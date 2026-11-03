Επιδεινώνεται το οικονομικό κλίμα, πιο απαισιόδοξοι οι καταναλωτές στην Ελλάδα

Στις 106,9 μονάδες υποχώρησε ο δείκτης από 107,6 τον Σεπτέμβριο, με τις προσδοκίες να εξασθενούν σε Βιομηχανία, Υπηρεσίες και Λιανεμπόριο- Αντίθετα, βελτίωση καταγράφηκε στις Κατασκευές

Οι πιο απαισιόδοξοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζονται οι Έλληνες καταναλωτές, σύμφωνα με έρευνα οικονομικής συγκυρίας του



Συγκεκριμένα, τον Οκτώβριο ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης υποχώρησε και διαμορφώθηκε στις -48,9 μονάδες, έναντι -41,6 μονάδες τον Σεπτέμβριο, με τους καταναλωτές στη Ρουμανία (-33,2 μονάδες) και την Βουλγαρία (-29,1 μονάδες) να ακολουθούν. Οι επιμέρους δείκτες για τα οικονομικά των νοικοκυριών υποχωρούν αισθητά, ενώ η γενικότερη οικονομική κατάσταση στην χώρα εμφανίζει σημαντική εξασθένιση. Παράλληλα, η πρόθεση για μείζονες αγορές υποχωρεί, με την αποταμίευση να εξασθενεί ήπια. Στον αντίποδα, η Μάλτα καταγράφει θετικό δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης (+4,9 μονάδες), γεγονός που υποδηλώνει επικράτηση της αισιοδοξίας μεταξύ των καταναλωτών της χώρας. Οι μέσοι ευρωπαϊκοί δείκτες διαμορφώθηκαν στις -17,3 μονάδες στην ΕΕ και στις -17,9 μονάδες στην Ευρωζώνη.







Οι αρνητικές προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους τους προσεχείς 12 μήνες εντάθηκαν ελαφρά τον Οκτώβριο στις -48,6 (από -41,0). Το 63% (από 55%) των νοικοκυριών αναμένει ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης, ενώ το 3% προβλέπει μικρή βελτίωση. Οι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στις -6,1 και -6,4 μονάδες αντίστοιχα.



Ο αρνητικός δείκτης των προβλέψεων των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας τους το προσεχές 12-μηνο ενισχύθηκε έντονα τον Οκτώβριο και διαμορφώθηκε στις -54,3 (από -45,7) μονάδες. Το 70% (από 60%) των καταναλωτών προέβλεψε ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας, έναντι 20% (από 27%) το οποίο αναμένει σταθερότητα. Οι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στις -31,2 και -32,4 μονάδες αντίστοιχα.







Ο δείκτης της πρόθεσης για αποταμίευση τους προσεχείς 12 μήνες εξασθένισε ήπια στις -65,3 μονάδες από -61,7 τον Σεπτέμβριο. Το 85% των νοικοκυριών δεν θεωρεί πιθανή την αποταμίευση στο επόμενο 12μηνο, ενώ το 13% τη θεωρεί πιθανή ή πολύ πιθανή. Οι σχετικοί δείκτες διαμορφώθηκαν στις +9,6 μονάδες στην ΕΕ και στις +9,0 στην Ευρωζώνη.



Ο δείκτης πρόβλεψης για την εξέλιξη της ανεργίας τους προσεχείς 12 μήνες κλιμακώθηκε ήπια τον Οκτώβριο, στις +22,6 μονάδες, από +18,2 τον Σεπτέμβριο. Το ποσοστό των νοικοκυριών που προέβλεψε μικρή ή αισθητή άνοδο της ανεργίας διαμορφώθηκε στο 40%, με το 7% των ερωτηθέντων να αναμένει ελαφρά μείωσή της. Οι αντίστοιχοι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στις +27,3 και +27,9 μονάδες αντίστοιχα



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Σχετικά με τις εκτιμήσεις για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού, το ποσοστό των καταναλωτών που δηλώνει ότι «μόλις τα βγάζει πέρα» διαμορφώθηκε στο 63%, από 58% τον προηγούμενο μήνα, ενώ στο 11% (από 12%) περιορίστηκε το ποσοστό όσων αναφέρουν ότι αντλούν από τις αποταμιεύσεις τους. Οι καταναλωτές που δήλωσαν ότι αποταμιεύουν λίγο ή πολύ αποτελούν το 20% του συνόλου, ενώ το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι «έχουν χρεωθεί» διαμορφώθηκε στο 5% από 7% στο προηγούμενο διάστημα.



Στο ερώτημα το οποίο αξιολογεί το βαθμό αβεβαιότητας των νοικοκυριών ως προς τις μελλοντικές οικονομικές εξελίξεις, το 61,2% έκρινε τον Οκτώβριο ότι η οικονομική κατάστασή του μπορεί να προβλεφθεί δύσκολα ή σχετικά δύσκολα, από 52,4% τον προηγούμενο μήνα.



Τον Οκτώβριο, εξετάζονται σε τριμηνιαία βάση στην έρευνα καταναλωτών τρία πρόσθετα ζητήματα, τα οποία εξειδικεύουν περισσότερο την πρόθεση για μείζονες αγορές διαρκών καταναλωτικών αγαθών (αυτοκίνητο, κατοικία) και έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως πρόδρομοι δείκτες για την ιδιωτική κατανάλωση, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ. Αναλυτικά, οριακή επιδείνωση σημειώθηκε στην πρόθεση για αγορά ή κατασκευή κατοικίας εντός των επόμενων 12 μηνών, με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις -92,7 (από -92,3) μονάδες, ισοζύγιο επίσης αρκετά χειρότερο από τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς δείκτες, καθώς αυτός διαμορφώθηκε στην ΕΕ στις -75,6 (από -75,9) και στην Ευρωζώνη στις -75,2 μονάδες (από -75,6). Το 1,5% των νοικοκυριών εγχωρίως δηλώνει ότι ίσως να προβεί σε αγορά ή κατασκευή κατοικίας τον επόμενο χρόνο.



εμφανίζονται οι Έλληνες καταναλωτές, σύμφωνα με έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ Συγκεκριμένα, τον Οκτώβριο ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης υποχώρησε και διαμορφώθηκε στις -48,9 μονάδες, έναντι -41,6 μονάδες τον Σεπτέμβριο, με τους καταναλωτές στη Ρουμανία (-33,2 μονάδες) και την Βουλγαρία (-29,1 μονάδες) να ακολουθούν. Οι επιμέρους δείκτες για τα οικονομικά των νοικοκυριών υποχωρούν αισθητά, ενώ η γενικότερη οικονομική κατάσταση στην χώρα εμφανίζει σημαντική εξασθένιση. Παράλληλα, η πρόθεση για μείζονες αγορές υποχωρεί, με την αποταμίευση να εξασθενεί ήπια. Στον αντίποδα, η Μάλτα καταγράφει θετικό δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης (+4,9 μονάδες), γεγονός που υποδηλώνει επικράτηση της αισιοδοξίας μεταξύ των καταναλωτών της χώρας. Οι μέσοι ευρωπαϊκοί δείκτες διαμορφώθηκαν στις -17,3 μονάδες στην ΕΕ και στις -17,9 μονάδες στην Ευρωζώνη.Σύμφωνα με την έρευνα του ΙΟΒΕ, οι αρνητικές εκτιμήσεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους τους προηγούμενους 12 μήνες ενισχύθηκαν ελαφρά στις -50,4 (από -44,4) μονάδες. Το 68% των νοικοκυριών εκτίμησε ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης, ενώ μόλις το 2% θεωρεί πως επήλθε μικρή βελτίωση. Οι αντίστοιχοι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στις -13,6 και -14,6 μονάδες αντίστοιχα.Οι αρνητικές προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους τους προσεχείς 12 μήνες εντάθηκαν ελαφρά τον Οκτώβριο στις -48,6 (από -41,0). Το 63% (από 55%) των νοικοκυριών αναμένει ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης, ενώ το 3% προβλέπει μικρή βελτίωση. Οι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στις -6,1 και -6,4 μονάδες αντίστοιχα.Ο αρνητικός δείκτης των προβλέψεων των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας τους το προσεχές 12-μηνο ενισχύθηκε έντονα τον Οκτώβριο και διαμορφώθηκε στις -54,3 (από -45,7) μονάδες. Το 70% (από 60%) των καταναλωτών προέβλεψε ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας, έναντι 20% (από 27%) το οποίο αναμένει σταθερότητα. Οι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στις -31,2 και -32,4 μονάδες αντίστοιχα.Η πρόθεση των καταναλωτών για σημαντικές αγορές τους προσεχείς 12 μήνες (επίπλων, ηλεκτρικών συσκευών κ.λπ.) εξασθένισε σημαντικά με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις -42,3 (από -35,4) μονάδες. Το 52% (από 46%) των καταναλωτών προέβλεψε ότι θα προβεί σε λιγότερες ή πολύ λιγότερες δαπάνες, ενώ το 5% αναμένει το αντίθετο. Οι ευρωπαϊκοί δείκτες διαμορφώθηκαν στις -18,3 μονάδες στην ΕΕ και στις -18,1 μονάδες στην Ευρωζώνη.Ο δείκτης της πρόθεσης για αποταμίευση τους προσεχείς 12 μήνες εξασθένισε ήπια στις -65,3 μονάδες από -61,7 τον Σεπτέμβριο. Το 85% των νοικοκυριών δεν θεωρεί πιθανή την αποταμίευση στο επόμενο 12μηνο, ενώ το 13% τη θεωρεί πιθανή ή πολύ πιθανή. Οι σχετικοί δείκτες διαμορφώθηκαν στις +9,6 μονάδες στην ΕΕ και στις +9,0 στην Ευρωζώνη.Ο δείκτης πρόβλεψης για την εξέλιξη της ανεργίας τους προσεχείς 12 μήνες κλιμακώθηκε ήπια τον Οκτώβριο, στις +22,6 μονάδες, από +18,2 τον Σεπτέμβριο. Το ποσοστό των νοικοκυριών που προέβλεψε μικρή ή αισθητή άνοδο της ανεργίας διαμορφώθηκε στο 40%, με το 7% των ερωτηθέντων να αναμένει ελαφρά μείωσή της. Οι αντίστοιχοι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στις +27,3 και +27,9 μονάδες αντίστοιχαΟ θετικός δείκτης για τις προβλέψεις μεταβολών στις τιμές τους προσεχείς 12 μήνες κλιμακώθηκε σημαντικά τον Οκτώβριο και διαμορφώθηκε στις +44,6 μονάδες, έναντι +35,0 μονάδων τον Σεπτέμβριο. Το 68% των νοικοκυριών προέβλεψε άνοδο τιμών με τον ίδιο ή ταχύτερο ρυθμό και το 10% (από 14%) αναμένει σταθερότητα. Οι σχετικοί δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στις +33,6 και 33,9 μονάδες αντίστοιχα.Σχετικά με τις εκτιμήσεις για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού, το ποσοστό των καταναλωτών που δηλώνει ότι «μόλις τα βγάζει πέρα» διαμορφώθηκε στο 63%, από 58% τον προηγούμενο μήνα, ενώ στο 11% (από 12%) περιορίστηκε το ποσοστό όσων αναφέρουν ότι αντλούν από τις αποταμιεύσεις τους. Οι καταναλωτές που δήλωσαν ότι αποταμιεύουν λίγο ή πολύ αποτελούν το 20% του συνόλου, ενώ το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι «έχουν χρεωθεί» διαμορφώθηκε στο 5% από 7% στο προηγούμενο διάστημα.Στο ερώτημα το οποίο αξιολογεί το βαθμό αβεβαιότητας των νοικοκυριών ως προς τις μελλοντικές οικονομικές εξελίξεις, το 61,2% έκρινε τον Οκτώβριο ότι η οικονομική κατάστασή του μπορεί να προβλεφθεί δύσκολα ή σχετικά δύσκολα, από 52,4% τον προηγούμενο μήνα.Τον Οκτώβριο, εξετάζονται σε τριμηνιαία βάση στην έρευνα καταναλωτών τρία πρόσθετα ζητήματα, τα οποία εξειδικεύουν περισσότερο την πρόθεση για μείζονες αγορές διαρκών καταναλωτικών αγαθών (αυτοκίνητο, κατοικία) και έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως πρόδρομοι δείκτες για την ιδιωτική κατανάλωση, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ. Αναλυτικά, οριακή επιδείνωση σημειώθηκε στην πρόθεση για αγορά ή κατασκευή κατοικίας εντός των επόμενων 12 μηνών, με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις -92,7 (από -92,3) μονάδες, ισοζύγιο επίσης αρκετά χειρότερο από τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς δείκτες, καθώς αυτός διαμορφώθηκε στην ΕΕ στις -75,6 (από -75,9) και στην Ευρωζώνη στις -75,2 μονάδες (από -75,6). Το 1,5% των νοικοκυριών εγχωρίως δηλώνει ότι ίσως να προβεί σε αγορά ή κατασκευή κατοικίας τον επόμενο χρόνο.

Επίσης, μικρή υποχώρηση καταγράφηκε στον δείκτη της πρόθεσης πραγματοποίησης σημαντικών δαπανών για βελτίωση/ανανέωση της κατοικίας εντός των επόμενων 12 μηνών, ο οποίος διαμορφώθηκε τον Οκτώβριο στις -80,6 (από -75,8) μονάδες. Οι ευρωπαϊκοί δείκτες διαμορφώθηκαν στις -46,0 (από -45,4) μονάδες και στις -46,8 (από -46,3) μονάδες στην Ευρωζώνη. Το ποσοστό των νοικοκυριών στην Ελλάδα που δηλώνει ότι είναι αρκετά ή πολύ πιθανό να πραγματοποιήσει σημαντικές δαπάνες αυτού του είδους εντός ενός έτους διαμορφώθηκε στο 5,1% από 9,9% το προηγούμενο τρίμηνο.

03.11.2026, 12:58