Έκθεση Τράπεζας Πειραιώς για ακίνητα: Οι πωλητές έχουν το πάνω χέρι, οι αγοραστές φοβούνται νέες ανατιμήσεις

Οι Έλληνες εξακολουθούν να αναμένουν αυξήσεις στις τιμές κατοικιών, αν και με βραδύτερο ρυθμό - Η έρευνα της Τράπεζας Πειραιώς καταγράφει μεταστροφή των προσδοκιών το τρίτο τρίμηνο, με εντονότερη ανησυχία για το μέλλον