Άλκμααρ 6 (7-4)Άντερλεχτ 6 (6-3)ΟΦΗ 6 (5-4)Ρεν 6 (4-3)Ομόνοια 6 (6-7)Τορένσε 6 (7-9)Ρεάλ Σοσιεδάδ 5 (9-4)Κρίσταλ Πάλας 5 (9-6)Σπάρτα Πράγας 4 (6-6)Χόφενχαϊμ 4 (6-6)Στουρμ Γκρατς 4 (3-6)------------------------------Τσέλιε 4 (5-9)Ζάλτσμπουργκ 4 (3-8)Θέλτα 3 (4-6)Μίλαν 3 (4-7)Γιαγκελόνια 3 (4-7)Βικτόρια Πλζεν 3 (3-7)Μαρσέιγ 3 (2-6)Σέλτικ 3 (6-11)Χάποελ Μπερ Σεβά 1 (1-8)Λίλεστρομ 1 (2-10)Λεχ Πόζναν 1 (2-12)Αραράτ 0 (4-14)