Στο πράσινο οι διεθνείς αγορές μετά τη νίκη των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ, κέρδη και στην Αθήνα
Στο πράσινο οι διεθνείς αγορές μετά τη νίκη των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ, κέρδη και στην Αθήνα
Πτωτικά κινούνται οι αποδόσεις των ομολόγων καθώς οι επενδυτές αναζητούν ασφάλεια - Μεικτά πρόσημα στην Ασία, κέρδη στις ευρωαγορές και άνοδος για τις τιμές του πετρελαίου
UPD:
Παρά την αρχική νευρικότητα στις αγορές, μετά τη σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, οι δείκτες στην πλειοψηφία των χρηματιστηρίων έχουν γυρίσει πλέον στο πράσινο, ενώ αποκλιμάκωση καταγράφεται στις αποδόσεις των ομολόγων. Ωστόσο, οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά με το Brent να κυμαίνεται κοντά στα 104 δολάρια, με τους επενδυτές να αναμένουν τις επόμενες κινήσεις της Ουάσιγκτον στον πόλεμο με το Ιράν.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) της Wall Street βρίσκονται σε θετικό έδαφος, ανατρέποντας τις αρχικές απώλειες. Τα futures του S&P 500 ενισχύονταν κατά 0,8%, ενώ εκείνα του Nasdaq σημείωναν άνοδο 0,3%. Τα συμβόλαια του Dow Jones κατέγραφαν κέρδη 900 μονάδων.
Σε θετικό έδαφος ξεκίνησαν τη συνεδρίαση της Τετάρτης και οι ευρωαγορές. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,44%, με τις τραπεζικές μετοχές να ηγούνται της ανόδου, καταγράφοντας κέρδη 1,83%. Ακολουθεί ο κλάδος των πρώτων υλών με άνοδο 1,71%, ενώ οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας σημείωναν κέρδη 0,68%.
Στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο ιταλικός FTSE MIB ξεχώριζε με άνοδο 0,88%, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση μεταξύ των βασικών δεικτών. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχυόταν κατά 0,22%, ο γαλλικός CAC 40 σημείωνε κέρδη 0,24%, ενώ ο γερμανικός DAX κατέγραφε άνοδο 0,28%.
Στο ίδιο μήκος κύματος και το Χρηματιστήριο Αθηνών με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να καταγράφει άνοδο 2,3% στις 2.676,36 μονάδες μονάδες. Παράλληλα, καταγράφει την καλύτερη ημερήσια επίδοση των τελευταίων έξι μηνών και συγκεκριμένα από το +3,17% της 6ης Μαΐου..
Με μεικτά πρόσημα ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές της Τετάρτης στις αγορές Ασίας και Ειρηνικού.
Στη Νότια Κορέα, ο Kospi ενισχύθηκε κατά 0,62%, κλείνοντας στις 5.683,8 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικά προσανατολισμένος δείκτης μικρότερης κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε άνοδο 1,5% στις 714,95 μονάδες, έπειτα από συνεδρίαση με έντονες διακυμάνσεις.
Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 περιόρισε μέρος των αρχικών απωλειών του, αλλά ολοκλήρωσε τις συναλλαγές με πτώση 1,42% στις 62.188,63 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης Topix υποχώρησε κατά 0,89%, κλείνοντας στις 3.895,38 μονάδες.
Αντίθετα, οι κινεζικές αγορές κατέγραψαν σημαντικά κέρδη, με τον CSI 300 να ενισχύεται κατά 2,31% στις 4.101,34 μονάδες, ενώ ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωνε άνοδο 1,43% κατά την τελευταία ώρα των συναλλαγών.
Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 0,59%, κλείνοντας στις 8.834,5 μονάδες.
Σύμφωνα με αναλυτές της Wall Street, ο έλεγχος της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας από τους Δημοκρατικούς ενδέχεται να ασκήσει πιέσεις σε συγκεκριμένους κλάδους της αγοράς, ιδιαίτερα στις εταιρείες που συνδέονται με την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.
Οι επενδυτές ανησυχούν ότι η μεγάλη εκλογική νίκη των Δημοκρατικών θα μπορούσε να οδηγήσει στην επιβολή αυστηρότερων περιορισμών στην κατασκευή και λειτουργία data centers στις ΗΠΑ.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) της Wall Street βρίσκονται σε θετικό έδαφος, ανατρέποντας τις αρχικές απώλειες. Τα futures του S&P 500 ενισχύονταν κατά 0,8%, ενώ εκείνα του Nasdaq σημείωναν άνοδο 0,3%. Τα συμβόλαια του Dow Jones κατέγραφαν κέρδη 900 μονάδων.
Σε θετικό έδαφος ξεκίνησαν τη συνεδρίαση της Τετάρτης και οι ευρωαγορές. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,44%, με τις τραπεζικές μετοχές να ηγούνται της ανόδου, καταγράφοντας κέρδη 1,83%. Ακολουθεί ο κλάδος των πρώτων υλών με άνοδο 1,71%, ενώ οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας σημείωναν κέρδη 0,68%.
Στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο ιταλικός FTSE MIB ξεχώριζε με άνοδο 0,88%, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση μεταξύ των βασικών δεικτών. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχυόταν κατά 0,22%, ο γαλλικός CAC 40 σημείωνε κέρδη 0,24%, ενώ ο γερμανικός DAX κατέγραφε άνοδο 0,28%.
Στο ίδιο μήκος κύματος και το Χρηματιστήριο Αθηνών με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να καταγράφει άνοδο 2,3% στις 2.676,36 μονάδες μονάδες. Παράλληλα, καταγράφει την καλύτερη ημερήσια επίδοση των τελευταίων έξι μηνών και συγκεκριμένα από το +3,17% της 6ης Μαΐου..
Με μεικτά πρόσημα ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές της Τετάρτης στις αγορές Ασίας και Ειρηνικού.
Στη Νότια Κορέα, ο Kospi ενισχύθηκε κατά 0,62%, κλείνοντας στις 5.683,8 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικά προσανατολισμένος δείκτης μικρότερης κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε άνοδο 1,5% στις 714,95 μονάδες, έπειτα από συνεδρίαση με έντονες διακυμάνσεις.
Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 περιόρισε μέρος των αρχικών απωλειών του, αλλά ολοκλήρωσε τις συναλλαγές με πτώση 1,42% στις 62.188,63 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης Topix υποχώρησε κατά 0,89%, κλείνοντας στις 3.895,38 μονάδες.
Αντίθετα, οι κινεζικές αγορές κατέγραψαν σημαντικά κέρδη, με τον CSI 300 να ενισχύεται κατά 2,31% στις 4.101,34 μονάδες, ενώ ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωνε άνοδο 1,43% κατά την τελευταία ώρα των συναλλαγών.
Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 0,59%, κλείνοντας στις 8.834,5 μονάδες.
Σύμφωνα με αναλυτές της Wall Street, ο έλεγχος της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας από τους Δημοκρατικούς ενδέχεται να ασκήσει πιέσεις σε συγκεκριμένους κλάδους της αγοράς, ιδιαίτερα στις εταιρείες που συνδέονται με την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.
Οι επενδυτές ανησυχούν ότι η μεγάλη εκλογική νίκη των Δημοκρατικών θα μπορούσε να οδηγήσει στην επιβολή αυστηρότερων περιορισμών στην κατασκευή και λειτουργία data centers στις ΗΠΑ.
Οι μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη έχουν ήδη υποχωρήσει τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς εντείνονται οι προβληματισμοί για πιθανή επιβράδυνση των επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων.
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