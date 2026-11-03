Ναυπηγήσεις: Πάνω από 1.000 πλοία στο orderbook των Greeks – Πού κατευθύνονται οι επενδύσεις
Ναυπηγήσεις: Πάνω από 1.000 πλοία στο orderbook των Greeks – Πού κατευθύνονται οι επενδύσεις
Σύμφωνα με την έρευνα της Xclusiv Shipbrokers για τον Οκτώβριο του 2026, οι Έλληνες πλοιοκτήτες διατηρούν την πρωτοκαθεδρία στις παραγγελίες δεξαμενόπλοιων, ενώ ενισχύουν την παρουσία τους στα φορτηγά πλοία, στα containerships και στα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου αερίου – Η μεγάλη αύξηση των ναυπηγήσεων και ο κίνδυνος υπερπροσφοράς χωρητικότητας
Περισσότερα από 1.000 πλοία έχουν υπό παραγγελία στα ναυπηγεία του κόσμου οι Έλληνες εφοπλιστές, με το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεών τους να κατευθύνεται στα δεξαμενόπλοια. Την ίδια ώρα, το παγκόσμιο ναυπηγικό πρόγραμμα αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς, δημιουργώντας νέα δεδομένα για την προσφορά χωρητικότητας και την πορεία των ναύλων τα επόμενα χρόνια. Το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών έφτασε τον Οκτώβριο του 2026 τα 226,1 εκατ. CGT, ξεπερνώντας τα 225,5 εκατ. CGT που είχαν καταγραφεί τον Σεπτέμβριο του 2008, όταν η ναυπηγική βιομηχανία βρισκόταν στην κορύφωση ενός προηγούμενου επενδυτικού κύκλου.
Σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα Orderbook & Fleet Statistics Report – October 2026 του ναυλομεσιτικού οίκου Xclusiv Shipbrokers, οι Έλληνες πλοιοκτήτες έχουν συνολικά 1.021 πλοία υπό παραγγελία στις πέντε βασικές κατηγορίες που εξετάζει η ανάλυση: δεξαμενόπλοια, φορτηγά μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου, πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, LNG carriers και LPG carriers.
Η ισχυρότερη ελληνική παρουσία καταγράφεται στα δεξαμενόπλοια, όπου οι παραγγελίες ελληνικών συμφερόντων φτάνουν τα 458 πλοία, αντιπροσωπεύοντας το 27% του παγκόσμιου βιβλίου παραγγελιών. Πρόκειται για το υψηλότερο μερίδιο που κατέχουν οι Έλληνες πλοιοκτήτες μεταξύ των πέντε κατηγοριών.
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Σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα Orderbook & Fleet Statistics Report – October 2026 του ναυλομεσιτικού οίκου Xclusiv Shipbrokers, οι Έλληνες πλοιοκτήτες έχουν συνολικά 1.021 πλοία υπό παραγγελία στις πέντε βασικές κατηγορίες που εξετάζει η ανάλυση: δεξαμενόπλοια, φορτηγά μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου, πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, LNG carriers και LPG carriers.
Η ισχυρότερη ελληνική παρουσία καταγράφεται στα δεξαμενόπλοια, όπου οι παραγγελίες ελληνικών συμφερόντων φτάνουν τα 458 πλοία, αντιπροσωπεύοντας το 27% του παγκόσμιου βιβλίου παραγγελιών. Πρόκειται για το υψηλότερο μερίδιο που κατέχουν οι Έλληνες πλοιοκτήτες μεταξύ των πέντε κατηγοριών.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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