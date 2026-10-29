Αμερικανός γερουσιαστής ζητά από τον εφοπλιστή Θανάση Μαρτίνο να γυρίσει πίσω δεξαμενόπλοιο με 40.000 τόνους ρωσικού ντίζελ

Το πλοίο «Agioi Fanendes» κατευθύνεται προς τη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται ο γερουσιαστής Ρίτσαρντ Μπλούμενθαλ - Προειδοποιήσεις για ενδεχόμενη παραβίαση της αμερικανικής νομοθεσίας και προθεσμία απάντησης έως τις 31 Οκτωβρίου