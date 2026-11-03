Φυσικό αέριο: Προειδοποίηση IEA για ιστορικά χαμηλά αποθέματα στην Ευρώπη – Κίνδυνος νέας κρίσης το 2027
Φυσικό αέριο: Προειδοποίηση IEA για ιστορικά χαμηλά αποθέματα στην Ευρώπη – Κίνδυνος νέας κρίσης το 2027
Προειδοποίηση από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας - Οι διαταραχές στις προμήθειες LNG από τη Μέση Ανατολή και το ενδεχόμενο νέου κύματος ανατιμήσεων
Τον κίνδυνο να παραμείνει υπό έντονη πίεση η παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου και το 2027 επισημαίνει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA), προειδοποιώντας ότι η Ευρώπη ενδέχεται να ολοκληρώσει τον φετινό χειμώνα με ιστορικά χαμηλά αποθέματα, γεγονός που θα καταστήσει ιδιαίτερα δύσκολη την αναπλήρωσή τους.
Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιοποίησε σήμερα ο IEA, τα ήδη περιορισμένα αποθέματα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες διαταραχές στις ενεργειακές προμήθειες από τη Μέση Ανατολή, αναμένεται να οδηγήσουν σε σημαντική άντληση φυσικού αερίου από τις αποθήκες κατά τους χειμερινούς μήνες.
«Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης της ΕΕ θα μπορούσαν να ολοκληρώσουν την περίοδο θέρμανσης 2026-2027 με ιστορικά χαμηλά αποθέματα», αναφέρει ο οργανισμός.
Όπως εξηγεί, μια τέτοια εξέλιξη θα αυξήσει σημαντικά τις ποσότητες φυσικού αερίου που θα πρέπει να αποθηκευτούν το καλοκαίρι του 2027, με αποτέλεσμα οι συνθήκες περιορισμένης προσφοράς να ενδέχεται να παραταθούν και το επόμενο έτος.
Παρότι η Ευρώπη βρίσκεται μόλις στην αρχή της περιόδου αυξημένης χειμερινής κατανάλωσης, οι ανησυχίες για την επάρκεια των προμηθειών έχουν ήδη μεταφερθεί στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του 2027.
Τα συμβόλαια παράδοσης του προσεχούς Μαΐου διαπραγματεύονται σε υψηλότερες τιμές από εκείνα του Νοεμβρίου 2027, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τους κινδύνους από τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή και πιθανές καθυστερήσεις σε νέα ενεργειακά έργα.
Μάλιστα, η διαφορά τιμών μεταξύ των συγκεκριμένων συμβολαίων έφτασε τις τελευταίες ημέρες σε ιστορικό υψηλό.
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Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιοποίησε σήμερα ο IEA, τα ήδη περιορισμένα αποθέματα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες διαταραχές στις ενεργειακές προμήθειες από τη Μέση Ανατολή, αναμένεται να οδηγήσουν σε σημαντική άντληση φυσικού αερίου από τις αποθήκες κατά τους χειμερινούς μήνες.
«Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης της ΕΕ θα μπορούσαν να ολοκληρώσουν την περίοδο θέρμανσης 2026-2027 με ιστορικά χαμηλά αποθέματα», αναφέρει ο οργανισμός.
Όπως εξηγεί, μια τέτοια εξέλιξη θα αυξήσει σημαντικά τις ποσότητες φυσικού αερίου που θα πρέπει να αποθηκευτούν το καλοκαίρι του 2027, με αποτέλεσμα οι συνθήκες περιορισμένης προσφοράς να ενδέχεται να παραταθούν και το επόμενο έτος.
Κίνδυνος τα αποθέματα να πέσουν κάτω από το 10%Οι ευρωπαϊκές οικονομίες βρίσκονται ήδη αντιμέτωπες με τιμές φυσικού αερίου κοντά στα υψηλότερα επίπεδα από την ενεργειακή κρίση που ξέσπασε πριν από τέσσερα χρόνια.
Παρότι η Ευρώπη βρίσκεται μόλις στην αρχή της περιόδου αυξημένης χειμερινής κατανάλωσης, οι ανησυχίες για την επάρκεια των προμηθειών έχουν ήδη μεταφερθεί στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του 2027.
Τα συμβόλαια παράδοσης του προσεχούς Μαΐου διαπραγματεύονται σε υψηλότερες τιμές από εκείνα του Νοεμβρίου 2027, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τους κινδύνους από τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή και πιθανές καθυστερήσεις σε νέα ενεργειακά έργα.
Μάλιστα, η διαφορά τιμών μεταξύ των συγκεκριμένων συμβολαίων έφτασε τις τελευταίες ημέρες σε ιστορικό υψηλό.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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