«Οι Δημοκρατικοί φταίνε για τη βουτιά στη Wall Street»: Επίθεση Τραμπ μετά το sell-off, ισχυρές απώλειες και στα χρηματιστήρια της Ασίας

Πτώση 5,52% στον Nasdaq, βουτιά 8% στη Νότια Κορέα και 6% στην Ιαπωνία, φόβοι για τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη - «Θα επιστρέψουμε ισχυρότεροι», διαβεβαιώνει ο Αμερικανός πρόεδρος





Στο επίκεντρο βρίσκονται οι ανησυχίες ότι η νέα πολιτική ισορροπία στις ΗΠΑ θα μπορούσε να επιβραδύνει τις τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και στα κέντρα δεδομένων, οι οποίες έχουν αποτελέσει βασική κινητήρια δύναμη της ανόδου των τεχνολογικών μετοχών.



Τραμπ: «Δεν έφταιγαν οι Ρεπουμπλικανοί, αλλά οι Δημοκρατικοί» Ο Αμερικανός πρόεδρος επέλεξε να συνδέσει ευθέως τη χρηματιστηριακή πτώση με το αποτέλεσμα των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, κατά τις οποίες οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας.



Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι αγορές υπέστησαν μία από τις χειρότερες συνεδριάσεις στην ιστορία τους εξαιτίας της εκλογικής επικράτησης των αντιπάλων του.



«Το χρηματιστήριο υπέστη μία από τις χειρότερες ημέρες στην ιστορία του εξαιτίας των αποτελεσμάτων των εκλογών. Είναι τόσο θλιβερό να το βλέπει κανείς! Χρειάστηκε τόσο μεγάλη προσπάθεια για να φτάσουμε σε ένα επίπεδο που κανείς δεν είχε ξαναδεί και μετά συνέβη αυτό. Ως αποτέλεσμα, οι συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις σας στα προγράμματα 401(k) έχουν μειωθεί», έγραψε.







«Να θυμάστε, δεν ήταν οι Ρεπουμπλικανοί, ήταν οι “Dumocrats”», ανέφερε, χρησιμοποιώντας ένα λογοπαίγνιο με τη λέξη «dumb», που σημαίνει «ανόητος».



Παράλληλα, επιχείρησε να καθησυχάσει τους επενδυτές, διαβεβαιώνοντας ότι η αγορά θα ανακάμψει υπό την ηγεσία του.



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Η τοποθέτησή του έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η εκλογική επικράτηση των Δημοκρατικών δημιουργεί νέα δεδομένα για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, περιορίζοντας τη δυνατότητα του Λευκού Οίκου να προωθεί νομοθετικές πρωτοβουλίες χωρίς τη συναίνεση του Κογκρέσου.



Η σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ προκαλεί ισχυρούς κλυδωνισμούς στις διεθνείς αγορές , με τον Ντόναλντ Τραμπ να εξαπολύει επίθεση στους πολιτικούς του αντιπάλους, κατηγορώντας τους για τη μεγάλη πτώση της Wall Street . Μετά τη βουτιά 5,52% του Nasdaq την Πέμπτη (5/11), το κύμα ρευστοποιήσεων μεταφέρθηκε το πρωί της Παρασκευής στην Ασία, όπου ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας υποχώρησε περισσότερο από 8%, προκαλώντας προσωρινή αναστολή των συναλλαγών, ενώ ο ιαπωνικός Nikkei κατέγραφε απώλειες περίπου 6%.Στο επίκεντρο βρίσκονται οι ανησυχίες ότι η νέα πολιτική ισορροπία στις ΗΠΑ θα μπορούσε να επιβραδύνει τις τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και στα κέντρα δεδομένων, οι οποίες έχουν αποτελέσει βασική κινητήρια δύναμη της ανόδου των τεχνολογικών μετοχών.Ο Αμερικανός πρόεδρος επέλεξε να συνδέσει ευθέως τη χρηματιστηριακή πτώση με το αποτέλεσμα των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, κατά τις οποίες οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας.Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι αγορές υπέστησαν μία από τις χειρότερες συνεδριάσεις στην ιστορία τους εξαιτίας της εκλογικής επικράτησης των αντιπάλων του.«Το χρηματιστήριο υπέστη μία από τις χειρότερες ημέρες στην ιστορία του εξαιτίας των αποτελεσμάτων των εκλογών. Είναι τόσο θλιβερό να το βλέπει κανείς! Χρειάστηκε τόσο μεγάλη προσπάθεια για να φτάσουμε σε ένα επίπεδο που κανείς δεν είχε ξαναδεί και μετά συνέβη αυτό. Ως αποτέλεσμα, οι συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις σας στα προγράμματα 401(k) έχουν μειωθεί», έγραψε.Ο Τραμπ δεν περιορίστηκε στην κριτική, αλλά χρησιμοποίησε και έναν απαξιωτικό χαρακτηρισμό για τους Δημοκρατικούς, παραφράζοντας το όνομα του κόμματός τους.«Να θυμάστε, δεν ήταν οι Ρεπουμπλικανοί, ήταν οι “Dumocrats”», ανέφερε, χρησιμοποιώντας ένα λογοπαίγνιο με τη λέξη «dumb», που σημαίνει «ανόητος».Παράλληλα, επιχείρησε να καθησυχάσει τους επενδυτές, διαβεβαιώνοντας ότι η αγορά θα ανακάμψει υπό την ηγεσία του.«Μη φοβάστε, ωστόσο. Σύντομα, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, θα είμαστε ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΠΟΤΕ», υποστήριξε.Η τοποθέτησή του έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η εκλογική επικράτηση των Δημοκρατικών δημιουργεί νέα δεδομένα για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, περιορίζοντας τη δυνατότητα του Λευκού Οίκου να προωθεί νομοθετικές πρωτοβουλίες χωρίς τη συναίνεση του Κογκρέσου.

Βουτιά στην Ασία, ανεστάλησαν οι συναλλαγές στη Νότια Κορέα Η πτώση των αμερικανικών μετοχών προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις στις ασιατικές αγορές κατά την έναρξη των συναλλαγών της Παρασκευής (6/11).



Στη Νότια Κορέα, ο Kospi βυθίστηκε κατά περίπου 8,6%, υποχωρώντας στις 4.923 μονάδες και περνώντας κάτω από το όριο των 5.000 μονάδων για πρώτη φορά σε εννέα μήνες.



Η ένταση των πωλήσεων ενεργοποίησε τον μηχανισμό αυτόματης διακοπής των συναλλαγών, με το χρηματιστήριο της Σεούλ να αναστέλλει τη διαπραγμάτευση για 20 λεπτά.



Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι μεγάλοι κατασκευαστές ημιαγωγών, με τη Samsung Electronics να χάνει περίπου 10% και τη SK Hynix να καταγράφει διψήφιες απώλειες.



Ανάλογη εικόνα επικράτησε και στην Ιαπωνία, όπου ο Nikkei 225 υποχωρούσε περίπου 6%, καθώς οι επενδυτές περιόριζαν την έκθεσή τους σε τεχνολογικές εταιρείες και επιχειρήσεις που συνδέονται με την παγκόσμια αλυσίδα παραγωγής ημιαγωγών.



Οι αναταράξεις στην Ασία έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία αποτελούν βασικούς προμηθευτές εξοπλισμού, μικροτσίπ και εξαρτημάτων για τις τεράστιες υποδομές τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύσσονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.



Η τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο της χρηματιστηριακής αναταραχής Πίσω από τις μαζικές ρευστοποιήσεις βρίσκεται η αυξανόμενη ανησυχία των επενδυτών ότι η νίκη των Δημοκρατικών θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυστηρότερους περιορισμούς για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και την κατασκευή νέων κέντρων δεδομένων.



Η επέκταση των υποδομών AI έχει εξελιχθεί σε έναν από τους βασικότερους μοχλούς ανάπτυξης της τεχνολογικής βιομηχανίας και της αμερικανικής οικονομίας, δημιουργώντας τεράστια ζήτηση για ημιαγωγούς, ηλεκτρική ενέργεια, εξοπλισμό και νέες εγκαταστάσεις.



Ορισμένοι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι οι ετήσιες επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, με πρωταγωνιστές αμερικανικούς τεχνολογικούς ομίλους όπως η Nvidia, θα μπορούσαν τα επόμενα χρόνια να φτάσουν ακόμη και το ένα τρισεκατομμύριο δολάρια.



Ωστόσο, η ταχεία ανάπτυξη των data centers έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε τοπικές κοινωνίες στις ΗΠΑ, κυρίως λόγω της τεράστιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και νερού, των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της πίεσης στις τοπικές υποδομές.



Τα ζητήματα αυτά αποτέλεσαν μέρος της προεκλογικής αντιπαράθεσης, με Δημοκρατικούς υποψηφίους να τάσσονται υπέρ αυστηρότερου ελέγχου των νέων εγκαταστάσεων.



Η επικράτησή τους τόσο στο Κογκρέσο όσο και σε κρίσιμες πολιτείες δημιουργεί πλέον ανησυχίες ότι ορισμένα επενδυτικά σχέδια ενδέχεται να καθυστερήσουν ή να επανεξεταστούν.



Για τις αγορές, ο κίνδυνος δεν περιορίζεται στις ίδιες τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Μια επιβράδυνση των επενδύσεων θα μπορούσε να επηρεάσει ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, από τους κατασκευαστές μικροτσίπ έως τις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας και τους προμηθευτές τεχνολογικού εξοπλισμού.



Η Wall Street έχασε τρισεκατομμύρια, ο Nasdaq σε περιοχή διόρθωσης Το κύμα πωλήσεων που μεταφέρθηκε στην Ασία ξεκίνησε από τη Wall Street, όπου η συνεδρίαση της Πέμπτης ολοκληρώθηκε με τις μεγαλύτερες ημερήσιες απώλειες των βασικών δεικτών από τον Απρίλιο του 2025.



Ο τεχνολογικός Nasdaq υποχώρησε κατά 5,52%, κλείνοντας στις 24.315 μονάδες και περνώντας σε περιοχή διόρθωσης, καθώς πλέον βρίσκεται περισσότερο από 10% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό που είχε καταγράψει στις 6 Οκτωβρίου.



Ο Dow Jones έχασε περίπου 1.833 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 3,44%, ενώ ο S&P 500 υποχώρησε κατά περίπου 4,36%.



Οι απώλειες ήταν ιδιαίτερα μεγάλες για τις τεχνολογικές επιχειρήσεις, με τις εταιρείες του Nasdaq να χάνουν συνολικά περίπου 2,5 τρισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία.



Οι κατασκευαστές ημιαγωγών βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή των ρευστοποιήσεων, ενώ σημαντικές πιέσεις δέχθηκαν και οι εταιρείες που κατασκευάζουν ή λειτουργούν κέντρα δεδομένων.



Η Nvidia, η Qualcomm και άλλοι μεγάλοι τεχνολογικοί όμιλοι κατέγραψαν μεγάλες απώλειες, καθώς οι επενδυτές επανεξετάζουν τις ιδιαίτερα υψηλές αποτιμήσεις του κλάδου και τις προοπτικές των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.



Η κατάρρευση της Πέμπτης ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή επειδή ακολούθησε το ισχυρό χρηματιστηριακό ράλι της Τετάρτης, όταν ο Dow Jones είχε κερδίσει περισσότερες από 1.500 μονάδες, καθώς οι αγορές αρχικά είχαν υποδεχθεί θετικά την προοπτική ενός Κογκρέσου που θα μπορούσε να περιορίσει ορισμένες πολιτικές επιλογές του Τραμπ.



Η νέα πολιτική πραγματικότητα και οι φόβοι των επενδυτών Η απότομη μεταβολή του κλίματος αποτυπώνει τις δυσκολίες των διεθνών αγορών να αποτιμήσουν τις συνέπειες της αλλαγής των πολιτικών ισορροπιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.



Αρχικά, ο νέος συσχετισμός δυνάμεων στο Κογκρέσο αντιμετωπίστηκε από μερίδα των επενδυτών ως παράγοντας που θα μπορούσε να περιορίσει τη δημοσιονομική επέκταση και να δημιουργήσει συνθήκες μεγαλύτερης σταθερότητας.



Στη συνέχεια, ωστόσο, το ενδιαφέρον μετατοπίστηκε στους πιθανούς περιορισμούς που μπορεί να αντιμετωπίσει η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.



Οι ανησυχίες αυτές συνδυάζονται με τον προβληματισμό για το κατά πόσο οι τεράστιες επενδύσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί θα αποφέρουν τα αναμενόμενα κέρδη και θα δικαιολογήσουν τις υψηλές χρηματιστηριακές αποτιμήσεις.



Παρότι ο Τραμπ αποδίδει ευθέως την πτώση στους Δημοκρατικούς, οι αγορές επηρεάζονται από περισσότερους παράγοντες, μεταξύ των οποίων οι προσδοκίες για τις μελλοντικές εταιρικές επιδόσεις, το κόστος χρηματοδότησης και οι ευρύτερες οικονομικές προοπτικές.



Μετά την πτώση της Wall Street και τη μεταφορά των πιέσεων στα ασιατικά χρηματιστήρια, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο κατά πόσο η αναταραχή θα περιοριστεί στον τεχνολογικό κλάδο ή θα επεκταθεί περαιτέρω στις διεθνείς αγορές.