Νίκος Κοσμάτος: Δωρεά για την ανακαίνιση του χώρου στέγασης των σπουδαστών της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής

Αναβαθμίστηκαν εννέα θάλαμοι, τρεις χώροι υγιεινής και κοινόχρηστοι χώροι- Κοσμάτος: «Η στήριξη όσων προστατεύουν την πατρίδα είναι καθήκον όλων των Ελλήνων και ιδιαίτερα εκείνων που διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα να βοηθήσουν»