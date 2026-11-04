Χρηματιστήριο: Ξέσπασμα των αγοραστών σε συντονισμό με το ράλι στο εξωτερικό – Αλμα για τις τράπεζες
Χρηματιστήριο: Ξέσπασμα των αγοραστών σε συντονισμό με το ράλι στο εξωτερικό – Αλμα για τις τράπεζες
Η καλύτερη συνεδρίαση σε βάθος έξι μηνών - Βλέπει ξανά τις 2.700 μονάδες ο Γενικός Δείκτης - Ξεχωρίζουν οι τραπεζικές μετοχές με κέρδη άνω του 4% - Στο «μικροσκόπιο» η εκλογική ήττα του Τραμπ και τα εταιρικά αποτελέσματα
UPD:
Στο ίδιο μήκος κύματος με τις διεθνείς αγορές, που μετά την αρχική νευρικότητα έχουν γυρίσει στο πράσινο κινείται και το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει άνοδο 2,3% στις 2.676,36 μονάδες. Ακόμα, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο 2,48%, ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κινείται στο +1,13% και ο τραπεζικός δείκτης ξεχωρίζει με κέρδη 4,12%. Ακόμα, ο τζίρος κυμαίνεται πάνω από τα 150 εκατ. ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γενικός Δείκτης βλέπει με αξιώσεις τις 2.700 μονάδες, για πρώτη φορά από τα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου οπότε και σημειώθηκε το υψηλό έτους (και 17ετίας) των 2.738,35 μονάδων. Παράλληλα, καταγράφει την καλύτερη ημερήσια επίδοση των τελευταίων έξι μηνών και συγκεκριμένα από το +3,17% της 6ης Μαΐου.
Στο ταμπλό ξεχωρίζουν σήμερα οι τράπεζες, με την Εθνική στο +4,82%, την Alpha Bank στο +4,81%, την Eurobank στο +4,04% και την Πειραιώς στο +4,01%. Στις υπόλοιπες τραπεζικές μετοχές, η Optima bank κερδίζει +4,43%, η CrediaBank +2,54% και η Τράπεζα Κύπρου +1,78%. Στα blue chips ράλι περίπου +3% «τρέχουν» η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Cenergy και η Allwyn, ενώ ακολουθούν με άνοδο τουλάχιστον +2% η Aegean, η ElvalHalcor και η Viohalco. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, κέρδη περίπου +3% σημειώνουν ο ΑΔΜΗΕ και η Euronext Athens.
Οι επενδυτές επιχειρούν πλέον να αποτιμήσουν τις συνέπειες του εκλογικού αποτελέσματος στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, αναζητώντας ενδείξεις για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες. Οι εξελίξεις αποτυπώνονται ήδη στις ενδοσυνεδριακές διακυμάνσεις, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά και η αξιολόγηση των εταιρικών αποτελεσμάτων, τα οποία αναμένεται να καθορίσουν σε σημαντικό βαθμό το επενδυτικό κλίμα.
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Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γενικός Δείκτης βλέπει με αξιώσεις τις 2.700 μονάδες, για πρώτη φορά από τα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου οπότε και σημειώθηκε το υψηλό έτους (και 17ετίας) των 2.738,35 μονάδων. Παράλληλα, καταγράφει την καλύτερη ημερήσια επίδοση των τελευταίων έξι μηνών και συγκεκριμένα από το +3,17% της 6ης Μαΐου.
Στο ταμπλό ξεχωρίζουν σήμερα οι τράπεζες, με την Εθνική στο +4,82%, την Alpha Bank στο +4,81%, την Eurobank στο +4,04% και την Πειραιώς στο +4,01%. Στις υπόλοιπες τραπεζικές μετοχές, η Optima bank κερδίζει +4,43%, η CrediaBank +2,54% και η Τράπεζα Κύπρου +1,78%. Στα blue chips ράλι περίπου +3% «τρέχουν» η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Cenergy και η Allwyn, ενώ ακολουθούν με άνοδο τουλάχιστον +2% η Aegean, η ElvalHalcor και η Viohalco. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, κέρδη περίπου +3% σημειώνουν ο ΑΔΜΗΕ και η Euronext Athens.
Οι επενδυτές επιχειρούν πλέον να αποτιμήσουν τις συνέπειες του εκλογικού αποτελέσματος στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, αναζητώντας ενδείξεις για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες. Οι εξελίξεις αποτυπώνονται ήδη στις ενδοσυνεδριακές διακυμάνσεις, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά και η αξιολόγηση των εταιρικών αποτελεσμάτων, τα οποία αναμένεται να καθορίσουν σε σημαντικό βαθμό το επενδυτικό κλίμα.
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UPD:
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