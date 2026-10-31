Νίκος Κοσμάτος: Δωρεά για την ανακαίνιση του χώρου στέγασης των σπουδαστών της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής
Νίκος Κοσμάτος: Δωρεά για την ανακαίνιση του χώρου στέγασης των σπουδαστών της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής
Αναβαθμίστηκαν εννέα θάλαμοι, τρεις χώροι υγιεινής και κοινόχρηστοι χώροι- Κοσμάτος: «Η στήριξη όσων προστατεύουν την πατρίδα είναι καθήκον όλων των Ελλήνων και ιδιαίτερα εκείνων που διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα να βοηθήσουν»
Με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των σπουδαστών της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής πραγματοποιήθηκε η ανακαίνιση των κοιτώνων της, με δωρεά του πλοιοκτήτη Νίκου Κοσμάτου, της SeaLink Navigation και Ταξίαρχου επί τιμή (ΙΠΠ–ΤΘ). Στην τελετή εγκαινίων, η διοικήτρια της Σχολής, Ταξίαρχος Σοφία Μοσχονά, ο δωρητής και ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης αναφέρθηκαν στη σημασία της προσφοράς, στη στήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων και στις ανάγκες των νέων που συνδυάζουν τη νοσηλευτική επιστήμη με τη στρατιωτική αποστολή.
Πρώτη έλαβε τον λόγο η Ταξίαρχος Σοφία Μοσχονά, η οποία χαρακτήρισε την ανακαίνιση ουσιαστική επένδυση στους νέους και στο μέλλον των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων. Όπως επισήμανε, αποστολή της Σχολής είναι να διαμορφώνει άρτια εκπαιδευμένους αξιωματικούς νοσηλευτές, με υψηλό αίσθημα καθήκοντος και ανθρωπιάς. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε βελτίωση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και των συνθηκών καθημερινής διαβίωσης συμβάλλει στην εκπλήρωση του έργου της.
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Πρώτη έλαβε τον λόγο η Ταξίαρχος Σοφία Μοσχονά, η οποία χαρακτήρισε την ανακαίνιση ουσιαστική επένδυση στους νέους και στο μέλλον των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων. Όπως επισήμανε, αποστολή της Σχολής είναι να διαμορφώνει άρτια εκπαιδευμένους αξιωματικούς νοσηλευτές, με υψηλό αίσθημα καθήκοντος και ανθρωπιάς. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε βελτίωση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και των συνθηκών καθημερινής διαβίωσης συμβάλλει στην εκπλήρωση του έργου της.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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