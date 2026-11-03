Έκθεση Τράπεζας Πειραιώς για ακίνητα: Οι πωλητές έχουν το πάνω χέρι, οι αγοραστές φοβούνται νέες ανατιμήσεις
Έκθεση Τράπεζας Πειραιώς για ακίνητα: Οι πωλητές έχουν το πάνω χέρι, οι αγοραστές φοβούνται νέες ανατιμήσεις
Οι Έλληνες εξακολουθούν να αναμένουν αυξήσεις στις τιμές κατοικιών, αν και με βραδύτερο ρυθμό - Η έρευνα της Τράπεζας Πειραιώς καταγράφει μεταστροφή των προσδοκιών το τρίτο τρίμηνο, με εντονότερη ανησυχία για το μέλλον
Η αγορά ακινήτων κατέχει καίριο ρόλο τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Για αυτό το λόγο είναι πολύ βασικό να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στον κλάδο αυτό με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή, τονίζει η Τράπεζα Πειραιώς στη νέα οικονομική ανάλυση με τίτλο: «Δείκτης Στεγαστικού Κλίματος: Προσδοκίες και Αντιλήψεις των Ελληνικών Νοικοκυριών για την Αγορά Ακινήτων».
Όπως αναφέρει η τράπεζα:
Από τις επίσημες στατιστικές μπορούμε να αντλήσουμε μία σειρά πληροφοριών κυρίως αναφορικά με τιμές, νέες κατασκευές και ύψος οικιστικού αποθέματος. Το μεγάλο όμως μειονέκτημα των επίσημων στατιστικών είναι ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να αποτυπώσουν σε πραγματικό χρόνο τις μεταβολές των υποκειμενικών -πολλές φορές – προσδοκιών, κοινωνικών τάσεων και αντιλήψεων των νοικοκυριών αναφορικά με τις βασικές παραμέτρους της αγοράς ακινήτων.
Οι προσδοκίες των νοικοκυριών αναφορικά με μία σειρά παραγόντων όπως η πορεία των τιμών ακινήτων, η εξέλιξη του κόστους στεγαστικών δανείων, η βελτίωση της οικονομίας και του διαθέσιμου εισοδήματος τους ενδέχεται να ενθαρρύνουν ή να αποθαρρύνουν την απόφασή τους για απόκτηση κατοικίας. Ακόμα και μη οικονομικοί παράγοντες όπως συναφείς αποφάσεις φιλικών ή συγγενικών προσώπων μπορούν να ασκήσουν σημαντική επίδραση στην οπτική των νοικοκυριών αναφορικά με την πορεία της αγοράς κατοικιών.
Οι προσδοκίες αυτές καθώς και ο χρονισμός και η ένταση των μεταβολών τους διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο καθώς, σε πολύ μεγάλο βαθμό, προσδιορίζουν την ζήτηση των νοικοκυριών για στεγαστικά ακίνητα. Η ζήτηση αυτή από πλευράς νοικοκυριών, σε αλληλεπίδραση με την υφιστάμενη διαθεσιμότητα ακινήτων, προσδιορίζει εν τέλει τον κύκλο της αγοράς ακινήτων και σε μεγάλο βαθμό τις εξελίξεις σε ολόκληρη την οικονομία.
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Όπως αναφέρει η τράπεζα:
Από τις επίσημες στατιστικές μπορούμε να αντλήσουμε μία σειρά πληροφοριών κυρίως αναφορικά με τιμές, νέες κατασκευές και ύψος οικιστικού αποθέματος. Το μεγάλο όμως μειονέκτημα των επίσημων στατιστικών είναι ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να αποτυπώσουν σε πραγματικό χρόνο τις μεταβολές των υποκειμενικών -πολλές φορές – προσδοκιών, κοινωνικών τάσεων και αντιλήψεων των νοικοκυριών αναφορικά με τις βασικές παραμέτρους της αγοράς ακινήτων.
Οι προσδοκίες των νοικοκυριών αναφορικά με μία σειρά παραγόντων όπως η πορεία των τιμών ακινήτων, η εξέλιξη του κόστους στεγαστικών δανείων, η βελτίωση της οικονομίας και του διαθέσιμου εισοδήματος τους ενδέχεται να ενθαρρύνουν ή να αποθαρρύνουν την απόφασή τους για απόκτηση κατοικίας. Ακόμα και μη οικονομικοί παράγοντες όπως συναφείς αποφάσεις φιλικών ή συγγενικών προσώπων μπορούν να ασκήσουν σημαντική επίδραση στην οπτική των νοικοκυριών αναφορικά με την πορεία της αγοράς κατοικιών.
Οι προσδοκίες αυτές καθώς και ο χρονισμός και η ένταση των μεταβολών τους διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο καθώς, σε πολύ μεγάλο βαθμό, προσδιορίζουν την ζήτηση των νοικοκυριών για στεγαστικά ακίνητα. Η ζήτηση αυτή από πλευράς νοικοκυριών, σε αλληλεπίδραση με την υφιστάμενη διαθεσιμότητα ακινήτων, προσδιορίζει εν τέλει τον κύκλο της αγοράς ακινήτων και σε μεγάλο βαθμό τις εξελίξεις σε ολόκληρη την οικονομία.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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