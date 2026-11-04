Αναταράξεις στις αγορές μετά το «μπλε κύμα» στις ΗΠΑ: Βουτιά σε τεχνολογία, δολάριο και Bitcoin, ράλι ανόδου στα ομόλογα
Αναταράξεις στις αγορές μετά το «μπλε κύμα» στις ΗΠΑ: Βουτιά σε τεχνολογία, δολάριο και Bitcoin, ράλι ανόδου στα ομόλογα
Η σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο ανατρέπει τις επενδυτικές ισορροπίες – Ισχυρές απώλειες στα ασιατικά χρηματιστήρια, στροφή στα αμερικανικά ομόλογα και ράλι στις μετοχές πράσινης ενέργειας
Κλυδωνισμούς στις διεθνείς αγορές προκαλεί η σαρωτική επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, καθώς οι επενδυτές επανεξετάζουν τις τοποθετήσεις τους υπό το πρίσμα της νέας πολιτικής πραγματικότητας στην Ουάσιγκτον. Οι τεχνολογικές μετοχές βυθίζονται, το δολάριο υποχωρεί και τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα ενισχύονται, ενώ η προοπτική αυστηρότερης εποπτείας των πολιτικών του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προκαλεί αναταράξεις από τα χρηματιστήρια της Ασίας μέχρι την αγορά κρυπτονομισμάτων.
Η ανάκτηση του ελέγχου και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς οδηγεί τις αγορές σε επαναξιολόγηση των επενδυτικών στρατηγικών που είχαν στηριχθεί στην πολιτική ατζέντα Τραμπ, με βασικούς άξονες την απορρύθμιση και την ταχεία ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.
Παρότι ο Αμερικανός Πρόεδρος διατηρεί τη δυνατότητα να μπλοκάρει νομοθετικές πρωτοβουλίες μέσω του δικαιώματος βέτο, η νέα πλειοψηφία αναμένεται να εντείνει τις έρευνες και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις κρατικές δαπάνες και τις σχέσεις της κυβέρνησης με τις μεγάλες επιχειρήσεις.
Το παγκόσμιο επενδυτικό κύμα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη δέχεται νέες ισχυρές πιέσεις, με τη βουτιά στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 να προμηνύει ακόμη μία δύσκολη συνεδρίαση για τις αμερικανικές τεχνολογικές μετοχές.
Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi έχασε έως 4%, με τις μετοχές των Samsung Electronics και SK Hynix να καταγράφουν απώλειες άνω του 5%, προτού περιορίσουν μέρος της πτώσης τους.
Στην Ιαπωνία, ο τεχνολογικά προσανατολισμένος Nikkei 225 βυθίστηκε σχεδόν 5%, ενώ στην Ταϊβάν ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης υποχώρησε έως 3,4%.
Οι επενδυτές ανησυχούν ότι η ενίσχυση των Δημοκρατικών μπορεί να οδηγήσει σε αυστηρότερη εποπτεία του τεχνολογικού κλάδου, αλλά και σε καθυστερήσεις στην κατασκευή νέων κέντρων δεδομένων στις ΗΠΑ.
Η ανάπτυξη αυτών των υποδομών αποτέλεσε προεκλογικό ζήτημα για υποψηφίους και των δύο κομμάτων, εντείνοντας τις ήδη υπάρχουσες επιφυλάξεις για το τεράστιο ύψος των επενδύσεων στην AI και τις αποδόσεις που μπορούν να προσφέρουν.
Σε αντίθεση με τον τεχνολογικό κλάδο, οι επιχειρήσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αναδεικνύονται σε κερδισμένες της εκλογικής ανατροπής.
Οι επενδυτές εκτιμούν ότι η επικράτηση των Δημοκρατικών μπορεί να επιβραδύνει ή ακόμη και να ανατρέψει ορισμένα μέτρα της κυβέρνησης Τραμπ που περιορίζουν τη στήριξη έργων καθαρής ενέργειας.
Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να ευνοήσει ασιατικές εταιρείες παραγωγής φωτοβολταϊκών, μπαταριών και εξοπλισμού ηλεκτρικών δικτύων με σημαντική παρουσία στην αμερικανική αγορά.
Στη Νότια Κορέα, η Hanwha Solutions σημείωσε άνοδο έως 17%, ενώ οι HD Hyundai Energy Solutions και OCI Holdings ενισχύθηκαν τουλάχιστον κατά 8% η καθεμία.
Η ανάκτηση του ελέγχου και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς οδηγεί τις αγορές σε επαναξιολόγηση των επενδυτικών στρατηγικών που είχαν στηριχθεί στην πολιτική ατζέντα Τραμπ, με βασικούς άξονες την απορρύθμιση και την ταχεία ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.
Παρότι ο Αμερικανός Πρόεδρος διατηρεί τη δυνατότητα να μπλοκάρει νομοθετικές πρωτοβουλίες μέσω του δικαιώματος βέτο, η νέα πλειοψηφία αναμένεται να εντείνει τις έρευνες και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις κρατικές δαπάνες και τις σχέσεις της κυβέρνησης με τις μεγάλες επιχειρήσεις.
Το παγκόσμιο επενδυτικό κύμα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη δέχεται νέες ισχυρές πιέσεις, με τη βουτιά στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 να προμηνύει ακόμη μία δύσκολη συνεδρίαση για τις αμερικανικές τεχνολογικές μετοχές.
Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi έχασε έως 4%, με τις μετοχές των Samsung Electronics και SK Hynix να καταγράφουν απώλειες άνω του 5%, προτού περιορίσουν μέρος της πτώσης τους.
Στην Ιαπωνία, ο τεχνολογικά προσανατολισμένος Nikkei 225 βυθίστηκε σχεδόν 5%, ενώ στην Ταϊβάν ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης υποχώρησε έως 3,4%.
Οι επενδυτές ανησυχούν ότι η ενίσχυση των Δημοκρατικών μπορεί να οδηγήσει σε αυστηρότερη εποπτεία του τεχνολογικού κλάδου, αλλά και σε καθυστερήσεις στην κατασκευή νέων κέντρων δεδομένων στις ΗΠΑ.
Η ανάπτυξη αυτών των υποδομών αποτέλεσε προεκλογικό ζήτημα για υποψηφίους και των δύο κομμάτων, εντείνοντας τις ήδη υπάρχουσες επιφυλάξεις για το τεράστιο ύψος των επενδύσεων στην AI και τις αποδόσεις που μπορούν να προσφέρουν.
Σε αντίθεση με τον τεχνολογικό κλάδο, οι επιχειρήσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αναδεικνύονται σε κερδισμένες της εκλογικής ανατροπής.
Οι επενδυτές εκτιμούν ότι η επικράτηση των Δημοκρατικών μπορεί να επιβραδύνει ή ακόμη και να ανατρέψει ορισμένα μέτρα της κυβέρνησης Τραμπ που περιορίζουν τη στήριξη έργων καθαρής ενέργειας.
Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να ευνοήσει ασιατικές εταιρείες παραγωγής φωτοβολταϊκών, μπαταριών και εξοπλισμού ηλεκτρικών δικτύων με σημαντική παρουσία στην αμερικανική αγορά.
Στη Νότια Κορέα, η Hanwha Solutions σημείωσε άνοδο έως 17%, ενώ οι HD Hyundai Energy Solutions και OCI Holdings ενισχύθηκαν τουλάχιστον κατά 8% η καθεμία.
Ισχυρά κέρδη κατέγραψαν και οι αμερικανικές εταιρείες ηλιακής ενέργειας στις συναλλαγές της πλατφόρμας Blue Ocean.
Οι Enphase Energy και SolarEdge Technologies σημείωσαν άνοδο έως 12%, ενώ η First Solar ενισχύθηκε κατά 11% και η Sunrun κατά 8,7%.
Ο δείκτης δολαρίου του Bloomberg υποχώρησε έως 0,4%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του τελευταίου μήνα.
Αντίθετα, το ελβετικό φράγκο και το ιαπωνικό γιεν ενισχύθηκαν, καθώς οι επενδυτές αναζήτησαν ασφαλέστερες τοποθετήσεις.
Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν και τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, με τις αποδόσεις να υποχωρούν σε ολόκληρη την καμπύλη.
Η απόδοση του πενταετούς αμερικανικού ομολόγου υποχώρησε έως εννέα μονάδες βάσης, στο 4,68%, ενώ εκείνη του δεκαετούς μειώθηκε κατά επτά μονάδες βάσης, στο 4,89%, προτού περιορίσει μέρος της πτώσης.
Οι αποδόσεις υποχώρησαν σε ολόκληρη την καμπύλη, με εκείνη του πενταετούς ομολόγου να μειώνεται έως εννέα μονάδες βάσης, στο 4,67%, προτού περιορίσει τις απώλειές της, ενώ η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε κατά δύο μονάδες βάσης, στο 4,94%. Παράλληλα, ο δείκτης δολαρίου του Bloomberg έχασε 0,3%.
Με το αμερικανικό δημόσιο χρέος να προσεγγίζει τα 40 τρισ. δολάρια, οι αγορές θεωρούν ότι το ενδεχόμενο πολιτικού αδιεξόδου στην Ουάσιγκτον μπορεί να περιορίσει τη διόγκωση των ελλειμμάτων και τις ανάγκες νέου δανεισμού.
«Μια διαιρεμένη κυβέρνηση σημαίνει λιγότερες δημοσιονομικές δαπάνες από όσες έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Ιστορικά, αυτό είναι συνήθως θετικό για τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα», δήλωσε ο Μπριτζ Κουράνα, διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Wellington Management. Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον και στις ανακοινώσεις του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών την Τετάρτη για το τριμηνιαίο πρόγραμμα εκδόσεων ομολόγων.
Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αναδειχθεί σε ένθερμο υποστηρικτή των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, δεσμευόμενος να μετατρέψει τις ΗΠΑ στην «παγκόσμια πρωτεύουσα των κρυπτονομισμάτων», να δημιουργήσει στρατηγικό απόθεμα Bitcoin και να περιορίσει τη ρυθμιστική πίεση στις εταιρείες του κλάδου.
Η πολιτική αυτή είχε δημιουργήσει προσδοκίες για ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον ανάπτυξης της αγοράς.
Ωστόσο, η νέα σύνθεση του Κογκρέσου ενδέχεται να δυσκολέψει την προώθηση των σχετικών νομοθετικών αλλαγών.
Το Bitcoin υποχώρησε έως 2,8%, κάτω από τα 76.000 δολάρια, καθώς άρχισαν να ανακοινώνονται τα εκλογικά αποτελέσματα.
Πτωτικά κινήθηκαν επίσης το Ether και το Solana.
Το Brent διαπραγματευόταν κοντά στα 103 δολάρια το βαρέλι, προσφέροντας μια σχετική ανάσα στις ασιατικές οικονομίες που εξαρτώνται από τις εισαγωγές ενέργειας, έπειτα από εβδομάδες ιδιαίτερα υψηλών τιμών.
Η νέα διπλωματική κινητικότητα μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης συνέβαλε στην υποχώρηση των τιμών, ωστόσο η πιθανότητα επανάληψης αμερικανικών στρατιωτικών επιθέσεων μετά τις ενδιάμεσες εκλογές εξακολουθεί να προκαλεί αβεβαιότητα.
Ένα Κογκρέσο υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών θα μπορούσε να αυξήσει την πολιτική πίεση προς την κυβέρνηση Τραμπ για τον πόλεμο, χωρίς όμως να καθορίζει άμεσα τις αποφάσεις της αμερικανικής εξωτερικής ή στρατιωτικής πολιτικής.
Το γεγονός αυτό διατηρεί το πετρέλαιο ως έναν από τους μεγαλύτερους αστάθμητους παράγοντες για τις ασιατικές αγορές, ιδιαίτερα για χώρες με υψηλή εξάρτηση από τις εισαγωγές ενέργειας, όπως η Ινδία.
Οι επενδυτές επιχειρούν να εκτιμήσουν κατά πόσο η ισχυρή επίδοση των Δημοκρατικών θα περιορίσει τη δυνατότητα του Τραμπ να προωθήσει τη δημοσιονομική του ατζέντα και να αυξήσει περαιτέρω τις κρατικές δαπάνες.
Οι ανησυχίες για τη διεύρυνση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και την κατάσταση των δημόσιων οικονομικών των ΗΠΑ αποτέλεσαν έναν από τους βασικούς παράγοντες πίσω από το φετινό ράλι του πολύτιμου μετάλλου.
Η προοπτική περιορισμού των νέων δαπανών δημιουργεί επομένως νέα δεδομένα για την αγορά χρυσού, την ώρα που η πολιτική αβεβαιότητα ενισχύει τη ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια.
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Οι Enphase Energy και SolarEdge Technologies σημείωσαν άνοδο έως 12%, ενώ η First Solar ενισχύθηκε κατά 11% και η Sunrun κατά 8,7%.
Δολάριο: Η μεγαλύτερη πτώση ενός μήναΣτην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο υποχώρησε έναντι και των δέκα βασικών νομισμάτων της ομάδας G10, καθώς οι επενδυτές αμφισβητούν κατά πόσο η αμερικανική οικονομία θα συνεχίσει να υπεραποδίδει έναντι των υπόλοιπων μεγάλων οικονομιών.
Ο δείκτης δολαρίου του Bloomberg υποχώρησε έως 0,4%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του τελευταίου μήνα.
Αντίθετα, το ελβετικό φράγκο και το ιαπωνικό γιεν ενισχύθηκαν, καθώς οι επενδυτές αναζήτησαν ασφαλέστερες τοποθετήσεις.
Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν και τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, με τις αποδόσεις να υποχωρούν σε ολόκληρη την καμπύλη.
Η απόδοση του πενταετούς αμερικανικού ομολόγου υποχώρησε έως εννέα μονάδες βάσης, στο 4,68%, ενώ εκείνη του δεκαετούς μειώθηκε κατά επτά μονάδες βάσης, στο 4,89%, προτού περιορίσει μέρος της πτώσης.
Αμερικανικά ομόλογα: Ράλι μετά τη νίκη των ΔημοκρατικώνΙσχυρή άνοδο κατέγραψαν τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα μετά την επικράτηση των Δημοκρατικών και στα δύο σώματα του Κογκρέσου, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι η νέα πολιτική ισορροπία θα περιορίσει τη δυνατότητα του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε πρόσθετες φορολογικές ελαφρύνσεις και δημοσιονομικές δαπάνες.
Οι αποδόσεις υποχώρησαν σε ολόκληρη την καμπύλη, με εκείνη του πενταετούς ομολόγου να μειώνεται έως εννέα μονάδες βάσης, στο 4,67%, προτού περιορίσει τις απώλειές της, ενώ η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε κατά δύο μονάδες βάσης, στο 4,94%. Παράλληλα, ο δείκτης δολαρίου του Bloomberg έχασε 0,3%.
Με το αμερικανικό δημόσιο χρέος να προσεγγίζει τα 40 τρισ. δολάρια, οι αγορές θεωρούν ότι το ενδεχόμενο πολιτικού αδιεξόδου στην Ουάσιγκτον μπορεί να περιορίσει τη διόγκωση των ελλειμμάτων και τις ανάγκες νέου δανεισμού.
«Μια διαιρεμένη κυβέρνηση σημαίνει λιγότερες δημοσιονομικές δαπάνες από όσες έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Ιστορικά, αυτό είναι συνήθως θετικό για τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα», δήλωσε ο Μπριτζ Κουράνα, διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Wellington Management. Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον και στις ανακοινώσεις του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών την Τετάρτη για το τριμηνιαίο πρόγραμμα εκδόσεων ομολόγων.
Bitcoin: Κάτω από τα 76.000 δολάρια μετά την ήττα ΤραμπΤο κύμα αποστροφής κινδύνου παρέσυρε και την αγορά κρυπτονομισμάτων, καθώς η επικράτηση των Δημοκρατικών δημιουργεί αμφιβολίες για την πορεία των νομοθετικών πρωτοβουλιών που υποστηρίζει ο κλάδος.
Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αναδειχθεί σε ένθερμο υποστηρικτή των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, δεσμευόμενος να μετατρέψει τις ΗΠΑ στην «παγκόσμια πρωτεύουσα των κρυπτονομισμάτων», να δημιουργήσει στρατηγικό απόθεμα Bitcoin και να περιορίσει τη ρυθμιστική πίεση στις εταιρείες του κλάδου.
Η πολιτική αυτή είχε δημιουργήσει προσδοκίες για ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον ανάπτυξης της αγοράς.
Ωστόσο, η νέα σύνθεση του Κογκρέσου ενδέχεται να δυσκολέψει την προώθηση των σχετικών νομοθετικών αλλαγών.
Το Bitcoin υποχώρησε έως 2,8%, κάτω από τα 76.000 δολάρια, καθώς άρχισαν να ανακοινώνονται τα εκλογικά αποτελέσματα.
Πτωτικά κινήθηκαν επίσης το Ether και το Solana.
Πετρέλαιο: Κοντά στα $103 το Brent με το βλέμμα στις συνομιλίες ΗΠΑ και ΙράνΤο πετρέλαιο συνέχισε την πτωτική του πορεία, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις ανανεωμένες διπλωματικές προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
Το Brent διαπραγματευόταν κοντά στα 103 δολάρια το βαρέλι, προσφέροντας μια σχετική ανάσα στις ασιατικές οικονομίες που εξαρτώνται από τις εισαγωγές ενέργειας, έπειτα από εβδομάδες ιδιαίτερα υψηλών τιμών.
Η νέα διπλωματική κινητικότητα μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης συνέβαλε στην υποχώρηση των τιμών, ωστόσο η πιθανότητα επανάληψης αμερικανικών στρατιωτικών επιθέσεων μετά τις ενδιάμεσες εκλογές εξακολουθεί να προκαλεί αβεβαιότητα.
Ένα Κογκρέσο υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών θα μπορούσε να αυξήσει την πολιτική πίεση προς την κυβέρνηση Τραμπ για τον πόλεμο, χωρίς όμως να καθορίζει άμεσα τις αποφάσεις της αμερικανικής εξωτερικής ή στρατιωτικής πολιτικής.
Το γεγονός αυτό διατηρεί το πετρέλαιο ως έναν από τους μεγαλύτερους αστάθμητους παράγοντες για τις ασιατικές αγορές, ιδιαίτερα για χώρες με υψηλή εξάρτηση από τις εισαγωγές ενέργειας, όπως η Ινδία.
Χρυσός: Πάνω από τα 3.960 δολάριαΟ χρυσός ενισχύθηκε έως 0,9%, ξεπερνώντας τα 3.960 δολάρια ανά ουγγιά, ανακτώντας τις περιορισμένες απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης.
Οι επενδυτές επιχειρούν να εκτιμήσουν κατά πόσο η ισχυρή επίδοση των Δημοκρατικών θα περιορίσει τη δυνατότητα του Τραμπ να προωθήσει τη δημοσιονομική του ατζέντα και να αυξήσει περαιτέρω τις κρατικές δαπάνες.
Οι ανησυχίες για τη διεύρυνση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και την κατάσταση των δημόσιων οικονομικών των ΗΠΑ αποτέλεσαν έναν από τους βασικούς παράγοντες πίσω από το φετινό ράλι του πολύτιμου μετάλλου.
Η προοπτική περιορισμού των νέων δαπανών δημιουργεί επομένως νέα δεδομένα για την αγορά χρυσού, την ώρα που η πολιτική αβεβαιότητα ενισχύει τη ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια.
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