Ναυπηγήσεις: Πάνω από 1.000 πλοία στο orderbook των Greeks – Πού κατευθύνονται οι επενδύσεις

Σύμφωνα με την έρευνα της Xclusiv Shipbrokers για τον Οκτώβριο του 2026, οι Έλληνες πλοιοκτήτες διατηρούν την πρωτοκαθεδρία στις παραγγελίες δεξαμενόπλοιων, ενώ ενισχύουν την παρουσία τους στα φορτηγά πλοία, στα containerships και στα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου αερίου – Η μεγάλη αύξηση των ναυπηγήσεων και ο κίνδυνος υπερπροσφοράς χωρητικότητας