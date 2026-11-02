Καταβολή 400 ευρώ στις 30 Νοεμβρίου: Ποιες κατηγορίες συνταξιούχων ωφελούνται περισσότερο
Καταβολή 400 ευρώ στις 30 Νοεμβρίου: Ποιες κατηγορίες συνταξιούχων ωφελούνται περισσότερο
Το κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό υπολογίζεται σε 879 εκατ. ευρώ
Tη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου θα πιστωθεί στους λογαριασμούς 2,2 εκ. συνταξιούχων η ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ χωρίς εισοδηματικά κριτήρια αλλά και χωρίς κρατήσεις. Μάλιστα όπως γίνεται συνήθως τα χρήματα θα πιστωθούν από την Παρασκευή 27 του μηνός.
Ωφελούμενοι θα είναι όλοι οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, οι οποίοι έκλεισαν το εν λόγω ηλικιακό όριο στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Αυτό σημαίνει ότι η πλειοψηφία τους τον τρέχοντα μήνα θα είναι ήδη 66.
Παράλληλα τα 400 ευρώ θα λάβουν οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που παίρνουν (μόνο) σύνταξη χηρείας, τα άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας, καθώς και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες.
Το κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό υπολογίζεται σε 879 εκατ. ευρώ.
Περισσότερο κερδισμένοι είναι: τα ζευγάρια συνταξιούχων που θα πάρουν διπλή ενίσχυση καθώς έχουν καταργηθεί τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
• 270.000 συνταξιούχοι άνω των 65 ετών που δεν έπαιρναν το ετήσιο επίδομα των 250 ευρώ, αλλά στις 30/11 θα λάβουν απευθείας 400 ευρώ.
• 2 εκατ. συνταξιούχοι, ευάλωτοι και ανάπηροι που έπαιρναν τα 250 ευρώ και από φέτος θα λαμβάνουν 400 ευρώ
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ωφελούμενοι θα είναι όλοι οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, οι οποίοι έκλεισαν το εν λόγω ηλικιακό όριο στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Αυτό σημαίνει ότι η πλειοψηφία τους τον τρέχοντα μήνα θα είναι ήδη 66.
Παράλληλα τα 400 ευρώ θα λάβουν οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που παίρνουν (μόνο) σύνταξη χηρείας, τα άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας, καθώς και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες.
Το κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό υπολογίζεται σε 879 εκατ. ευρώ.
Περισσότερο κερδισμένοι είναι: τα ζευγάρια συνταξιούχων που θα πάρουν διπλή ενίσχυση καθώς έχουν καταργηθεί τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
• 270.000 συνταξιούχοι άνω των 65 ετών που δεν έπαιρναν το ετήσιο επίδομα των 250 ευρώ, αλλά στις 30/11 θα λάβουν απευθείας 400 ευρώ.
• 2 εκατ. συνταξιούχοι, ευάλωτοι και ανάπηροι που έπαιρναν τα 250 ευρώ και από φέτος θα λαμβάνουν 400 ευρώ
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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