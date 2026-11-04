Χρηματιστήριο: Ξέσπασμα των αγοραστών σε συντονισμό με το ράλι στο εξωτερικό – Αλμα για τις τράπεζες

Η καλύτερη συνεδρίαση σε βάθος έξι μηνών - Βλέπει ξανά τις 2.700 μονάδες ο Γενικός Δείκτης - Ξεχωρίζουν οι τραπεζικές μετοχές με κέρδη άνω του 4% - Στο «μικροσκόπιο» η εκλογική ήττα του Τραμπ και τα εταιρικά αποτελέσματα