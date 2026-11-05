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Στον ΣΠΟΡ FM TV το πακέτο των ευρωπαϊκών Κυπέλλων ποδοσφαίρου με €330 εκατ. για 4 χρόνια, σύμφωνα με πληροφορίες
Στον ΣΠΟΡ FM TV το πακέτο των ευρωπαϊκών Κυπέλλων ποδοσφαίρου με €330 εκατ. για 4 χρόνια, σύμφωνα με πληροφορίες
Πρόκειται για το ολοκληρωμένο πακέτο των 500 αγώνων ετησίως σε Champions League, Europa League και Conference League τα οποία θα μεταδίδει ο ΣΠΟΡ FM TV και η τηλεόραση του ΣΚΑΙ για την τετραετία 2027-2031
Τα τηλεοπτικά δικαιώματα της επόμενης τετραετίας των Ευρωπαϊκών Κυπέλλων ποδοσφαίρου όπως όλα δείχνουν καταλήγουν σύμφωνα με πληροφορίες στον ΣΠΟΡ FM TV του Γιάννη Αλαφούζου έναντι του κολοσσιαίου ποσού των 330 εκατομμυρίων ευρώ.
Πρόκειται για το ολοκληρωμένο πακέτο των 500 αγώνων ετησίως σε Champions League, Europa League και Conference League τα οποία θα μεταδίδει ο ΣΠΟΡ FM TV και η τηλεόραση του ΣΚΑΙ για την τετραετία 2027-2031.
Από τον περασμένο Νοέμβριο, όταν και ολοκληρώθηκαν οι (βασικές) συμφωνίες της UEFA με τις πέντε μεγάλες ποδοσφαιρικές αγορές της Ευρώπης (Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία) για την πώληση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των Ευρωπαϊκών κυπέλλων ποδοσφαίρου (Champions League, Europa League, Conference League) για την τετραετία 2027-2031, άρχισε η αντίστροφη μέτρηση και για τις υπόλοιπες χώρες.
Υπενθυμίζεται ότι ο έτερος διεκδικητής ήταν η Percapita, μια συμμαχία καναλιών η οποία συμμετείχε και στον δεύτερο γύρο του διαγωνισμού.
Πρόκειται για το ολοκληρωμένο πακέτο των 500 αγώνων ετησίως σε Champions League, Europa League και Conference League τα οποία θα μεταδίδει ο ΣΠΟΡ FM TV και η τηλεόραση του ΣΚΑΙ για την τετραετία 2027-2031.
Από τον περασμένο Νοέμβριο, όταν και ολοκληρώθηκαν οι (βασικές) συμφωνίες της UEFA με τις πέντε μεγάλες ποδοσφαιρικές αγορές της Ευρώπης (Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία) για την πώληση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των Ευρωπαϊκών κυπέλλων ποδοσφαίρου (Champions League, Europa League, Conference League) για την τετραετία 2027-2031, άρχισε η αντίστροφη μέτρηση και για τις υπόλοιπες χώρες.
Υπενθυμίζεται ότι ο έτερος διεκδικητής ήταν η Percapita, μια συμμαχία καναλιών η οποία συμμετείχε και στον δεύτερο γύρο του διαγωνισμού.
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