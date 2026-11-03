«Προέβλεπα πότε θα πεθάνουν οι άνθρωποι – Τώρα σχεδιάζω να ζήσω μέχρι τα 120»: Οι αποκαλύψεις ενός βιολόγου για τη μακροζωία
«Προέβλεπα πότε θα πεθάνουν οι άνθρωποι – Τώρα σχεδιάζω να ζήσω μέχρι τα 120»: Οι αποκαλύψεις ενός βιολόγου για τη μακροζωία
Για χρόνια, ο Gary Brecka εργαζόταν στον σκληρό κόσμο των ασφαλιστικών εταιρειών, αναλύοντας δεδομένα για να προβλέψει με ακρίβεια την ημερομηνία θανάτου των ασφαλισμένων
UPD:
Σήμερα, στα 56 του χρόνια, ο Αμερικανός «βιολόγος ανθρώπινης βιολογίας» (human biologist), επιχειρηματίας και γνωστός biohacker αξιοποιεί αυτή την πολυετή εμπειρία με έναν τελείως διαφορετικό σκοπό: να επαναπροσδιορίσει τη βελτιστοποίηση της υγείας και να καταφέρει να φτάσει τα 120 έτη.
Εξήγησε ότι κάθε άνθρωπος στον πλανήτη διαθέτει μια στατιστικά προβλεπόμενη διάρκεια ζωής. Η δική του δουλειά στον ασφαλιστικό κλάδο ήταν να αναλύει τα δεδομένα μεγάλης κλίμακας για να εντοπίζει τους συγκεκριμένους παράγοντες που επηρέαζαν τη θνησιμότητα του κάθε ατόμου. Τα ευρήματα συχνά τον εξέπλησσαν, καθώς πολλά στοιχεία έρχονταν σε πλήρη αντίθεση με το κυρίαρχο ιατρικό δόγμα. Για παράδειγμα, επεσήμανε ότι η υψηλή αρτηριακή πίεση δεν συσχετιζόταν πάντα άμεσα με αυξημένη θνησιμότητα.
Όπως σημείωσε, η καμπή στην καριέρα του ήρθε την ημέρα που εντόπισε ένα πιθανώς θανατηφόρο ιατρικό λάθος στο ιστορικό μιας ασθενούς, χωρίς να έχει θεσμικά τη δυνατότητα να την ενημερώσει. Εκείνη τη στιγμή αποφάσισε να εγκαταλείψει την πρόβλεψη του θανάτου και να αφοσιωθεί στο να βοηθά τους ανθρώπους να ζήσουν μακρύτερες, πιο ευτυχισμένες και πιο υγιείς ζωές.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
Εξήγησε ότι κάθε άνθρωπος στον πλανήτη διαθέτει μια στατιστικά προβλεπόμενη διάρκεια ζωής. Η δική του δουλειά στον ασφαλιστικό κλάδο ήταν να αναλύει τα δεδομένα μεγάλης κλίμακας για να εντοπίζει τους συγκεκριμένους παράγοντες που επηρέαζαν τη θνησιμότητα του κάθε ατόμου. Τα ευρήματα συχνά τον εξέπλησσαν, καθώς πολλά στοιχεία έρχονταν σε πλήρη αντίθεση με το κυρίαρχο ιατρικό δόγμα. Για παράδειγμα, επεσήμανε ότι η υψηλή αρτηριακή πίεση δεν συσχετιζόταν πάντα άμεσα με αυξημένη θνησιμότητα.
Όπως σημείωσε, η καμπή στην καριέρα του ήρθε την ημέρα που εντόπισε ένα πιθανώς θανατηφόρο ιατρικό λάθος στο ιστορικό μιας ασθενούς, χωρίς να έχει θεσμικά τη δυνατότητα να την ενημερώσει. Εκείνη τη στιγμή αποφάσισε να εγκαταλείψει την πρόβλεψη του θανάτου και να αφοσιωθεί στο να βοηθά τους ανθρώπους να ζήσουν μακρύτερες, πιο ευτυχισμένες και πιο υγιείς ζωές.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
UPD:
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